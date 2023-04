16 साल पुरानी वो कंपनी और एक FIR… क्यों तलाक तक पहुंचा राजा भैया-भानवी कुमारी सिंह का रिश्ता?

भानवी सिंह की शिकायत पर EOW ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 109 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था।

बाएं से- भानवी सिंह और राजा भैया

प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह (Raghuraj Pratap Singh) उर्फ राजा भैया (Raja Bhaiya) और उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह (Bhanvi Kumari Singh) का रिश्ता कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। 10 अप्रैल यानी सोमवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट से दोनों के तलाक पर फैसला आ सकता है। राजा भैया ने करीब 6 महीने पहले अपनी पत्नी भानवी के खिलाफ पारिवारिक न्यायालय में तलाक का मुकदमा दायर किया था। क्यों आई रिश्ते में तल्खी? राजा भैया और भानवी कुमारी सिंह के रिश्ते में तल्खी की सबसे बड़ी वजह एक FIR बताई जा रही है। कुछ महीने पहले भानवी ने एमएलसी और राजा भैया के मुंह बोले छोटे भाई अक्षय प्रताप सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दिल्ली के EOW थाने में FIR दर्ज करा दी थी। भानवी ने देवर पर क्या आरोप लगाए थे? भानवी कुमारी सिंह ने आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू थाने में दी शिकायत में कहा था वह ‘श्रीदा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड’ नाम की एक कंपनी की डायरेक्टर और मेजोरिटी शेयर होल्डर हैं। अक्षय प्रताप सिंह ने उनके जाली डिजिटल हस्ताक्षर कर कंपनी के मेजोरिटी शेयर अपने नाम कर लिये। यही नहीं, खुद को और अपने करीबियों को कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त कर लिया। भानवी की शिकायत पर EOW ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 109 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था। आपको बता दें कि जब भानवी ने अक्षय प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी तभी राजा भैया ने कह दिया था कि इस विवाद में वे अपने भाई के साथ खड़े हैं। इससे दोनों की तल्खी जगजाहिर हो गई थी। क्या करती है श्रीदा प्रॉपर्टीज? श्रीदा प्रॉपर्टीज रियल स्टेट के बिजनेस में है और करीब 16 साल पुरानी कंपनी है। companycheck.com कर दिये गए ब्यौरे के मुताबिक इस कंपनी की नींव नवंबर 2007 में रखी गई थी और मुख्यालय लखनऊ है। वहीं से अपना कामकाज करती है। 2021 की डिटेल के मुताबिक तब कंपनी के कुल 5 डायरेक्टर थे। जिनमें भानवी कुमारी सिंह के अलावा उनकी सबसे बड़ी बेटी राघवी कुमारी सिंह और अक्षय प्रताप सिंह भी शामिल थे। दो कंपनियों की डायरेक्टर हैं भानवी श्रीदा प्रॉपर्टीज इकलौती कंपनी नहीं है, जिसमें भानवी कुमारी सिंह की हिस्सेदारी है। श्रीदा के अलावा एक और कंपनी सारंग इंटरप्राइजेज में भी भानवी की करीब 85 फीसदी की हिस्सेदारी है। राजा भैया से भी अमीर हैं भानवी दो कंपनियों में मेजॉरिटी शेयर होल्डर होने के नाते दस्तावेजों में भानवी अपने पति राजा भैया से भी अमीर हैं। विधानसभा चुनाव के वक्त राजा भैया ने जो हलफनामा दिया था, उसमें उन्होंने बताया कि उनके पास करीब 6 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है। तो उनकी पत्नी के नाम पर सवा सात करोड़ से ज्यादा की चल और अचल प्रॉपर्टीज हैं। आपको बता दें कि राजा भैया और भानवी कुमारी सिंह की शादी साल 1995 में हुई थी। राजा भैया प्रतापगढ़ की भदरी रियासत से ताल्लुक रखते हैं तो भानवी बस्ती राजघराने से आती हैं। दोनों के 4 बच्चे, दो बेटे और दो बेटियां हैं। https://www.jansatta.com/blank.html

