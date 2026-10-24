Punjab Assembly Election 2027: पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही इस बात की चर्चा जोर-शोर से होने लगी है कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल फिर से साथ आएंगे। बीजेपी और अकाली दल पंजाब में पहले भी लंबे वक्त तक साथ रहे हैं।

साड्डा पंजाब के इस अंक में हम बात करेंगे कि बीजेपी और अकाली दल के सामने पंजाब में क्या पांच बड़ी राजनीतिक चुनौतियां हैं। यह भी बात करेंगे कि दोनों दलों के लिए साथ आना क्यों जरूरी है?

साल 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के मुद्दे पर अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ा था लेकिन दोनों के राजनीतिक रिश्ते की शुरुआत कब हुई थी?

1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के राजनीतिक रिश्ते की शुरुआत 1967 में हुई। 1967 में अकाली दल ने जनसंघ से हाथ मिलाया था। तब अकाली दल जनसंघ के समर्थन से ही पंजाब में सरकार बना सका था।

जनसंघ ने उठाई थी दयानंद यूनिवर्सिटी बनाने की मांग

पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि नवंबर, 1969 में गुरु नानक देव की 500वीं जयंती के मौके पर अकाली दल की सरकार ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था तब जनसंघ ने दयानंद यूनिवर्सिटी बनाने की मांग उठाई थी। उस वक्त हिंदी को पंजाब में दूसरी भाषा का दर्जा देने की मांग भी जनसंघ की ओर से उठाई गई थी।

मनोरंजन कालिया के पिता मनमोहन कालिया जनसंघ के सदस्य थे। जस्टिस गुरनाम सिंह के नेतृत्व वाली उस समय की अकाली सरकार में जनसंघ से तीन मंत्री थे। मनोरंजन कालिया ने बताया था कि जब पंजाब में हिंदी को दूसरी भाषा घोषित करने की मांग मान ली गई, इसके बाद ही उनके पिता ने मंत्री पद की शपथ ली थी।

अमृतसर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रोफेसर दरबारी लाल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे और 2017 में पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में वापस आ गए थे।

राजनीतिक दुश्मन थे बीजेपी-अकाली दल

प्रोफेसर दरबारी लाल भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए थे। लाल ने 1952 में पोलिंग एजेंट के तौर पर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। प्रोफेसर दरबारी लाल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि 1967 में अकाली दल और जनसंघ ने जब चुनाव के बाद गठबंधन किया था, उससे पहले दोनों ही दल एक-दूसरे के बारे में अनाप-शनाप बातें कहते थे।

1970 के आखिरी के दशक में पंजाब लंबे वक्त तक उग्रवाद की चपेट में रहा और राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा और हत्याएं हुई। बीजेपी और अकाली दल एक बार फिर 1997 के पंजाब विधानसभा के चुनाव से पहले साथ आए। 1997 में दोनों दलों के बीच जो सीट बंटवारा हुआ था उसके मुताबिक, पंजाब की 117 सीटों में से अकाली दल 94 और बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। यह फॉर्मूला साल 2017 के विधानसभा चुनाव तक जारी रहा।

2007 से लेकर 2012 और फिर 2017 तक बीजेपी और अकाली दल ने पंजाब में मिलकर सरकार चलाई। उस दौरान दोनों दलों के बीच काफी अच्छा तालमेल था और इसी वजह से यह गठबंधन लगातार 10 साल तक पंजाब की सत्ता में रहा। बीजेपी-अकाली दल की सरकार में प्रकाश सिंह बादल जैसे अनुभवी नेता ही मुख्यमंत्री का पद संभालते रहे।

2017 में कांग्रेस ने इस गठबंधन को सत्ता से बाहर किया तो 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में प्रचंड जीत हासिल की। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के बीच कई बार मतभेद भी हुए लेकिन दोनों दलों ने तमाम मतभेदों के बावजूद भी रास्ते अलग नहीं किए लेकिन 2020 में कृषि कानूनों के चलते ऐसा हुआ।

बीजेपी और अकाली दल के सामने पंजाब में क्या राजनीतिक चुनौतियां हैं, आइए इस पर बात करते हैं।

1- सीटों के बंटवारे, सीएम फेस की चुनौती

पहली चुनौती यह है कि दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा? पहले बीजेपी 23 और अकाली दल 94 सीटों पर चुनाव लड़ता था लेकिन पंजाब से आ रही खबरों के मुताबिक बीजेपी को इस बार सीटों में ज्यादा शेयर चाहिए। बीजेपी 50 से 55 सीटों पर पंजाब में चुनाव लड़ना चाहती है। सीटों के बंटवारे के अलावा अगर यह गठबंधन सत्ता में आता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। दोनों दलों के बीच सत्ता की साझेदारी का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर भी चर्चा चल रही है। क्या मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ गठबंधन चुनाव में जाएगा, इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है।

2- राजनीतिक अस्तित्व बचाने की चुनौती

दूसरी चुनौती यह है कि अकाली दल और बीजेपी, दोनों को ही पंजाब में अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाना है। पंजाब में अकाली दल का मजबूत आधार राज्य के ग्रामीण इलाकों में है। अकाली दल सिखों के धार्मिक-सामाजिक और किसानों के मुद्दों से जुड़ा है लेकिन पिछले कुछ चुनावों में उसका प्रदर्शन लगातार कमजोर हुआ है।

2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल को मिलकर 37.08% वोट मिले और दोनों ने दो-दो लोकसभा सीटें जीतीं। 2024 में अलग-अलग चुनाव लड़ने पर, बीजेपी का वोट शेयर 2019 के मुकाबले 9.63% से बढ़कर 18.56% हो गया जबकि अकाली दल का का वोट शेयर 27.45% से गिरकर 13.42% हो गया। दोनों का कुल वोट शेयर 31.98% था और यह कांग्रेस के 26.3% और आम आदमी पार्टी के 26.02% से ज्यादा था। इसके बावजूद, बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली और अकाली दल को सिर्फ एक सीट मिली जबकि कांग्रेस को सात और आम आदमी पार्टी को तीन सीटें मिलीं।

2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया लेकिन पार्टी को पंजाब में एक भी सीट नहीं मिली। अकाली दल की भी 2019 में मिली दो सीटों के मुकाबले सिर्फ एक सीट रह गई। ऐसे में दोनों दलों के सामने इस बात की चुनौती है कि वे चुनाव में जीत हासिल करें। 2022 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल को सिर्फ तीन और बीजेपी को दो सीटों पर जीत मिली। अकाली दल को 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से भले ही कम वोट मिले लेकिन वह लंबे वक्त से राज्य की राजनीति में सक्रिय है। ऐसे में दोनों दलों को एक-दूसरे की जरूरत है।

3- पंथक वोटों में सेंध लगने का डर

अकाली दल के सामने बड़ी चुनौती पंजाब की पंथक राजनीति में उभर कर सामने आए नए दावेदारों को लेकर है। अकाली दल की पहचान पंजाब में सिखों के धार्मिक-सामाजिक मुद्दों पर लड़ने वाले दल की रही है। जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल (वारिस पंजाब दे) ने उसकी चुनौतियां बढ़ाई हैं। इसके अलावा अकाली दल के भीतर बहुत सारे नेता नाराज हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में पंथक वोट को एकजुट रखने की चुनौती पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के सामने है।

ऐसे वक्त में अगर अकाली दल बीजेपी से गठबंधन करता है तो उसे शहरी इलाकों में आधार रखने वाली बीजेपी के बलबूते सहारा मिल सकता है।

बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि पंजाब के ग्रामीण इलाकों में उसके पास मजबूत आधार नहीं है। लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर और गुरदासपुर के शहरी इलाकों में हालांकि पार्टी मजबूत है लेकिन उसे जब तक अकाली दल जैसे किसी राज्य के राजनीतिक दल का साथ नहीं मिलता, वह सरकार बनाने लायक जरूरी सीटें नहीं जीत पाएगी।

4- एंटी इनकम्बेंसी को भुनाना होगा

पंजाब में बीते कुछ दिनों में ड्रग्स या नशे का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आया है। नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा, संगरूर में दलित सिख गुलजार सिंह और कुछ लोगों की मौत की वजह से भगवंत मान सरकार मुश्किल में है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ड्रग्स के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लगातार प्रदर्शन से भी जूझ रही है। बीजेपी और अकाली दल को जल्द से जल्द गठबंधन का ऐलान कर भगवंत मान सरकार को घेरना होगा।

बीजेपी और अकाली दल के अलावा कांग्रेस भी लगातार ड्रग्स और बाकी मुद्दों को उठा रही है। लेकिन कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई काफी तेज है और कुछ दिन पहले ही पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल को हटाकर उनकी जगह पर नए नेताओं को जिम्मेदारी दी है।

ऐसे में बीजेपी और अकाली दल को कृषि कानूनों के दौरान पैदा हुए मतभेदों को भुलाते हुए साथ आना होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। अगर दोनों दल पंजाब में नशे की समस्या, कानून व्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार और पलायन, राज्य में किसानों, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों को उठाने में कामयाब रहते हैं तो आम आदमी पार्टी सरकार के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं।

5- ‘बड़े भाई’ का सवाल हल करना होगा

बीजेपी और अकाली दल के सामने बड़ा सवाल इस बात का है कि गठबंधन में बड़ा भाई कौन है? अकाली दल पंजाब में खुद को बड़े भाई के रूप में देखता है जबकि बीजेपी इस बार बराबरी की जगह चाहती है। इसीलिए उसके नेता लगातार इस बात का दावा करते हैं कि पंजाब में पार्टी सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

बीजेपी पंजाब में खुद को फ्रंट फुट पर रखना चाहती है और इसीलिए पहले की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है जबकि अकाली दल का पंजाब के बाहर जनाधार नहीं है। ऐसे में अकाली दल भी सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत ज्यादा समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों ही दलों को ‘बड़े भाई’ के इस सवाल को जल्दी हल करना होगा।

पंजाब में अकाली दल का आधार ग्रामीण इलाकों और सिख वोट बैंक पर रहा है जबकि बीजेपी का आधार शहरी इलाकों और हिंदू मतदाताओं में मजबूत है। अगर ये दोनों फिर साथ आते हैं तो यह पंजाब का मजबूत राजनीतिक-सामाजिक गठबंधन बन सकता है।

बीजेपी और अकाली दल लंबे वक्त तक साथ रहे हैं। दोनों दलों के नेता एक-दूसरे के काम करने का तरीका जानते हैं। ऐसे में दोनों के लिए कुछ मुद्दों को सुलझाकर साथ आना मजबूरी है क्योंकि लंबे वक्त तक बाहर रहने के बाद पंजाब की सत्ता में वापसी कर पाना आसान नहीं होगा।

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देश की आजादी के बाद शिरोमणि अकाली दल ने भाषा के आधार पर अलग पंजाबी भाषी राज्य बनाने की मांग को जोर-शोर से उठाया। धीरे-धीरे अकाली दल पंजाब में सिखों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख दल बन गया और उसने पंजाब में कांग्रेस के वर्चस्व को भी चुनौती दी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरा लेख।