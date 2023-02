Droupadi Murmu: ब्रह्मा कुमारी की अनुयायी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रात नौ बजे बंद करा देती हैं रसोई, प्याज-लहसुन की सख्त मनाही

Rashtrapati Bhavan: द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद से राष्ट्रपति भवन के खानपान का बिल कई लाख रुपये कम हो गया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Photo Credit – ANI)

पढें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram