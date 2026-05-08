प्रयागराज का नदी तट वाला क्षेत्र बाहर से देखने पर एक स्थिर जगह लगता है, लेकिन यहां खड़े होकर थोड़ी देर रुकिए तो समझ आता है कि यह जगह स्थिर बिल्कुल नहीं है। कभी सामने दूर तक फैली रेत दिखती है, तो कभी वही जगह पानी से भर जाती है। जैसे धरती हर साल अपना चेहरा बदल लेती हो। सर्दियों के बाद जब पानी उतरता है तो स्थानीय नाविक बताते हैं कि “इस बार टापू यहां नहीं, थोड़ा आगे बन गया है।” यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन यही इस पूरे इलाके की असली कहानी है।

गंगा और यमुना यहां एक तय रास्ते पर नहीं चलतीं। इनकी धाराएं हर साल थोड़ा-थोड़ा खिसकती हैं, रेत को काटती हैं और नए-नए टापू बना देती हैं। कुछ महीनों पहले जहां पानी था, वहां अब लोग पैदल चलते हैं, और जहां रेत थी, वहां अगली बाढ़ में पानी लौट आता है।

भारत की वैज्ञानिक संस्था Geological Survey of India के अनुसार गंगा का यह पूरा मैदान एक “गतिशील नदी-मैदान” है, यानी ऐसी जमीन जो स्थायी नहीं होती, बल्कि लगातार बनती और बिगड़ती रहती है।

रेत के ऊपर टापू बदलना सैटेलाइट चित्रों में साफ दिखता है

अगर आप इस इलाके को ऊपर से देखें, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। Indian Space Research Organisation (ISRO) के सैटेलाइट चित्रों में साफ दिखता है कि रेत के टापू हर साल अपना आकार बदलते हैं। कभी कोई बड़ा सफेद द्वीप दिखता है, तो अगले साल वह छोटा हो जाता है या पूरी तरह गायब। लेकिन इस पूरे भूगोल को समझने के लिए सिर्फ नक्शे या सैटेलाइट तस्वीरें काफी नहीं हैं। असली समझ यहां जमीन पर उतरने के बाद मिलती है।

एक सुबह संगम के किनारे नावों की कतार लगी थी। लकड़ी की पुरानी नावें, जिनकी पेंट उखड़ चुकी थी, पानी में हल्के-हल्के डोल रही थीं। एक नाविक रस्सी ठीक करते हुए बोला, “साहब, यहां पानी से ज्यादा भरोसा हवा पर होता है, हवा बदली तो रास्ता भी बदल गया समझो।” उसकी बात में शिकायत नहीं थी, बल्कि एक स्वीकार्यता थी, जैसे यह सब उसके जीवन का हिस्सा हो।

थोड़ी दूर रेत पर कुछ लोग अस्थायी चाय की दुकान लगा रहे थे। लोहे के स्टोव पर चाय उबल रही थी और कप के नीचे अखबार का टुकड़ा रखा था ताकि रेत गर्म न लगे। दुकानदार हंसकर बोला, “यह दुकान स्थायी नहीं है साहब, पानी जितनी देर चाहे उतनी देर चलती है।”

इसी तरह की अस्थिरता यहां सामान्य जीवन का हिस्सा है। स्थानीय लोग इसे किताबों में नहीं, अपनी जिंदगी में पढ़ते हैं। एक पुराना नाविक कहता है कि “नदी को समझने के लिए नक्शा नहीं, याददाश्त चाहिए।” उसके लिए हर मोड़, हर धारा और हर टापू एक पुरानी पहचान रखता है, लेकिन वह पहचान हर साल बदल जाती है।

इसी बदलते भूगोल के कारण यहां हर बड़ा आयोजन, खासकर कुंभ या माघ मेला जैसे आयोजन, हर बार नए सिरे से बसाए जाते हैं। जमीन वही है, लेकिन उसका आकार नहीं। कभी रेत इतनी सख्त होती है कि दूर-दूर तक चलना आसान लगता है, और कभी वही रेत पैर के नीचे धंसने लगती है।

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एक स्थानीय युवक बताता है कि जब वह छोटा था, तो जिस जगह वह खेला करता था, वहां अब गहराई तक पानी बहता है। वह मुस्कराकर कहता है, “हम यहां जगह नहीं, यादें बदलते देखते हैं।”

भूगोल की भाषा में इस प्रक्रिया को Fluvial Geomorphology कहा जाता है। इसका मतलब है कि नदी सिर्फ बहती नहीं, बल्कि जमीन को काटती, बनाती और फिर से आकार देती रहती है। संगम के बीच जो रेत के टापू बनते हैं, वे इसी प्रक्रिया का सबसे साफ उदाहरण हैं। सुबह कोई वहां बैठकर चाय पी रहा होता है, और कुछ महीनों बाद वही जगह पानी में डूब जाती है। यहां स्थायित्व नहीं, केवल बदलाव स्थायी है।

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एक और दृश्य इस बदलते स्वरूप को और स्पष्ट करता है। शाम के समय कुछ बच्चे रेत पर पतंग उड़ा रहे थे। हवा तेज थी, पतंग कभी ऊपर जाती तो कभी अचानक झुक जाती। एक बच्चा जोर से चिल्लाया, “यहां पतंग भी नदी की सुनती है।” यह सुनकर वहां खड़े लोग हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन बात गहरी थी।

यह बदलाव सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में भी दिखता है। मल्लाह बताते हैं कि वे हर साल नए रास्ते सीखते हैं। “पिछले साल का रास्ता इस साल काम नहीं आता,” यह यहां आम बात है।

फिर भी इसी अस्थिरता में एक अजीब आकर्षण है। हर साल जब पानी उतरता है, तो जैसे जमीन फिर से पैदा होती है। लोग उस नई जमीन पर फिर से चलना सीखते हैं, जैसे कुछ भी पुराना नहीं हुआ हो। संगम के किनारे एक बुजुर्ग धीरे-धीरे चलते हुए कहते हैं, “यह जगह मिटती नहीं, बस बदलती है।” उनकी आंखों में सालों का अनुभव था, और शब्दों में एक शांत समझ।

संगम की असली खूबसूरती यही है कि यहां कुछ भी स्थिर नहीं रहता। न नदी, न रेत, न रास्ता। सब कुछ बदलता रहता है, और फिर भी हर बार वही दृश्य वापस आ जाता है, बस थोड़ा बदला हुआ। और शायद यही वजह है कि संगम सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि बदलते समय का एक जीवित दृश्य है, जहां जमीन भी कहानी लिखती है, और कहानी हर साल नई हो जाती है।

शाम ढलते-ढलते जब सूरज रेत के पीछे डूबता है, तो पानी की सतह पर सुनहरी परछाइयां बनती हैं। नावें धीरे-धीरे किनारे लौटती हैं, और हवा में चाय की हल्की गंध फैल जाती है। उसी वक्त कोई दूर से कहता है, “कल सुबह फिर देखना, शायद नदी फिर कुछ और लिख दे।” और यहां सच में हर सुबह एक नई कहानी शुरू होती है।

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