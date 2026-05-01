असम की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जिनकी कहानी सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रहती। वे एक पूरे दौर, एक आंदोलन और एक पीढ़ी की उम्मीदों को अपने भीतर समेटे होते हैं। प्रफुल्ल कुमार महंत का नाम उन्हीं में आता है। एक साधारण छात्र नेता से लेकर राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर सिर्फ पद हासिल करने की कहानी नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन और दूरदृष्टि का उदाहरण भी है। इस सफर के बीच एक वाक्य बार-बार सामने आता है – ‘आंदोलन लंबा चलेगा, इसलिए ऊर्जा बचाकर रखनी होगी।’ यह सिर्फ एक सलाह नहीं थी, बल्कि पूरी पीढ़ी के लिए रास्ता दिखाने वाली सोच थी।

सत्तर के दशक के आखिर में असम एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। विदेशी नागरिकों के मुद्दे को लेकर लोगों में गुस्सा और बेचैनी थी। इसी माहौल में 1979 में असम आंदोलन शुरू हुआ, जो छह साल तक चलता रहा। उस समय युवा प्रफुल्ल महंत ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष थे। उम्र कम थी, अनुभव भी ज्यादा नहीं था, लेकिन सोच साफ थी। आंदोलन के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने साथियों से कहा – “आंदोलन लंबा चलेगा, इसलिए ऊर्जा बचाकर रखनी होगी।” इससे साफ था कि वे सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि लंबी लड़ाई के हिसाब से सोच रहे थे।

यह आंदोलन सिर्फ नारे लगाने तक सीमित नहीं था। यह पहचान और अधिकार की लड़ाई थी। महंत और उनके साथियों ने इसे संगठित और अनुशासित बनाए रखा। वे जानते थे कि सिर्फ जोश काफी नहीं है, धैर्य भी उतना ही जरूरी है। इसलिए वे लगातार अपने साथियों को संतुलन बनाए रखने की बात कहते रहे। उनके नेतृत्व में यह आंदोलन असम से निकलकर पूरे देश की चर्चा बन गया।

आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार से कई बार बातचीत हुई। एक युवा छात्र नेता के रूप में महंत की मौजूदगी कई लोगों को चौंकाती थी। लेकिन उनकी बात रखने का तरीका अलग था। वे घुमावदार भाषा के बजाय सीधे मुद्दे पर बात करते थे। यही सादगी और साफगोई लोगों को उनके करीब ले आई और उन्हें भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित करती गई।

छह साल के लंबे संघर्ष के बाद 1985 में असम समझौता हुआ

छह साल के लंबे संघर्ष के बाद 1985 में असम समझौता हुआ। यह सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि उस आंदोलन का नतीजा था, जिसने राज्य की राजनीति को बदल दिया। इसके बाद प्रफुल्ल महंत ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और 33 साल की उम्र में असम के मुख्यमंत्री बने। यह एक खास पल था – जिसने आंदोलन की अगुवाई की, वही अब सरकार चला रहा था।

मुख्यमंत्री बनने के बाद असली परीक्षा शुरू हुई। आंदोलन से प्रशासन तक का सफर आसान नहीं होता। एक तरफ जनता की उम्मीदें थीं, दूसरी तरफ सरकारी कामकाज की जटिलताएं। अनुभव कम होने के बावजूद महंत ने इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया। शुरुआती दिनों में वे फाइलों को ध्यान से पढ़ते और अधिकारियों से हर बात समझते थे। यह उनकी सीखने की इच्छा और जिम्मेदारी के प्रति उनके नजरिए को दिखाता है।

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उनकी एक खास पहचान उनकी सादगी रही। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपने स्वभाव में बदलाव नहीं किया। वे लोगों के बीच सहज तरीके से जाते थे। उन्हें औपचारिकताओं से ज्यादा जमीन की सच्चाई समझने में दिलचस्पी थी। यही वजह थी कि उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी, जो सत्ता में रहकर भी जनता से जुड़ा रहा।

छात्र जीवन की आदतें और अनुशासन उनके साथ ही रहे। उन्होंने अपने पुराने साथियों से रिश्ता नहीं तोड़ा। वे समय-समय पर उनसे मिलते और मुद्दों पर बात करते थे। उनके लिए राजनीति सिर्फ फैसले लेने का काम नहीं थी, बल्कि समाज से जुड़े रहने का जरिया भी थी।

बेशक, उनका सफर आसान नहीं था। एक युवा नेता होने के कारण उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। लेकिन उन्होंने वही रास्ता अपनाया, जो आंदोलन के दिनों में सीखा था धैर्य और संतुलन। वे जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय सोच-समझकर आगे बढ़े। इसी वजह से उनकी पहचान सिर्फ एक राजनेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की बनी, जो आंदोलन से निकलकर प्रशासन तक पहुंचा।

उनकी कहानी एक जरूरी बात सिखाती है कि बड़े बदलाव अचानक नहीं होते। उनके पीछे लंबी तैयारी और लगातार मेहनत होती है। ‘आंदोलन लंबा चलेगा, इसलिए ऊर्जा बचाकर रखनी होगी’ यह सोच सिर्फ उस दौर के लिए नहीं, बल्कि हर समय के लिए मायने रखती है। यह बताती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतरता जरूरी है।

आज जब प्रफुल्ल कुमार महंत के सफर को देखा जाता है, तो साफ समझ आता है कि उनकी पहचान सिर्फ मुख्यमंत्री बनने तक सीमित नहीं है। वे एक ऐसे नेता के रूप में याद किए जाते हैं, जिसने एक आंदोलन को दिशा दी। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि साफ सोच, ईमानदारी और धैर्य के साथ कम उम्र में भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं।

असम की राजनीति में उनका नाम इसलिए खास है, क्योंकि उन्होंने सत्ता को लक्ष्य नहीं, बल्कि एक माध्यम माना। उनकी कहानी यह याद दिलाती है कि बदलाव की शुरुआत छोटे विचारों से होती है। और जब वही विचार मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वे इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं।

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हमारे समाज में बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि दूसरों की बात मानना, सबको खुश रखना और किसी को मना न करना अच्छे संस्कार हैं। यह बात सही भी है, क्योंकि सहृदयता और सहयोग मनुष्य को बेहतर बनाते हैं। मगर कई बार यही आदत हमें ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है, जहां हम अपनी इच्छाओं, अपने समय और अपनी मानसिक शांति को नजरअंदाज करने लगते हैं। ऐसे में जीवन हमें एक महत्त्वपूर्ण पाठ सिखाता है- कभी-कभी ‘ना’ कहना भी उतना ही जरूरी है जितना ‘हां’ कहना। ‘ना’ कहना असभ्यता नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन की सीमाओं और प्राथमिकताओं को समझने का संकेत है। जब हम हर किसी की बात मानते रहते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाता है। हम ऐसे काम भी करने लगते हैं, जो हमें थका देते हैं या जिनसे हमें कोई संतोष नहीं मिलता। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक