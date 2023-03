चुनाव हारने के बाद मुझे मंत्री नहीं बना रहे थे सोनिया गांधी और शरद पवार, बाल ठाकरे से मिला तो बन गयी बात- रामदास आठवले

रामदास आठवले को दलित पैंथर आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए भी जाना जाता है। वह कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान ही राजनीति में आ गए थे।

रामदास आठवले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में सामाज‍िक न्‍याय व अध‍िकार‍िता राज्‍य मंत्री हैं।

