देश की राजनीति में इन दिनों कई राज्यों में अलग-अलग मुद्दे सुर्खियों में हैं। नीट परीक्षा पर अन्नामलाई के भाजपा विरोधी तेवर चर्चा में हैं, महाराष्ट्र में मराठा नेतृत्व की नई जंग तेज हो गई है, संसद में विपक्ष ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया है, पंजाब में भाजपा नई रणनीति पर काम कर रही है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया।

बोले अन्नामलाई

दिल्ली तो नीट के मसले पर प्रदर्शन का केंद्र बनी ही हुई है, दक्षिण के राज्यों में भी इस प्रणाली का प्रबल विरोध हो रहा है। वहां यह राजनीतिक दलों के लिए पहले से भी मुद्दा रही है।तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके के नेता सी जोसेफ विजय ने कहा है कि नीट की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए ताकि राज्य अपने मेडिकल कालेजों में प्रवेश की परीक्षा खुद करा सकें। उन्होंने शिक्षा को समवर्ती सूची से निकाल कर राज्य सूची में शामिल करने की मांग भी कर डाली है। गौरतलब है कि नीट से पहले राज्यों के मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए परीक्षा राज्य सरकारें ही आयोजित करती थीं। कई जगह तो 12वीं की परीक्षा के अंकों के आधार पर ही प्रवेश-सूची बनती थी।

तमिलनाडु की बाकी पार्टियां भी पुरानी व्यवस्था बहाल किए जाने के पक्ष में हैं। द्रमुक और अन्ना द्रमुक ने तो पहले ही कर दिया था नीट का विरोध। इस संदर्भ में चौंकाने वाली खबर यह है कि अब अन्नामलाई ने भी मेडिकल में प्रवेश की नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा हमला भी बोला है कि उसकी लपरवाही के कारण ही पेपर लीक हो रहे हैं और केंद्र सरकार किसी की जवाबदेही भी तय नहीं कर रही। अन्नामलाई ने कुछ दिन पहले ही भाजपा छोड़ी थी। वे अपना अलग संगठन बनाने में जुटे थे और शांत थे। भाजपा के खिलाफ एक भी शब्द पहले कभी नहीं बोला था। नीट से शुरुआत हुई।

मराठा सिरमौर कौन!

महाराष्ट्र में इस समय मराठा क्षत्रप बनने की होड़ लगी है। लंबे समय से शरद पवार मराठा राजनीति के सिरमौर रहे हैं। बढ़ती उम्र और खराब सेहत के कारण उनकी सक्रियता घटी है। इस जगह को भरने के लिए एकनाथ शिंदे सबसे लालायित हैं। अन्य के बीच इसके प्रबल दावेदार बनकर रोहित पवार उभर रहे हैं। वे राकांपा के विधायक हैं और शरद पवार के भाई के पौत्र हैं। उन्हें ही सूबे की सियासत में शरद पवार के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। वे अपने अलग ढंग से राजनीति कर रहे हैं। सुनेत्रा पवार की पार्टी में विलय के पक्ष में भी नहीं हैं। परिसीमन का भी विरोध किया है। रोहित को अंदाज है कि मराठवाड़ा में सफल राजनीति मराठा, मुसलिम और दलित तीनों को मिलाकर ही संभव है। लेकिन भाजपा के साथ जाने से यह संभव नहीं हो सकता। तभी वे अपना स्वतंत्र सियासी वजूद बनाए रखने के फेर में हैं।

कुर्ते को ही बना डाला पोस्टर

संसद के भीतर पोस्टर-बैनर की अनुमति नहीं है। इसकी काट में कुर्तेको ही पोस्टर बना लिया गया। पेपर लीक के मसले पर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। हाल ही में विपक्ष के सांसद एक विशेष कुर्ता पहन कर नजर आए। इस सफेद कुर्ते पर एनटीए का भ्रष्टाचार बंद करो, देश के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, कागज लीक-भविष्य सील-अब नहीं सहेंगे युवा दलील और सपनों का कत्ल करना बंद करो जैसे नारे लिखे थे। यह कुर्ता पहना गया था तो इसे हटाना मुमकिन नहीं था। इसे आगे से सफेद और पीछे से भगवे रंग में तैयार कराया गया था। अब तक विपक्ष के सांसद काले वस्त्र या हाथों पर बंधी काली पट्टी आदि के माध्यम से ही विरोध दर्ज करते आए थे।

खुद पर भरोसा

पंजाब में भाजपा का शिरोमणि अकाली दल के साथ तालमेल का इरादा नजर नहीं आ रहा। लोकसभा चुनाव भी भाजपा ने पंजाब में अकेले ही लड़ा था। धरातल की मौजूदा स्थिति को देखें तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद भी नहीं कर रही कि सरकार बना सके। पंजाब में मुख्य मुकाबला तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही होगा। तीसरे नंबर पर भाजपा होगी या अकाली दल। लोकसभा चुनाव में पार्टी को आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट मिले थे। भाजपा की कोशिश दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की है। पंजाब में दलित करीब 33 फीसद हैं। हालांकि इनमें रविदास, मजहबी और वाल्मीकि तीनों समुदाय शामिल हैं।

तीनों किसी एक पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करते। हिंदू आबादी करीब 38 फीसद है। बाकी जाट सिख हैं। भाजपा को हिंदू वोट बैंक से आस ज्यादा है। प्रधानमंत्री 17 जुलाई को पंजाब के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने रविदास समाज के डेरा सचखंड से जुड़े निरंजनदास से मुलाकात की थी। पिछले साल केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसी तरह सिखों में पैठ बिठाने के लिए पार्टी ने जाट सिख केवल सिंह ढिल्लो को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। भाजपा को लगता है कि जाट सिख अगर चार दलों में बटेगा तो भाजपा की स्थिति बेहतर होगी। विधानसभा में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलने की सूरत में भाजपा की अहमियत बेशक बढ़ेगी।

दीदी का दिखा दम

ममता बनर्जी भले पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हार गई हैं। यहां तक कि चुनाव के बाद पार्टी में बिखराव भी हो गया है। पर आज भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है। उन्होंने इसे साबित भी कर दिखाया। दरअसल वे हर साल 21 जुलाई को 1993 में वाम मोर्चे की सरकार के वक्त एक प्रदर्शन में पुलिस की गोलीबारी से हुई युवक कांग्रेस के 13 लोगों की मौत की याद में शहीद दिवस मनाती हैं। कांग्रेस से अलग होने के बाद भी उन्होंने शहीद दिवस का आयोजन नहीं छोड़ा। इस बार एक नई बात और हुई।

उनकी पार्टी के दलबदलू विधायकों ने ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में अपना अलग शहीद दिवस मनाया। सूबे की भाजपा सरकार ने बनर्जी के प्रभाव में ममता को शहीद दिवस के आयोजन के लिए एस्प्लेनेड के सामने वाली पुरानी जगह नहीं दी। कांग्रेस ने भी अपना अलग शहीद दिवस मनाया। ममता को नई जगह करना पड़ा अपनी रैली का आयोजन। निष्पक्ष समीक्षकों ने माना कि सबसे ज्यादा भीड़ ममता की रैली में ही जुटी। ऋतव्रत बनर्जी के कार्यक्रम में सरकारी मदद के बावजूद भीड़ कम ही जुटी। हर कोई मानता है कि सड़क पर संघर्ष के मामले में ममता का कोई सानी नहीं।