देश की राजनीति इन दिनों कई मोर्चों पर नए मोड़ ले रही है। अग्निपथ योजना में बदलाव से सरकार के फैसलों पर उठते सवाल, उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान की सियासी चुनौती, वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष की आक्रामकता, दिल्ली-NCR प्रदूषण पर भाजपा और आप की तकरार तथा आधार और मतदाता पहचान पत्र को लेकर नई बहस सत्ता, विपक्ष और चुनावी समीकरणों की बदलती तस्वीर पेश कर रही है।

पथ में मोड़

अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी झेल रही केंद्रसरकार ने चार साल की सेवा के बाद बाहर होने की आशंका से परेशान अग्निवीरों के लिए दो साल का अतिरिक्त सेवा अवसर देने का फैसला किया है। इसे सरकार का नीतिगत सुधार कहें या राजनीतिक परिस्थितियों के दबाव में लिया गया फैसला, लेकिन इस फैसले का समय जरूर गौर करने लायक है।

जिस अग्निपथ योजना को सरकार ने सैन्य सुधार का ऐतिहासिक कदम बताकर पेश किया था, उसी योजना की सबसे बड़ी खामी अब सरकार को दुरुस्त करनी पड़ रही है। सवाल यह है कि अगर चार साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को बाहर करने की व्यवस्था में इतनी बड़ी गुंजाइश थी तो फिर शुरुआत में युवाओं की आशंकाओं को अनसुना क्यों किया गया? सत्ता अक्सर अपनी नीतियों की समीक्षा तब करती है, जब उसे जनता की नाराजगी का राजनीतिक नुकसान दिखने लगता है। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है।

लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों ने भाजपा को यह अहसास जरूर कराया है कि अब हर फैसले को बिना सवालों के स्वीकार कराने का दौर नहीं रहा। विपक्ष का बढ़ता दबाव और युवाओं के बीच रोजगार का सवाल सरकार के लिए लगातार चुनौती बने हुए हैं। अग्निवीर पर फैसला इस बात का संकेत है कि राजनीतिक दबाव अब एकतरफा नहीं रह गया है। सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को भी विरोध की आवाज सुननी पड़ रही है, सड़क पर लोकतंत्र बचाने के लिए निकलना पड़ रहा है।

चिराग की रोशनी

उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने गठबंधन बचाने और अपनी सीटें सुरक्षित रखने, दोनों की चुनौती है। केंद्र और बिहार सरकार में राजग के साथी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया है कि गठबंधन में सम्मानजनक जगह नहीं मिली तो उनकी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतर सकती है। यानी उत्तर प्रदेश में चिराग जलाने की तैयारी है।

हालांकि, यह चिराग भाजपा के लिए कितनी रोशनी लाएगा और कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा, यह चुनावी नतीजे ही बताएंगे। राज्य के क्षेत्रीय दलों को उम्मीद है कि भाजपा गठबंधन धर्म निभाने के नाम पर उनकी मांगों को स्वीकार करेगी। लेकिन सभी सहयोगियों की झोली भरनी पड़ी तो भाजपा को अपनी सीटों में कटौती करनी पड़ सकती है। वहीं, मांग पूरी नहीं हुई तो सहयोगियों की नाराजगी चुनावी समीकरण बिगाड़ सकती है।

अंग्रेजों के जमाने का नारा

अंग्रेजों के जमाने के संवाद इस बार वोट चोरी के खिलाफ खुले मैदान में हैं। विपक्ष ने वोट चोरी को सीधे तौर पर गोरों और चोरों की लड़ाई बना दिया है। विपक्षी दलों के नेता इस बार इन नारों और सुरों के साथ सुनाई दिए। इसमें सबसे बड़ा नारा है- पुरखे लड़े थे गोरों से और हम लड़ेंगे चोरों से।

इसका सीधा संकेत है कि आने वाले चुनाव में भी विपक्ष वोट चोरी को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाला है। जब विपक्ष संसद में अपनी बात नहीं रख पाया, तो उसने छद्म संसद को अपना हथियार बनाया और इस तरीके से आम जनता की नजर में आ गया। यह तरीका सफल भी दिखा। मुद्दों को उठाते रहने की कोशिश में ऐसा ही प्रयोग कांग्रेस संविधान दिवस पर करने की तैयारी कर रही है।

निशाना बदला

अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से सियासी पारा चढ़ने लगा है। सर्दी की दस्तक से एक तरफ तापमान में गिरावट तो दूसरी तरफ भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप से राजनीतिक माहौल गरमा रहा है।

दोनों राज्यों के बीच की तेज हुई सियासत में लाखों लोगों की सेहत पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हर साल की तरह इस बार भी पंजाब में 15 सितंबर से धान की कटाई शुरू हो गई। लेकिन नवंबर में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने लगीं। 5 नवंबर तक पिछले 24 घंटे के भीतर पंजाब में पराली जलाने की 440 घटनाओं को लेकर भाजपा और ‘आप’ सरकार एक-दूसरे पर हमलावर हैं। दिल्ली के कुछ इलाकों में प्रदूषण के गंभीर श्रेणी में पहुंचते ही इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है।

पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी से टूटते विधायकों के कारण पैदा हुई चिंता और प्रदूषण के मुद्दे को लेकर रार बढ़ती जा रही है। हालांकि, पहले भी दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन इस बार संकट यह भी कि दिल्ली की भाजपा सरकार, हरियाणा पर नहीं केवल पंजाब सरकार पर निशाना साध रही है। जब दिल्ली और पंजाब में ‘आप’ सरकार थी, उस वक्त पार्टी का निशाना हरियाणा की तरफ होता था।

आधार बनाम निराधार

सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के मकसद से शुरू हुआ आधार कार्ड अब राजनीति का भी कार्ड बन चुका है। आंखों की पुतलियों से लेकर उंगलियों के निशान तक नागरिक की तमाम निजी जानकारियां इसमें दर्ज हैं। आंकड़े बताते हैं कि यह कार्ड अब देश के लगभग हर व्यक्ति की जेब तक पहुंच चुका है। अब इसी आधार की उपयोगिता को लेकर नई बहस छिड़ गई है।

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने सुझाव दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार कार्ड की जगह मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बहस को अलग मोड़ देते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि जब सबके आधार कार्ड बन ही चुके हैं, तो क्यों न आधार को मतदाता सूची से ही जोड़ दिया जाए।

दिलचस्प यह है कि दोनों दस्तावेजों में नागरिक वही है, लेकिन राजनीति में उसकी पहचान के पैमाने अलग-अलग हैं। अब देखना यह है कि सरकार जनता को योजनाओं का लाभ देने के लिए किस कार्ड पर भरोसा करती है और चुनावी राजनीति में किस कार्ड को ज्यादा अहमियत मिलती है।