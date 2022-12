PM Modi Mother Death: अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गईं हीराबेन, 1 बहन और 5 भाई हैं PM नरेंद्र मोदी; कुछ ऐसा है परिवार

PM Narendra Modi Mother Heeraben Death: पीएम नरेंद्र मोदी के कुल 5 भाई और एक बहन है। परिवार लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करता है।

पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ( Heeraben Modi) का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। Express photo by Nirmal Harindran

पढें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram