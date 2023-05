CBI चीफ के सेलेक्शन में किस बात पर अड़ गए थे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी? जानिये CJI चंद्रचूड़ ने क्या रास्ता निकाला था

अधीर रंजन चौधरी की आपत्ति के बाद लिस्ट में एक अफसर का नाम शामिल हुआ था।

प्रवीण सूद, सीबीआई के नए प्रमुख बने हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली हाई पावर सेलेक्शन कमेटी ने कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद (Praveen Sood) को सीबीआई के नए डायरेक्टर के तौर पर चुना है। सूद इस पद पर 2 साल तक रहेंगे। वह सुबोध जायसवाल की जगह लेंगे, जो 25 मई को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। कमेटी में पीएम के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। कमेटी ने 3 अफसरों के नाम किये थे शॉर्टलिस्ट हाई पावर कमिटी ने सीबीआई चीफ के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट किये थे। हालांकि कमेटी के सदस्य कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पूरी प्रोसेस से सहमत नहीं थे और उनकी मांग थी कि सिलेक्शन प्रोसेस नए सिरे से हो। कमेटी ने जिन 3 नाम को शॉर्टलिस्ट किया था, उनमें प्रवीण सूद के अलावा मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना और डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स ताज हसन भी शामिल थे। DOPT ने भेजे थे 115 अफसरों के नाम इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी ने सीबीआई चीफ के लिए पैनल को 115 अफसरों के नाम भेजे थे। इसमें कुछ नाम ऐसे भी थे जो पहले से लिस्ट में थे ही नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने इस पर आपत्ति जताई। उनका यह भी तर्क था कि उन्हें अफसरों के सर्विस रिकॉर्ड, पर्सनल डिटेल और दूसरे डॉक्यूमेंट मिले ही नहीं। क्यों अड़ गए थे अधीर रंजन चौधरी? अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि लिस्ट तैयार करने में विसंगतियां थीं और पूरी प्रक्रिया नए सिरे से दोहराई जाए। अधीर रंजन चौधरी ने मांग की कि इस लिस्ट में महिला अफसरों और माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाली अफसरों को भी शामिल किया जाए। अधीर रंजन चौधरी की इस आपत्ति के बाद ही ताज हसन का नाम सूची में शामिल किया गया और 3 नामों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी को भेजा गया था। CJI चंद्रचूड़ ने निकाला रास्ता इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों ने बताया कि अधीर रंजन चौधरी की आपत्ति के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया कि अफसरों की वरिष्ठता और सीनियोरिटी के आधार पर लिस्ट छोटी की जाए। इसके बाद एक दर्जन नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया। CVC के नाम पर भी जताई थी आपत्ति इससे पहले शनिवार (13 मई) को ही सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी सीवीसी की नियुक्ति के लिए भी पीएम की अध्यक्षता वाली एक दूसरी कमेटी की बैठक हुई थी। विपक्ष के नेता के नाते चौधरी इस इस कमेटी के भी मेंबर हैं। जानकारी के मुताबिक सीवीसी के सिलेक्शन में भी उन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर की थी। सरकार ने सीवीसी के लिए दो नाम- एक्टिंग सीवीसी पीके श्रीवास्तव और एक्जिम बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड रॉसकिन्हा का नाम कमेटी के सामने रखा था। सरकार ने सुझाए थे 2 नाम आपको बता दें कि सीवीसी के लिए सरकार, गवर्नमेंट पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर जुड़े संभावित कैंडिडेट का नाम कमेटी के सामने रखती है। जानकारी के मुताबिक अधीर रंजन चौधरी ने दोनों नामों पर अपनी आपत्ति जाहिर की और कहा कि डेविड का नाम पहले उस लिस्ट में था ही नहीं जो समिति के मेंबरों को सौंपीं गई थी। अधीर रंजन चौधरी की आपत्ति के बाद डेविड का नाम लिस्ट से निकाला गया। अब श्रीवास्तव सीवीसी बनने के प्रबल दावेदार हैं। पीके श्रीवास्तव 1998 बैच के असम मेघालय कैडर के आईएएस अफसर हैं और 2002 में विजिलेंस कमिश्नर बने थे। पिछले साल दिसंबर में ही उन्हें एक्टिंग सीवीसी बनाया गया था।

