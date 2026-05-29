भारत में धार्मिक छुट्टियां सिर्फ आस्था का विषय नहीं होती हैं बल्कि अलग-अलग विचारधाओं की वजह से राजनीति का बड़ा मुद्दा भी बन जाती हैं। इस साल पश्चिम बंगाल में शुभेंदू अधिकारी सरकार ने बकरीद की छुट्टी दो दिन से घटाकर एक दिन कर दी थी। इस पर काफी विवाद देखने को मिला, विपक्ष ने इसे मुस्लिमों के खिलाफ भी बता दिया।
इस बीच एक सवाल सभी के मन में आता है- आखिर किस धर्म के लोगों को सबसे ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं। सरकार या कोई एजेंसी ऐसे डेटा तो जारी नहीं करती है, लेकिन नेशनल जियोग्राफिक की एक रिपोर्ट है जिसने पूरी दुनिया का एक डेटा पेश किया है। उस डेटा को देख जरूर समझा जा सकता है कि किस धर्म के लोगों को कितनी छुट्टियां मिलती हैं। जनसत्ता ने आपके लिए एक इंफोग्राफिक तैयार किया है जहां बस आप क्लिक करेंगे और सरल भाषा में सारी जानकारी आपके सामने होगी। सबसे पहले इस इंफोग्राफिक का रुख करते हैं-
|त्योहार / अवकाश
|धर्म
|तारीख
|गणतंत्र दिवस
|राष्ट्रीय
|26 जनवरी
|महाशिवरात्रि
|हिंदू
|26 फरवरी
|होली
|हिंदू
|14 मार्च
|ईद-उल-फितर
|इस्लाम
|31 मार्च
|महावीर जयंती
|हिंदू
|10 अप्रैल
|गुड फ्राइडे
|ईसाई
|18 अप्रैल
|बुद्ध पूर्णिमा
|बौद्ध
|12 मई
|बकरीद
|इस्लाम
|7 जून
|मुहर्रम
|इस्लाम
|6 जुलाई
|स्वतंत्रता दिवस
|राष्ट्रीय
|15 अगस्त
|जन्माष्टमी
|हिंदू
|16 अगस्त
|ईद-ए-मिलाद
|इस्लाम
|सितंबर
|गांधी जयंती
|राष्ट्रीय
|2 अक्टूबर
|दशहरा
|हिंदू
|2 अक्टूबर के आसपास
|दिवाली
|हिंदू
|अक्टूबर/नवंबर
|गुरु नानक जयंती
|सिख
|नवंबर
|क्रिसमस
|ईसाई
|25 दिसंबर
ऊपर दिए गए इंफोग्राफिक से कई बातें स्पष्ट हैं-
- हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा छुट्टियां होती हैं
- इस्लाम में धार्मिक छुट्टियों का आंकड़ा 7 है
- हिंदू के बाद यहूदी धर्म में सबसे ज्यादा छुट्टी
- छुट्टियां देने के मामले में भारत सबसे आगे है
- भारत में राजपत्रित छुट्टियों की संख्या 8 है