भारत में धार्मिक छुट्टियां सिर्फ आस्था का विषय नहीं होती हैं बल्कि अलग-अलग विचारधाओं की वजह से राजनीति का बड़ा मुद्दा भी बन जाती हैं। इस साल पश्चिम बंगाल में शुभेंदू अधिकारी सरकार ने बकरीद की छुट्टी दो दिन से घटाकर एक दिन कर दी थी। इस पर काफी विवाद देखने को मिला, विपक्ष ने इसे मुस्लिमों के खिलाफ भी बता दिया।

इस बीच एक सवाल सभी के मन में आता है- आखिर किस धर्म के लोगों को सबसे ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं। सरकार या कोई एजेंसी ऐसे डेटा तो जारी नहीं करती है, लेकिन नेशनल जियोग्राफिक की एक रिपोर्ट है जिसने पूरी दुनिया का एक डेटा पेश किया है। उस डेटा को देख जरूर समझा जा सकता है कि किस धर्म के लोगों को कितनी छुट्टियां मिलती हैं। जनसत्ता ने आपके लिए एक इंफोग्राफिक तैयार किया है जहां बस आप क्लिक करेंगे और सरल भाषा में सारी जानकारी आपके सामने होगी। सबसे पहले इस इंफोग्राफिक का रुख करते हैं-

राष्ट्रीय तुलना 2025
किस धर्म में कितनी छुट्टियां?
विश्व के प्रमुख धर्मों की वार्षिक छुट्टियां एवं भारत की केंद्र सरकार की राजपत्रित छुट्टियां
हिंदू
इस्लाम
सिख
ईसाई
बौद्ध
यहूदी
बहाई
ताओवाद
कन्फ्यूशियसवाद
धर्म अनुसार वार्षिक छुट्टियां (दिन)
हिंदू
39
यहूदी
33
सिख
26
ईसाई
12
बहाई
11
इस्लाम
7
ताओवाद
4
बौद्ध
3
कन्फ्यूशियसवाद
3
नोट
ये आंकड़े नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार विश्व स्तर पर प्रत्येक धर्म में मनाई जाने वाली धार्मिक छुट्टियों की औसत वार्षिक संख्या दर्शाते हैं। इनमें सभी देशों की सरकारी और धार्मिक छुट्टियां शामिल हैं।
प्रमुख धर्म — वार्षिक छुट्टियां
39
दिन
हिंदू
33
दिन
यहूदी
26
दिन
सिख
12
दिन
ईसाई
7
दिन
इस्लाम
3
दिन
बौद्ध
तथ्य
हिंदू धर्म में सबसे अधिक 39 वार्षिक छुट्टियां होती हैं। इस्लाम में केवल 7 आधिकारिक छुट्टियां हैं — हिंदू धर्म की तुलना में लगभग 6 गुना कम। सिख धर्म 26 छुट्टियों के साथ तीसरे स्थान पर है।
केंद्र सरकार की राजपत्रित छुट्टियां — 2025
त्योहार / अवकाश धर्म तारीख
गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय 26 जनवरी
महाशिवरात्रि हिंदू 26 फरवरी
होली हिंदू 14 मार्च
ईद-उल-फितर इस्लाम 31 मार्च
महावीर जयंती हिंदू 10 अप्रैल
गुड फ्राइडे ईसाई 18 अप्रैल
बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध 12 मई
बकरीद इस्लाम 7 जून
मुहर्रम इस्लाम 6 जुलाई
स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय 15 अगस्त
जन्माष्टमी हिंदू 16 अगस्त
ईद-ए-मिलाद इस्लाम सितंबर
गांधी जयंती राष्ट्रीय 2 अक्टूबर
दशहरा हिंदू 2 अक्टूबर के आसपास
दिवाली हिंदू अक्टूबर/नवंबर
गुरु नानक जयंती सिख नवंबर
क्रिसमस ईसाई 25 दिसंबर
विश्लेषण
भारत की केंद्र सरकार की 17 राजपत्रित छुट्टियों में हिंदू त्योहार सर्वाधिक हैं, इसके बाद इस्लाम के 4 और ईसाई तथा सिख धर्म के 1-1 अवकाश हैं। 3 राष्ट्रीय अवकाश भी शामिल हैं।
देशों में सालाना छुट्टियों की संख्या
सबसे ज्यादा छुट्टियों वाले देश
भारत दुनिया में सबसे ज्यादा 42 छुट्टियों वाला देश है। राष्ट्रीय, गजटेड, प्रतिबंधित, धार्मिक और क्षेत्रीय — सभी प्रकार की छुट्टियां मिलाकर यह आंकड़ा बनता है। भारत की बहुधार्मिक संरचना और संघीय ढांचा राज्यों को अपने-अपने हिसाब से अवकाश घोषित करने की स्वतंत्रता देता है।
नेपाल में 35 छुट्टियां होती हैं। यहां के कैलेंडर में धार्मिक त्योहारों की भरमार है। प्रमुख त्योहारों के समय या उसके आसपास लंबी छुट्टियां होती हैं।
ईरान में 26 छुट्टियां होती हैं। यहां की छुट्टियां इस्लामिक कैलेंडर पर आधारित होती हैं। इसमें नवरोज (ईरानी नव वर्ष) भी शामिल है, इसके अलावा अन्य धार्मिक दिवसों पर छुट्टियां होती हैं।
म्यांमार में भी 26 छुट्टियां होती हैं। ये मुख्य रूप से बौद्ध धार्मिक त्योहारों से जुड़ी हैं। यहां थिग्यान नव वर्ष जल महोत्सव जैसे बड़े त्योहारों के दौरान लंबी छुट्टियां होती हैं।
श्रीलंका में 25 छुट्टियां होती हैं। यहां धार्मिक और नागरिक छुट्टियों का संतुलन देखने को मिलता है। इनमें दीपावली, ईद और क्रिसमस जैसे त्योहार शामिल हैं।
सबसे कम छुट्टियों वाले देश
10
ब्रिटेन
9
नीदरलैंड
9
सर्बिया
8
मेक्सिको
6
वियतनाम
स्रोत: नेशनल जियोग्राफिक (विश्व डेटा) | भारत सरकार, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय (2025) | अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)
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ऊपर दिए गए इंफोग्राफिक से कई बातें स्पष्ट हैं-

  • हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा छुट्टियां होती हैं
  • इस्लाम में धार्मिक छुट्टियों का आंकड़ा 7 है
  • हिंदू के बाद यहूदी धर्म में सबसे ज्यादा छुट्टी
  • छुट्टियां देने के मामले में भारत सबसे आगे है
  • भारत में राजपत्रित छुट्टियों की संख्या 8 है