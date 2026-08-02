साल 2002 से 2025 के बीच 45 बड़े पेपर लीक हुए। केवल दो मामलों में दोषियों को सजा मिली। साल 2024 में कड़ा कानून बना। साल 2026 में नीट के पर्चे फिर लीक हुए। अब नया संशोधन विधेयक पारित हुआ, सजा और बढ़ गई। लेकिन जो सवाल काकरोच जनता पार्टी से लेकर विपक्ष तक सभी पूछ रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, उसका जवाब अभी भी नहीं आया है। इसरो के पूर्व प्रमुख राधाकृष्णन समिति ने 101 सिफारिशें दीं। उनमें एक भी लागू नहीं हुई। अब नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में नई समिति बनी है। इतिहास बताता है कि समितियां बनती हैं, रिपोर्ट आती हैं, कानून बनते हैं और साल-दर-साल पर्चा लीक होता रहता है। इस संदर्भ में जनसत्ता सरोकार की पड़ताल।

तीस जुलाई 2026। राज्यसभा ने ध्वनिमत से लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया। इससे पहले लोकसभा में भी यह विधेयक पारित हो चुका था। अब यह राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कानून बन चुका है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई की देर रात सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस विधेयक की घोषणा की थी। नीट 2026 का पेपर लीक और जंतर-मंतर पर 20 जुलाई के प्रदर्शन के बाद संसद में लगातार हंगामा हुआ।

जैसे ही विधेयक पारित हुआ, काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने एक्स पर पोस्ट में कहा— संसद में जो विधेयक पास हुआ है, उसमें एक बड़ी खामी है। सरकार पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रही है, चाहे त्वरित अदालतें हों, सजा हो या जुर्माना। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में आज भी कोई बात नहीं हो रही। रांका का यह सवाल अकेला नहीं है। विपक्षी सांसदों से लेकर शिक्षाविद तक सभी यही सवाल पूछ रहे हैं।

साल 2024 का कानून, साल 2026 में लीक : तो नया क्यों चाहिए?

पहले यह समझना जरूरी है कि यह विधेयक क्यों लाना पड़ा। जून 2024 में संसद ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 पारित किया था, जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस और एनटीए की परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर कठोर दंड का प्रावधान करता था। उसमें तीन से पांच साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना था। यह कानून जून 2024 से प्रभावी हुआ।

लेकिन मई 2026 में नीट-यूजी की परीक्षा का पर्चा फिर लीक हो गया। इससे 2.27 करोड़ विद्यार्थी प्रभावित हुए, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। यानी 2024 का कानून 2026 में लीक को नहीं रोक सका। इसीलिए 2026 का संशोधन विधेयक आया। इस बार सजा और भी कड़ी।

लेकिन एक पड़ताल से पता चलता है कि साल 2002 से 2025 के बीच 45 बड़े पेपर लीक मामलों में (जिनमें से हर एक में कम से कम एक लाख अभ्यर्थी थे) केवल दो मामलों में ही दोषियों को सजा मिली। अगर साल 2024 का कानून पर्याप्त था, तो 2026 में पर्चा लीक क्यों हुआ? और अगर सजा से लीक होना रुकता, तो पहले भी रुक जाता।

पड़ताल (5 जून 2025) : साल 2002 से साल 2025 के बीच पेपर लीक के 45 बड़े मामले सामने आए। प्रत्येक में कम से कम एक लाख उम्मीदवार। केवल दो मामलों में दोषसिद्धि। सबसे बड़ी समस्या : जांच की निम्न गुणवत्ता और पेपर लीक को सामान्य अपराध मानकर जमानत की आसान शर्तें। अदालतों ने कई बार जांच एजेंसियों की समापन रिपोर्ट को सबूतों की कमी के कारण खारिज किया या जांच में चूक के लिए फटकार लगाई।

नए संशोधन में क्या है :

दोगुनी सजा, त्वरित अदालतें

अधिनियम 2026 में तीन प्रमुख बदलाव हैं।

पहला – सजा को कठोर बनाना : व्यक्तियों के लिए कारावास तीन से पांच साल से बढ़कर पांच-दस साल, जुर्माना 10 लाख से 50 लाख रुपये। सेवा प्रदाताओं के लिए जुर्माना एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये, परीक्षा संचालन पर प्रतिबंध चार साल से आठ साल। संगठित अपराध में न्यूनतम सजा पांच साल से सात साल, जुर्माना एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये।

दूसरा- फास्ट ट्रैक कोर्ट : दो महीने में जांच, तीन महीने में सुनवाई, विशेष लोक अभियोजक, उच्च न्यायालय में अपील 30 दिन में, तीन महीने में निपटारा।

तीसरा- विशेष कार्य बल : केंद्र सरकार को जांच के लिए विशेष कार्यबल (एसटीएफ) गठित करने का अधिकार।

केंद्र सरकार ने घोषणा की कि जिन चार उच्च न्यायालयों में नीट लीक के मामले चल रहे हैं, वहां त्वरित अदालतें स्थापित की जाएंगी। लेकिन एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 30 अप्रैल 2026 तक देश में 775 त्वरित अदालतें थीं, जिनमें 2.45 लाख मामले लंबित थे। साल 2025 में इन अदालतों द्वारा निपटाए मामले साल 2024 की तुलना में घटकर 85,595 से 66,500 रह गए। यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट की रफ्तार बहुत धीमी है।

राज्यों के कानून : उत्तर प्रदेश में आजीवन कारावास, राजस्थान में 10 साल न्यूनतम

दिलचस्प बात यह है कि कई राज्यों के पेपर लीक विरोधी कानून केंद्रीय कानून से भी सख्त हैं। एक तुलनात्मक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने साल 2024 में नया कानून बनाया, जिसमें बार-बार अपराध करने वालों के लिए एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास है तथा मामले गैर-जमानती हैं।

राजस्थान ने साल 2023 में संशोधन किया। संगठित माफिया के लिए न्यूनतम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास, न्यूनतम 10 लाख से 10 करोड़ रुपये जुर्माना। ओडिशा ने फरवरी 2025 में नया कानून लागू किया। गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ने भी इसी तरह के कानून बनाए।

लेकिन कानून बनने के बाद भी राजस्थान में पेपर लीक हुए, उत्तर प्रदेश में हुए। यह बताता है कि समस्या सजा की कठोरता में नहीं, बल्कि पेपर लीक की मूल प्रक्रिया में है। जब तक प्रश्नपत्र की छपाई से लेकर परीक्षा केंद्र तक की पूरी शृंखला सुरक्षित नहीं होगी, कितनी भी कठोर सजा हो, वह काम नहीं करेगी।

राधाकृष्णन समिति : 101 सिफारिशें, अब तक लागू नहीं

यही वह बिंदु है, जहां साल 2024 के बाद से सबसे बड़ी विफलता हुई। नीट 2024 लीक के बाद सरकार ने पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई।

समिति ने 23 औपचारिक बैठकें कीं, मायगव (MyGov) पोर्टल पर 37,000 से अधिक सुझाव प्राप्त किए और अक्तूबर 2024 में शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें 101 सिफारिशें थीं, जिनमें 60 अल्पकालिक और 41 दीर्घकालिक थीं।

समिति ने पेपर लीक को अलग-थलग घटना मानने से इनकार किया। उसने परीक्षा प्रक्रिया के पूरे चक्र में खामियां पाईं। प्रश्नपत्र की छपाई से लेकर परिवहन, उम्मीदवार सत्यापन, केंद्र प्रबंधन और शिकायत निवारण तक।

सबसे महत्त्वपूर्ण तकनीकी सिफारिश थी सीपीपीटी (कंप्यूटर असिस्टेड सिक्योर पेन-एंड-पेपर टेस्टिंग)। इसके तहत प्रश्नपत्र कूट रूप में परीक्षा केंद्र के सर्वर पर भेजे जाएंगे और परीक्षा से कुछ समय पहले वहीं छापे जाएंगे। इससे लंबे परिवहन का खतरा खत्म होगा।

साथ ही इसने एक उच्चस्तरीय संचालन समिति के गठन का प्रस्ताव किया, जो एनटीए को मिशन मोड में लाए और सुधारों को समयसीमा में लागू करे। लेकिन इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। नीट 2026 में लीक इसी कार्यान्वयन विफलता का परिणाम है।

राधाकृष्णन समिति ने एनटीए के ढांचे को भी बदलने की मांग की। अनुशंसा थी कि एनटीए की गवर्निंग बॉडी को सशक्त और जवाबदेह शीर्ष निकाय के रूप में पुनर्गठित किया जाए। दस विशेष विभाग बनाए जाएं, जिनमें सूचना सुरक्षा, सतर्कता और फॉरेंसिक विभाग शामिल हों। ठेके की एजेंसियों पर निर्भरता कम हो। कम से कम 1,000 सुरक्षित परीक्षा केंद्र सरकारी संस्थानों में विकसित किए जाएं। विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेल बने।

लेकिन इन सिफारिशों का क्या हुआ? एक विश्लेषण के अनुसार, कुछ भी लागू नहीं हुआ।

नीलेकणि समिति : नई उम्मीद या नया इंतजार?

नीट 2026 में पर्चा लीक के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आईं। सरकार ने अदालत को बताया कि परीक्षा सुधारों के अगले चरण के लिए इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है। नीलेकणि ने ही आधार और यूपीआई की डिजिटल नींव रखी थी।

यहां सवाल यह है कि जब राधाकृष्णन समिति की 101 सिफारिशें दो साल में लागू नहीं हुईं, तो नीलेकणि समिति का क्या होगा?

इस पर कुछ जानकारों ने सटीक टिप्पणी की। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर सीपीपीटी तकनीक को राधाकृष्णन रिपोर्ट के बाद ही लागू किया जाता, तो साल 2026 की परीक्षा शायद लीक नहीं होती, क्योंकि सीपीपीटी में प्रश्नपत्र का लंबी दूरी तक परिवहन ही नहीं होता।

नया कानून पेपर लीक के रास्तों पर कितनी रोक लगा पाएगा, यह वक्त ही बताएगा।

प्रस्तुति : संजय शर्मा

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पेपर लीक पर संसद ने कानून और सख्त कर दिया है, लेकिन क्या इससे परीक्षा प्रणाली सुरक्षित हो जाएगी? विशेषज्ञों का कहना है कि असली समस्या सजा की कमी नहीं, बल्कि कमजोर व्यवस्था, अधूरे संस्थागत सुधार और संगठित पेपर लीक नेटवर्क हैं। राधाकृष्णन समिति की 101 सिफारिशें आज भी लागू होने का इंतजार कर रही हैं। ऐसे में नया कानून समाधान बनेगा या फिर यह भी फाइलों में दर्ज एक और कोशिश साबित होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक