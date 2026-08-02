पेपर लीक पर संसद ने कानून और सख्त कर दिया है, लेकिन क्या इससे परीक्षा प्रणाली सुरक्षित हो जाएगी? विशेषज्ञों का कहना है कि असली समस्या सजा की कमी नहीं, बल्कि कमजोर व्यवस्था, अधूरे संस्थागत सुधार और संगठित पेपर लीक नेटवर्क हैं। राधाकृष्णन समिति की 101 सिफारिशें आज भी लागू होने का इंतजार कर रही हैं। ऐसे में नया कानून समाधान बनेगा या फिर यह भी फाइलों में दर्ज एक और कोशिश साबित होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है।

पांच सवाल जो कानून ने नहीं छुए

काकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका की पांच सूत्री मांगें वास्तव में उन्हीं सवालों को इंगित करती हैं, जो विशेषज्ञ भी उठाते हैं।

पहला – एनटीए में सुधार : एनटीए साल 2016 में बनी और अब तक 5.4 करोड़ उम्मीदवारों के साथ 240 से अधिक परीक्षाएं आयोजित कर चुकी है, लेकिन उसकी क्षमता और दक्षता नहीं बढ़ी।

दूसरा – परीक्षा कैलेंडर में पारदर्शिता : अचानक परीक्षा तारीखें बदलना, बिना नोटिस के कार्यक्रम में बदलाव, यह विद्यार्थियों में अनिश्चितता पैदा करता है।

तीसरा – पाठ्यक्रम में स्पष्टता : अस्पष्ट पाठ्यक्रम कोचिंग उद्योग को फलने-फूलने देता है।

चौथा – कोचिंग उद्योग का नियमन : लाखों विद्यार्थी महंगी कोचिंग पर निर्भर हैं। इसी उद्योग से लीक का नेटवर्क भी जुड़ा है। सीकर का हॉटस्पॉट 2024 में भी था, 2026 में भी।

पांचवां – डिजिटल जांच : परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की शुरू से अंत तक डिजिटल निगरानी। सीपीपीटी इसका तकनीकी समाधान है, जिसे राधाकृष्णन समिति ने 2024 में ही सुझाया था।

जाहिर सी बात है, जब तक सरकार एनटीए में सुधार की बात नहीं करेगी, परीक्षा कैलेंडर में पारदर्शिता, पाठ्यक्रम में स्पष्टता, कोचिंग सेंटर पर नियंत्रण और डिजिटल जांच की बात नहीं करेगी, तब तक पेपर लीक की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है।

पेपर लीक माफिया : संगठित नेटवर्क, बिखरी जांच

पेपर लीक केवल एक परीक्षा में गड़बड़ी नहीं, बल्कि यह एक संगठित आपराधिक उद्योग है।

एक पड़ताल बताती है कि ज्यादातर लीक मामलों में जांच की गुणवत्ता इतनी खराब रही कि अदालतों को एजेंसियों को फटकार लगानी पड़ी।

पेपर लीक नेटवर्क में आमतौर पर चार स्तर होते हैं— परीक्षा केंद्र/छपाई से अंदरूनी सूत्र, बिचौलिया जो प्रश्नपत्र खरीदता-बेचता है, कोचिंग संस्थान या गिरोह जो वितरण करते हैं और छात्र जो पैसे देते हैं।

नीट 2024 में पटना से गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन सीबीआई की जांच में यूजीसी-नेट 2024 की क्लोजर रिपोर्ट आ गई। नीट 2026 में सीकर के गिरोह तक पहुंचा गया, लेकिन शीर्ष तक कौन पहुंचा?

नीट 2025 का पेपर उसी गिरोह ने लीक किया, जो साल 2026 में पकड़ा गया। यानी दो साल बाद भी नेटवर्क चल रहा था। यह बताता है कि गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन नेटवर्क टूटता नहीं।

साल 2002 से 2025 : 45 लीक, 2 सजाएं

एक खोजी रिपोर्ट ने जो आंकड़ा सामने रखा, वह इस पूरी बहस का सार है।

साल 2002 से 2025 के बीच 45 बड़े पेपर लीक हुए और केवल दो मामलों में दोषसिद्धि हुई। बाकी 43 मामलों का क्या हुआ? कुछ में जांच लंबित है, कुछ में क्लोजर रिपोर्ट आ गई और कुछ में अदालतें जांच एजेंसियों की लापरवाही से परेशान हैं।

यह आंकड़ा साल 2024 के कानून से पहले का है। साल 2024 का कानून अभी ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन साल 2026 के विधेयक की मांग इसी तथ्य से जन्मी कि साल 2024 का कानून काफी नहीं था।

और साल 2026 का कानून भी पर्याप्त नहीं होगा, जब तक पेपर लीक की जड़ यानी प्रश्नपत्र की पूरी यात्रा, छपाई से लेकर अभ्यर्थी तक पहुंचने तक, तकनीकी रूप से सुरक्षित नहीं की जाएगी।

निष्कर्ष : समिति बनाना आसान है, लागू करना नहीं

लोक परीक्षा अधिनियम, 2026 जरूरी था क्योंकि मौजूदा सजा नाकाफी थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूरी हैं क्योंकि मामले सालों तक लटके रहते हैं। लेकिन कठोर सजा वहीं काम करती है, जहां पकड़े जाने की संभावना हो। और पकड़ने के लिए जांच मजबूत होनी चाहिए। और जांच के लिए एनटीए को पारदर्शी होना चाहिए। और एनटीए की पारदर्शिता के लिए राधाकृष्णन समिति की 101 सिफारिशों को लागू करना चाहिए था, जो नहीं हुआ।

नंदन नीलेकणि के पास डिजिटल समाधान की विशेषज्ञता है। सीपीपीटी तकनीक, जो राधाकृष्णन समिति ने सुझाई, उसे लागू करना तकनीकी रूप से कठिन नहीं है। कठिन है राजनीतिक इच्छाशक्ति और जवाबदेह क्रियान्वयन। जब तक कोचिंग उद्योग और एनटीए की प्रक्रियाओं में मूलभूत सुधार नहीं होंगे, हर बड़ी परीक्षा के बाद हम यहीं खड़े होंगे… नया कानून, नई समिति, नया इंतजार।

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पेपर लीक केवल प्रशासनिक नाकामी नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य, उनकी वर्षों की मेहनत और देश की मेधा-आधारित व्यवस्था पर एक करारा प्रहार है। भारत में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में बार-बार सामने आने वाले लीक मामलों ने संपूर्ण परीक्षा प्रणाली की साख पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक