देश की राजनीति इन दिनों कई मोर्चों पर तेजी से बदल रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की नई चुनावी रणनीति, केंद्र सरकार में लगातार हो रहे मंत्रियों के इस्तीफे, संसद में भाजपा पर विपक्ष के हमले और बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की चुनौती ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। इन घटनाक्रमों ने आगामी चुनावों की दिशा और राजनीतिक समीकरणों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

ओवेसी की चाल

एआईएमआइएम के नेता असद्दुदीन ओवेसी उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमान आबादी अधिक होने के कारण ही तेलंगाना छोड़ उत्तर के इन दो राज्यों में ताकत आजमाते हैं। मुसलमान वोट बंटने का फायदा चूंकि भाजपा को होता है, इसीलिए कांग्रेस, सपा और राजद सभी उन्हें भाजपा की ब टीम कहते हैं। ओवेसी जानते हैं कि इस आरोप को सही मानते हुए ज्यादातर मुसलमान उनका साथ नहीं देते। अपनी साख बचाने के लिए अब वे हर चुनाव में एक ही दांव चलते हैं। बिहार में उन्होंने लालू यादव से चुनाव पूर्व गठबंधन का आग्रह किया था। कम सीट लेने को भी तैयार थे। पर उनकी कट्टर छवि के कारण कोई उनसे सीधे तालमेल नहीं करना चाहता। कभी वे आंध्र में कांग्रेस के सहयोगी थे। पर बाद में कांग्रेस को इसका घाटा ही हुआ। लालू ने गठबंधन नहीं किया तो ओवेसी ने बिहार की मुसलिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। जीते तो केवल पांच पर राजद के कई उम्मीदवार उनके कारण भाजपा से हार गए। अब यही दांव उत्तर प्रदेश में चला है। अखिलेश यादव से गठबंधन की पेशकश की है। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को लोगों ने उत्तर प्रदेश में नकार दिया था। लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव में उनके उम्मीदवारों का प्रदर्शन बेहतर रहा था। वे उत्तर प्रदेश में भी अकेले ही लड़ेंगे और प्रचार करेंगे कि भाजपा को हराने के लिए उन्होंने तो गठबंधन की पहल की थी।

मुसीबत वाली कुर्सी

राजग सरकार में अब शिक्षा मंत्री बनने से पहले कोई भी सोचेगा जरूर। केंद्र में 2014 के बाद जितने भी शिक्षा मंत्री बने हैं, किसी का भी सियासी भविष्य उज्ज्वल नहीं रहा। शुरुआत स्मृति ईरानी से हुई थी। वे मोदी सरकार की पहली शिक्षा मंत्री बनी। उनकी खुद की शिक्षा को लेकर ही तमाम तंज कसे गए। तीन साल बाद उनका विभाग बदलना पड़ा। हर कोई यही याद दिलाता था कि कहां वाजपेयी सरकार में मुरली मनोहर जोशी ने शिक्षा मंत्रालय संभाला था और कहां स्मृति ईरानी। पिछला लोकसभा चुनाव हारने के बाद स्मृति हाशिए पर चल रही हैं। स्मृति के बाद प्रकाश जावडेकर आए। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही वे भी हट गए। उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक ने यह मंत्रालय संभाला। बेचारे 2024 में लोकसभा टिकट से भी वंचित हो गए। देखना है कि धमेंद्र प्रधान का सियासी भविष्य किस राह चलेगा।

अब भाजपा पर निशाना

चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष लगातार संसद में सरकार को घेर रहा था। मामले में निशाने पर सरकार थी। अब विपक्ष ने अपना निशाना भारतीय जनता पार्टी की ओर साध दिया है। इसका असर यह हुआ है कि विपक्षी दलों की नारेबाजी में अब सीधे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आ गया है। सवाल में विपक्षी नेता पूछ रहे हैं, ‘चंदा चोर कहां मिलेंगे’, जवाब में विपक्षी नेता कह रहे हैं, ‘भाजपा के दफ्तर में’। ऐसे ही कई सवालों को लेकर विपक्ष ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त विपक्ष के नेताओं ने बताया कि कांग्रेस-समाजवादी पार्टी के नेता इस मामले में कार्यवाही की प्रक्रिया में सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और लगातार मामले में सदन से संबंधित नोटिस भी दर्ज करा रहे हैं।

हो रहे इस्तीफे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से मंत्रियों के इस्तीफों का सिलसिला जारी है। वजहें अलग-अलग हैं। अभी कुछ और मंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं। पहले जार्ज कुरियन का इस्तीफा हुआ था। केरल के कुरियन को भाजपा ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा था। उम्मीद थी कि केरल के विधानसभा चुनाव में इसका लाभ होगा। पर पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। फिर क्यों कुरियन को दोबारा दूसरे राज्य से राज्यसभा भेजती। वे सांसद न होते हुए भी छह महीने और रह सकते थे मंत्री। पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा हुआ। वे पंजाब से लोकसभा चुनाव हार गए थे। फिर भी उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया क्योंकि पंजाब से कोई तो केंद्र सरकार में होना ही चाहिए था। राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट का उप चुनाव हुआ तो बिट्टू चुने गए। उन्हें भी दूसरी बार राज्यसभा नहीं दी भाजपा ने। अब कहा जा रहा है कि वे पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और भाजपा का सिख चहरा होंगें। ताजा इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है। पर वह छात्र आंदोलन का नतीजा है। मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में पहला इस्तीफा खेल मंत्री सुरेश कलमाडी का हुआ था और इस्तीफों का सिलसिला चल निकला था। अगले इस्तीफे पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा के तय माने जा रहे हैं। दोनों संगठन में जा चुके हैं। कुछ और इस्तीफे होंगे। एक बार मंत्रियों का मामला तय होगा तभी बनाएंगे नितिन नवीन अपनी टीम, लगता तो यही है।

गढ़ में भी पीके का डर

बांकीपुर विधानसभा सीट का नतीजा चाहे जो आए, पर प्रशांत किशोर ने भाजपा ही नहीं समूचे राजग को प्रचार में छक्के छुड़ा दिए। यह देखकर हैरानी हुई कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर महज 34 फीसद मतदान हुआ। नतीजा तीन अगस्त को आएगा। लेकिन नतीजे से पहले चुनाव प्रचार में भाजपा तनाव से उबर नहीं पाई। सोचिए कि जो सीट 1985 से भाजपा के पास रही है, जिसे भाजपा अपना गढ़ बताती नहीं अघाती थी, वहां अपने उम्मीदवार को उपचुनाव में जिताने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गली-गली घूमना पड़ा। राज्य में सरकार भी भाजपा की है। आम धारणा यही है कि उपचुनाव सत्तारूढ़ पार्टी ही जीतती है। लेकिन बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने शुरू से ही भाजपा को दबाव में ले लिया था। तभी तो मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साझा रोड शो भी किया। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को भी बुलाया। जद (एकी) के साथ भाजपा की साझा सभाएं हुई। चिराग पासवान भी प्रचार करने पहुंचे। जात-पात की राजनीति का विरोधी होने का दम भरने वाली पार्टी को पीके के खौफ से जातीय सम्मेलन करने तक को मजबूर होना पड़ा।