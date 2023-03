RRR के लिए आलिया भट्ट ने 9 महीने ली थी तेलुगु क्लास, जानिए पेड़ के नीचे क्यों बैठे रहते थे अजय देवगन

एस. राजामौली की फिल्म RRR में अलिया भट्ट और अजय देवगन भी मुख्य भूमिका में हैं।

बाएं से- एस.एस राजामौली, आलिया भट्ट, एन टी आर जूनियर (Photo Credit – ANI)

एस.एस राजामौली निर्देशित फिल्म RRR के गाने ‘नाटु-नाटु’ को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर मिल चुका है। मूलरूप से तेलुगु में बनी इस फिल्म में बॉलीवुड के भी कई कलाकारों ने काम किया है। अजय देवगन और आलिया भट्ट तो प्रमुख किरदारों में से हैं। मई 2022 में आउटलुक हिंदी के संपादक गिरिधर झा को दिए इंटरव्यू में राजामौली ने बताया था कि आरआरआर के लिए आलिया भट्ट ने तेलुगु की क्लास ली थी। आलिया भट्ट ने ली थी तेलुगु क्लास जब एस. एस. राजामौली से पूछा गया कि आलिया भट्ट के साथ काम करने का अनुभव कैसा था, तो उन्होंने जवाब दिया, “उन्होंने खुद को तैयार किया। वह अपने डायलॉग्स तेलुगु में बोलना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने मुझे एक तेलुगु ट्यूटर खोजने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने लगभग 8-9 महीने तक ऑनलाइन क्लास लिया। वह अपनी लाइनें रटती रहीं। उन्होंने सब कुछ तेलुगु में रिकॉर्ड किया। जब मैंने मॉनिटर पर उनका परफॉर्मेंस देखा तो खुश हो गया।” सेट पर अजय देवगन पढ़ते थे किताब बॉलीवुड स्टार अजय देवगन के साथ काम करने के अनुभव को लेकर पूछे गए सवाल पर एस राजामौली ने बताया कि उनके साथ काम करने का अनुभव शानदार था। वह कहते हैं, “अजय देवगन सर काफी डाउन टू अर्थ हैं। शूटिंग के दौरान वह बार-बार अपनी वैन में नहीं जाते थे। वह एक पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर बैठ जाते थे। वह किताब पढ़ते हुए अगले टेक के लिए मेरे बुलाने का इंतजार करते थे। जब मैं उनकी ओर देखता, तो वह हाथ उठाकर पूछता कि क्या उनकी जरूरत है?” राजामौली आगे बताते हैं, “मुझे कभी अपने AD को उन्हें सेट तक ले आने के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। वह एक सीन की प्रैक्टिस करते और मुझसे पूछते कि वह इस सीन को कैसे चाहते हैं। उनके साथ काम करना आसान था। मुझे कभी नहीं लगा कि वह बॉलीवुड स्टार हैं। वास्तव में, मुझे लगा कि मैं एक बहुत ही सामान्य अभिनेता के साथ काम कर रहा हूं।” Also Read Oscars 2023: ऑस्कर जीतने वाली फिल्मों को कहां देख सकते हैं? क्या मार्केट को ध्यान में रखकर फिल्में बनाते हैं राजामौली? इस सवाल के जवाब में राजामौली ने बताया, “मैं अपने लाइफ में कई कैरेक्टर्स से प्रभावित हैं। मैं केवल उन्हीं कहानियों को कह सकता हूं कि जन्हें मैं महसूस कर सकता हूं। मैं बाजार की स्थितियों को नहीं देखता। मैं सिर्फ एक कहानी लिखता हूं जो मुझे फिल्म बनाने के लिए प्रेरित करती है। फिल्म लिख लेने के बाद मैं सोचता हूं कि उसे बनाना कैसे, बजट क्या होगा, आदि। मुख्य रूप से कहानी ही है जो मुझे फिल्म बनाने और उसे मार्केट में लाने के लिए प्रेरित करती है।”

