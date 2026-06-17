उस सुबह अब्दुल रहमान मंडल को महसूस होने लगा था कि शायद वह बच नहीं पाएंगे। होर्मुज जलडमरूमध्य के गहरे और काले पानी में उन्हें अपनी मौत निश्चित दिखाई दे रही थी। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मिर्जापुर गांव में स्थित उनका छोटा-सा घर अब उन्हें कोसों दूर नजर आ रहा था।

27 वर्षीय रहमान मंडल कहते हैं, “मैं सिर्फ अपने बूढ़े माता-पिता, पत्नी और बहनों के चेहरे याद कर रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा।”

अब्दुल रहमान मंडल एक एबल सीमैन हैं। 1 मार्च को वह पलाऊ के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर सवार थे, जब होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय ईरान की एक मिसाइल ने उस पर हमला कर दिया।

इस घटना के कुछ दिन बाद 28 वर्षीय इलेक्ट्रो-टेक्निकल ऑफिसर विनीत शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके जहाज में भी ईरानी तेल मौजूद था और उन्हें भारत की ओर आना था।

उस पल को याद करते हुए विनीत शर्मा बताते हैं, “हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारा सफर शांतिपूर्ण रहा, लेकिन तनाव की कोई सीमा नहीं थी। यात्रा से पहले अधिकारियों ने हमें कई ब्रीफिंग दी थीं। पूरे समय अलर्ट पर रहना था। हम कुछ मिनट का आराम भी नहीं कर सकते थे। घर पर हमारे परिवार वाले पूरे दिन सिर्फ एक फोन कॉल का इंतजार कर रहे थे।” विनीत शर्मा उत्तराखंड के नैनीताल के पास एक गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता पोस्टमास्टर हैं।

पश्चिम एशिया में जारी कई महीनों का यह संघर्ष अब समाप्ति की ओर है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो चुका है। होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल दिया गया है। इस वजह से इन समुद्री रास्तों पर एक बार फिर जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है। इन जहाजों पर बड़ी संख्या में भारतीय नाविक मौजूद होते हैं। भारतीय नाविक दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कार्यबलों में गिने जाते हैं।

आंकड़े बताते हैं कि 2024 तक भारत में 3.08 लाख नाविक थे। फिलीपींस और चीन के साथ भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां नाविकों की संख्या काफी ज्यादा है। वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी 17 प्रतिशत है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया में हर पांच नाविकों में से लगभग एक भारतीय होता है।

वर्तमान युद्ध की बात करें तो भारतीय झंडे वाले 13 जहाज, जिन पर करीब 550 भारतीय नाविक सवार थे, 100 दिनों तक होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे रहे। अगर पूरे खाड़ी क्षेत्र की बात की जाए, तो 18 हजार से ज्यादा भारतीय नाविक अनिश्चितता और तनाव के बीच फंस गए थे।

जब से भारतीय जहाज इस तरह होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे हैं, तब से मर्चेंट नेवी के करियर को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। लंबे समय तक मर्चेंट नेवी को ऐसी नौकरी के तौर पर देखा जाता रहा जिसमें अच्छी कमाई भी है और एक तरह का ग्लैमर भी। लेकिन समुद्र में महीनों तक रहने का अकेलापन, मानसिक दबाव और परिवार से दूर होने की पीड़ा को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

इसके अलावा तूफान, हादसे और समुद्री डकैती जैसे खतरे इस पेशे को और चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भारत के शहरों और छोटे कस्बों से हजारों युवा आज भी आंखों में सपने लिए मर्चेंट नेवी जॉइन करने की तैयारी कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के लोणावला में स्थित समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज (SIMS) ऐसे ही युवाओं को मर्चेंट नेवी की दुनिया के लिए तैयार करता है।

यह संस्थान काफी खूबसूरत है। हरे-भरे लॉन, कांच से बना एक आलीशान भवन और शांत वातावरण इसकी पहचान हैं। लेकिन जैसे ही इस संस्थान में आगे बढ़ते हैं, इसका असली मकसद दिखाई देने लगता है।

यहां जहाज के पिछले हिस्से की पूर्ण आकार की प्रतिकृति बनाई गई है। स्टील से तैयार की गई यह संरचना काफी प्रभावशाली नजर आती है। यही इस संस्थान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जहां 390 कैडेट मर्चेंट नेवी की वास्तविक दुनिया के लिए खुद को तैयार करते हैं।

यह प्रभावशाली स्टील की प्रतिकृति उन्हें समुद्र की वास्तविक चुनौतियों का एहसास कराती है।

संस्थान में वर्तमान में चार कोर्स संचालित किए जा रहे हैं— एक वर्षीय डीएनए, एक वर्षीय जीएमई, मरीन इंजीनियरिंग में बीटेक और ईटीओ कोर्स।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में संस्थान के वाइस प्रिंसिपल कैप्टन सुभेंदु हाती कहते हैं कि खास तौर पर जीएमई जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, जिनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि जरूरी होती है, उनकी मांग में अब कमी आई है। लेकिन अंडरग्रेजुएट कोर्स में छात्रों की रुचि काफी बढ़ गई है।

अपनी बात आगे रखते हुए सुभेंदु हाती कहते हैं, “दो साल पहले भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 39 हजार छात्रों ने आवेदन किया था। पिछले साल यह संख्या 55 हजार हो गई थी और इस साल तो 72 हजार तक पहुंच गई।” उनके मुताबिक, ज्यादातर उम्मीदवार टियर-2 शहरों, छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों से आते हैं।

वैसे लोणावला-करजात क्षेत्र देश के कुछ प्रतिष्ठित समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों का केंद्र माना जाता है। कॉलेज प्रशासन इस बात पर भी जोर देता है कि उनके कैडेट्स को उनकी ही कंपनी के जहाजों पर नौकरी की गारंटी दी जाती है। सुभेंदु हाती कहते हैं, “सच तो यह है कि हम छात्रों का प्रवेश भी अपनी जरूरतों के हिसाब से ही करते हैं।”

जानकारी के लिए बता दें कि SIMS परिसर में सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक पढ़ाई और व्यावहारिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है। लेकिन वर्तमान हालात बदल चुके हैं। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और संघर्ष जारी हैं। ऐसे में इन मुद्दों को भी छात्रों की रोजमर्रा की बातचीत और प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया गया है।

गोवा के 20 वर्षीय कैडेट ओरेन पचेको इंडियन एक्सप्रेस से कहते हैं, “युद्ध की चर्चा यहां लगातार होती रहती है। हमारे शिक्षक अपने अनुभव बताते हैं। यह हमारी तैयारी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन हमें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है।”

पचेको के लिए समुद्र सिर्फ एक पेशा नहीं है, बल्कि एक पारिवारिक विरासत है। उनके परिवार के दोनों पक्षों के लोग जहाजों पर काम कर चुके हैं। ज्यादातर लोग रसोई विभाग में कार्यरत थे।

पचेको बताते हैं कि जब वह 11 साल के थे, तब गोवा के मुरमुगांव बंदरगाह पर अपने पिता के जहाज के ब्रिज पर खड़े हुआ करते थे। उसी समय उन्होंने तय कर लिया था कि वह भी समुद्र में ही अपना करियर बनाएंगे।

चेन्नई के रहने वाले 23 वर्षीय जीवा भारती भी दो महीने बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे। अपने परिवार में समुद्र से जुड़ा करियर चुनने वाले वह पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने पारंपरिक नौकरी की राह छोड़कर मर्चेंट नेवी को चुना।

जब उनसे पूछा गया कि सक्रिय युद्ध क्षेत्र से होकर जहाज चलाना क्या उन्हें डराता है, तो उन्होंने कहा, “टैंकर जहाजों में ज्यादा पैसा मिलता है। युद्ध एक बाधा है। हम इसे भी जल्द पार कर लेंगे।”

SIMS में इस समय 390 कैडेट्स में 19 महिलाएं भी शामिल हैं। वे यहां सिर्फ जहाज चलाना सीखने नहीं आई हैं, बल्कि यह साबित करने आई हैं कि समुद्र की दुनिया में महिलाएं भी अपना परचम लहरा सकती हैं।

गुजरात की 19 वर्षीय खेता पटेल बताती हैं कि जब वह आठवीं कक्षा में थीं, तभी उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें यूनिफॉर्म वाली जिंदगी जीनी है। इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। जब उनका चयन नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) में नहीं हो पाया, तो उन्होंने मर्चेंट नेवी का रास्ता चुन लिया।

खेता बताती हैं, “मशीनों के साथ काम करना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन लड़कियां भी यह काम कर सकती हैं। यह पूरी तरह संभव है।”

खेता की शिक्षिका कैप्टन राजविंदर कौर भी कभी यही सोचकर मर्चेंट नेवी में आई थीं। उन्होंने 2005 में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) जॉइन किया था और बाद में मास्टर के पद से रिटायर हुईं।

अपने समुद्री जीवन को याद करते हुए राजविंदर कौर बताती हैं कि उन्हें लगातार अपने पुरुष सहकर्मियों के सामने खुद को साबित करना पड़ता था। खासकर तब, जब बात भारी-भरकम शारीरिक कामों की होती थी। चाहे रस्सियां उठाने की बात हो या जहाज को बांधने की, उन्हें हमेशा अलग नजर से देखा जाता था।

राजविंदर कौर के मुताबिक, अकेलेपन से निपटना भी एक बड़ी चुनौती होती है। उस समय जहाजों पर इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। परिवार से बात करने का एकमात्र जरिया सैटेलाइट फोन हुआ करता था। एक फोन कॉल ही सब कुछ होता था। वह बताती हैं कि उनके माता-पिता भी इसी तरह चिंता में रहते थे।

SIMS में इंजीनियरिंग विषय पढ़ाने वाले पूर्व चीफ इंजीनियर मकरंद दाते भी अपना अनुभव साझा करते हैं। उनका मानना है कि आज की युवा पीढ़ी और मौजूदा कैडेट्स पहले की तुलना में ज्यादा तैयार और मजबूत हैं। वह कहते हैं, “मेरा काम युवा कैडेट्स को इस पेशे के लिए जरूरी मानसिक और शारीरिक मजबूती देना है।”

अपने समुद्री करियर के बारे में बताते हुए दाते कहते हैं, “मर्चेंट शिपिंग आमतौर पर युद्ध का निशाना नहीं होती। व्यापारी जहाज रेड क्रॉस के काफिले की तरह काम करते हैं। उनका किसी पक्ष से सीधा संबंध नहीं होता। यही भरोसा मैं अपने कैडेट्स को हमेशा देता रहता हूं।”

1999 की एक घटना का जिक्र करते हुए वह बताते हैं कि जब वह फोर्थ इंजीनियर थे, तब उनका जहाज ब्राजील के एक बंदरगाह पर खड़ा था। अचानक एक ‘आर्म्ड रॉबरी’ की घटना हुई।

आधी रात के आसपास वॉच बदलने के दौरान स्थानीय लोग भेष बदलकर जहाज पर चढ़ गए। उनके पास बंदूकें और चाकू थे। उन्होंने कप्तान से पैसे और अन्य कीमती सामान लूट लिए। दाते कहते हैं कि दो दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वह घटना आज तक उनके दिमाग में ताजा है।

इसी तरह 28 वर्षीय मरीन इंजीनियर चिराग बहरी भी अपना अनुभव साझा करते हैं। वर्ष 2010 में वह गुजरात के कांडला बंदरगाह से बेल्जियम जा रहे रासायनिक टैंकर एमवी मारिडा मार्गुराइट पर सवार थे।

8 मई 2010 को जब जहाज अदन की खाड़ी से गुजर रहा था, तभी समुद्री डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। बहरी उस समय इंजन रूम में काम कर रहे थे। उन्हें जहाज के ब्रिज पर बुलाया गया। जैसे ही वह वहां पहुंचे, AK-47 की नली उनके माथे पर तनी हुई थी।

आठ महीने तक जहाज के चालक दल को बंधक बनाकर रखा गया। उन्हें कई तरह की यातनाएं दी गईं। दिसंबर 2010 में कंपनी ने 55 लाख डॉलर की फिरौती चुकाई। इसके बाद बहरी को रिहाई मिली और 7 जनवरी 2011 को वह दिल्ली लौट सके।

इस दर्दनाक अनुभव के बावजूद बहरी ने मर्चेंट नेवी छोड़ने का फैसला नहीं किया। कुछ समय बाद उन्होंने इंटरनेशनल सीफेरर्स वेलफेयर एंड असिस्टेंस नेटवर्क के साथ काम करना शुरू कर दिया।

नाम न छापने की शर्त पर एक मास्टर मेरिनर ने भी इंडियन एक्सप्रेस से अपना अनुभव साझा किया। उनके मुताबिक, एक बार उनका जहाज ग्रीनलैंड में माल लोड कर रहा था। तभी सूचना मिली कि आसपास की बर्फ तेजी से जमा हो रही है। अगर समय रहते वहां से नहीं निकला जाता, तो जहाज कई महीनों तक बर्फ में फंस सकता था।

इसके बाद उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद जहाज एक हिमखंड (आइसबर्ग) से टकरा गया।

वह बताते हैं, “टक्कर के बाद जहाज में तेजी से पानी भरने लगा। पूरा चालक दल डेक पर आ गया और पानी रोकने की कोशिश करने लगा। सबसे नजदीकी बंदरगाह एक दिन की दूरी पर था।”

उनके मुताबिक, किसी तरह जहाज वहां तक पहुंच गया, लेकिन उस एक दिन में ऐसा लगा मानो सभी 10 साल बूढ़े हो गए हों।

अब समुद्री प्रशिक्षण संस्थान इन नए खतरों को देखते हुए अपने पाठ्यक्रम में बदलाव कर रहे हैं। सुरक्षा प्रशिक्षण में यह भी सिखाया जा रहा है कि युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में जहाजों को कैसे सुरक्षित तरीके से चलाया जाए।

पिछले तीन महीनों में यहां एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। शनिवार को होने वाली नियमित कक्षाओं का एक हिस्सा अब पूरी तरह युद्ध और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहता है।

संस्थान के प्रिंसिपल कैप्टन आशुतोष आपनकर इंडियन एक्सप्रेस से कहते हैं, “हम युद्ध क्षेत्र से जुड़े केस स्टडी पर चर्चा करते हैं। ये केस स्टडी हमें शिपिंग कंपनियों से मिलते हैं।”

वह बताते हैं, “हम कैडेट्स को समझाते हैं कि जहाजों पर तैनात हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों की भूमिका क्या होती है, जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है और उन्हें बीमा तथा चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है।”

“हमारे कैंपस में एक मनोवैज्ञानिक भी मौजूद हैं और फैकल्टी के सदस्य अपने अनुभव छात्रों के साथ साझा करते रहते हैं।”

अब समुद्री संस्थान ड्रोन और मिसाइल हमलों से निपटने की ट्रेनिंग भी देने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर एक प्रशिक्षण परिदृश्य में रात 2 बजे होने वाले शाहेद-136 ड्रोन हमले की स्थिति बनाई जाती है।

इस दौरान प्रशिक्षु के पास सिर्फ 90 सेकंड होते हैं। उसे इमरजेंसी संदेश भेजना होता है, चालक दल में फैली घबराहट को नियंत्रित करना होता है और जहाज को बचाने के लिए जरूरी फैसले लेने होते हैं।

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी हृदय गति, आंखों की गतिविधियों और निर्णय लेने की क्षमता को भी रिकॉर्ड किया जाता है।

वर्तमान में मर्स्क जैसी कई कंपनियों ने विशेष मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप समूह भी शुरू किए हैं। जब कोई जहाज संवेदनशील क्षेत्र में प्रवेश करता है या सुरक्षा कारणों से चालक दल का संपर्क सीमित हो जाता है, तब इन माध्यमों से परिवारों को जरूरी जानकारी दी जाती है। मर्चेंट नेवी से जुड़े लोगों का मानना है कि जितनी तेजी से मांग बढ़ रही है, उतनी तेजी से नए लोग इस क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं।

वीआर मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और पूर्व मास्टर मेरिनर कैप्टन संजय पाराशर कहते हैं कि उनकी कंपनी आज 200 से ज्यादा जहाजों के लिए चालक दल का प्रबंधन करती है। उनके मुताबिक, भारत में इस समय करीब 12 हजार सक्रिय कप्तान हैं, जबकि जरूरत 25 हजार से 40 हजार के बीच है।

मर्चेंट नेवी में सैलरी की बात करें तो आमतौर पर शुरुआत में कैडेट्स को 40 हजार रुपये प्रति माह का वेतन मिलता है। जूनियर इंजीनियरों की शुरुआती सैलरी लगभग एक लाख रुपये प्रतिमाह तक पहुंच जाती है। करीब 10 साल के अनुभव के बाद वरिष्ठ अधिकारी 10 से 15 लाख रुपये प्रतिमाह तक कमाने लगते हैं।

कैप्टन पाराशर के अनुसार, रेटिंग्स में करीब 90 प्रतिशत लोग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु के रामेश्वरम क्षेत्र से आते हैं। इसके अलावा हर साल करीब 50 हजार भारतीय क्रूज और यात्री जहाजों पर काम करते हैं। इनमें महिलाओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।

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