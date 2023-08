जेल बदलने के दौरान पुलिस एस्कॉर्ट को अपने ससुराल लेकर चले गए थे कैदी नीतीश कुमार, दिलचस्प है वाकया

राजकमल से प्रकाशित उदय कांत की किताब 'नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से' में लिखा है, "बक्सर जेल में नीतीश कुमार की लोकप्रियता से दक्षिणपंथी विचारधारा वाले राजनीतिक कैदियों की बौखलाहट बढ़ती ही जाती थी। इसी क्रम में उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट के साथ बक्सर से भागलपुर सेंट्रल जेल भेजने का निश्चय हुआ।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

