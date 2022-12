केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (Union Minister for Road Transport and Highways) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने एक बार फिर ताज महल से जुड़े अपने एक अधूरे प्रोजेक्ट का जिक्र किया है।

गडकरी ने द इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम Express Adda में एक्सप्रेस ग्रुप के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अनंत गोयनका (Anant Goenka) और नेशनल ओपिनियन एडिटर वंदिता मिश्रा (Vandita Mishra) से बातचीत में बताया कि उन्होंने पर्यटकों के लिए यमुना के जरिए दिल्ली से आगरा जाकर ताजमहल घूमने का प्लान तैयार किया था।

’13 मिनट में दिल्ली से ताज महल’

गडकरी ने कहा, ”मेरी कल्पना यह थी कि सी प्लेन में बैठकर दिल्ली के यमुना से उड़ेंगे और 13-14 मिनट में ताजमहल के पीछे उतरेंगे, पानी में। ताज महल दो घंटे में देखेंगे। वापस आएंगे। वहीं से उड़ेंगे और सीधे दिल्ली पहुंच जाएंगे।”

गडकरी आगे बताते हैं कि उन्होंने मंत्री रहते हुए 12 हजार करोड़ का यमुना का डीपीआर बनाकर वर्ल्ड बैंक को दिया था। लेकिन अब वह मंत्रालय उनके पास नहीं है।

बातचीत में गडकरी कहते हैं कि मैंने वाटर वेज में बहुत किया था। सी-प्लेन का मुंबई में ट्रायल कराया था। खुद उसमें बैठा था। उसका अप्रूवल मिला था। गुजरात के सरदार सरोवर में उसे शुरू भी किया गया था।

‘टॉयलेट का पानी बेच कमाते हैं करोड़ों’

इंडियन एक्सप्रेस से ही बातचीत में गडकरी ने बताया कि कैसे वह नागपुर में टॉयलेट का पानी बेचकर एक साल में 300 करोड़ रुपये कमाते हैं। वह कहते हैं, ”मैं अपने शहर नागपुर के वेस्ट टॉयलेट वाटर को 7 साल पहले से महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) को बेचता हूं, क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी संभव है! इससे हमें 300 करोड़ रुपए साल के आते हैं।” (पढ़ें पूरी खबर)

‘मार्च तक दिल्ली से देहरादून और हरिद्वार केवल दो घंटे में’

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री (Union Minister for Road Transport and Highways) नितिन गडकरी का दावा है कि मार्च 2023 तक दिल्ली से देहरादून और हरिद्वार केवल दो घंटे में पहुंचना संभव होगा। उन्होंने कहा है, ”वह दिन दूर नहीं है, शायद दो तीन महीने में आपको परिणाम मिलेगा कि दिल्ली से देहरादून (Delhi To Dehradun) दो घंटे में, हरिद्वार (Haridwar) दो घंटे में, जयपुर (Jaipur) दो घंटे में, चंडीगढ़ (Chandigarh) ढाई घंटे में, अमृतसर (Amritsar) चार घंटे में, कटरा (Katra) छह घंटे में, श्रीनगर (Srinagar) आठ घंटे में, दिल्ली से मुंबई (Delhi to Mumbai) 12 घंटे में और चेन्नई से बेंगलुरु (Chennai to Bangalore) दो घंटे में पहुंचेंगे।” (पढ़ें पूरी खबर)