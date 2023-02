Nitin Gadkari: न‍ित‍िन गडकरी के पास है चार यून‍िवर्स‍िटीज से डी.ल‍िट की उपाध‍ि, बोले- मैं क‍िसान, क‍िसानों के बीच करता हूं काम

Doubling Farmers’ Income: नितिन गडकरी ने अपने ‘नॉलेज’ के आधार पर यह दावा किया है कि भारत के किसान साल 2014 में जितना कमाते थे, अब उससे दोगुना कमा रहे हैं।

आज तक को दिए इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने दावा किया है कि वह किसान हैं। (Photo Credit – ANI)

