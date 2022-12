Gujarat and Himachal Results coverage on NDTV: प्रणय रॉय की गैरहाजिरी में बदला एनडीटीवी का चुनावी कवरेज

प्रणय रॉय ने 1989 में इलेक्शन रिजल्ट कवरेज की शुरुआत की थी। तब से शायद ही कभी ऐसा हुआ, जब वह चुनावों के परिणाम वाले दिन टीवी पर न दिखे हो।

2007 की इस तस्वीर में प्रणय रॉय मुकेश अंबानी (दाएं) और तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र (बीच में) के साथ दिखाई दे रहे हैं। एनडीटीवी में अंबानी की भी हिस्सेदारी थी। अब गौतम अडानी सबसे बड़े शेयरधारक हैं।

