7 अगस्त की सुबह जब देश राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (National Handloom Day) के रूप में एक खास विरासत को याद करता है, तो यह केवल कपड़ों की बात नहीं होती। यह उन लाखों बुनकरों की कहानी होती है, जिनके हाथों की मेहनत भारत की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान बनाती है।

एक हथकरघे पर तैयार होने वाला कपड़ा बाजार में मिलने वाले किसी सामान्य वस्त्र से अलग होता है। उसके हर धागे के पीछे एक बुनकर का कौशल, कई घंटों की मेहनत और पीढ़ियों से चली आ रही कला छिपी होती है। यही वजह है कि हथकरघा भारत की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा माना जाता है।

भारत में हथकरघा परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। देश के अलग-अलग क्षेत्रों ने अपनी विशेष बुनाई कला विकसित की, जो आज भी दुनिया भर में पहचानी जाती है। वाराणसी की बनारसी साड़ी, तमिलनाडु की कांजीवरम रेशम साड़ी, असम का मूगा रेशम, ओडिशा की इकत और बंगाल की जामदानी जैसी परंपराएं भारतीय शिल्प की समृद्ध विरासत को दर्शाती हैं। लेकिन हथकरघा की कहानी केवल कला और संस्कृति तक सीमित नहीं है। इसके तार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं।

स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा है 7 अगस्त का इतिहास

साल 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। इसके विरोध में देशभर में आंदोलन शुरू हुए। इसी क्रम में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता (अब कोलकाता) के टाउन हॉल में एक बड़ी सभा आयोजित की गई, जहां स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।

इस आंदोलन का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना था। उस समय कपड़ा इस आंदोलन का एक बड़ा प्रतीक बन गया। लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और देश में बने वस्त्रों को अपनाने का संदेश दिया।

यही स्वदेशी भावना आगे चलकर भारतीय हथकरघा और स्थानीय कारीगरों के सम्मान से जुड़ गई। 7 अगस्त की तारीख इसी ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के लिए चुनी गई।

कब शुरू हुआ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस?

भारत सरकार ने 7 अगस्त 2015 को पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य केवल हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि उन बुनकरों और कारीगरों को सम्मान देना भी है, जो अपनी कला से भारत की पारंपरिक पहचान को जीवित रखते हैं।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के प्रमुख उद्देश्य

हथकरघा क्षेत्र के महत्व को लोगों तक पहुंचाना।

बुनकरों और कारीगरों के योगदान को सम्मान देना।

भारतीय पारंपरिक वस्त्रों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना।

हथकरघा से जुड़े समुदायों को आर्थिक और सामाजिक मजबूती देना।

एक कपड़े के पीछे छिपी होती है कई पीढ़ियों की मेहनत

देश के कई बुनकर परिवारों में यह कला पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती रही है। एक अनुभवी बुनकर के लिए करघा केवल काम करने का साधन नहीं, बल्कि परिवार की विरासत होता है।

कई बुनकर सुबह से शाम तक धागों को रंगने, डिजाइन तैयार करने और कपड़ा बुनने में अपना समय लगाते हैं। हाथ से तैयार होने वाले इन वस्त्रों में मशीन से बने कपड़ों से अलग एक मानवीय स्पर्श होता है।

हालांकि आधुनिक समय में हथकरघा क्षेत्र के सामने कई चुनौतियां भी हैं। मशीन से बने सस्ते कपड़ों की बढ़ती उपलब्धता, बदलती बाजार मांग और बुनकरों की आय जैसी समस्याएं इस क्षेत्र को प्रभावित करती रही हैं। इसके बावजूद भारतीय हथकरघा अपनी गुणवत्ता और विशिष्ट पहचान के कारण आज भी मजबूती से खड़ा है।

बदलते समय में हथकरघा की नई पहचान

आज हथकरघा केवल परंपरा का प्रतीक नहीं है, बल्कि फैशन और टिकाऊ जीवनशैली का भी हिस्सा बन रहा है। युवा डिजाइनर और नए बाजार भारतीय हथकरघा को नई पहचान दे रहे हैं।

जब कोई व्यक्ति हथकरघा से बना वस्त्र खरीदता है, तो वह केवल एक कपड़ा नहीं खरीदता, बल्कि उस कारीगर की मेहनत और कला को सम्मान देता है जिसने उसे तैयार किया है।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमें यह याद दिलाता है कि भारत की असली ताकत केवल आधुनिक विकास में नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को संभालकर आगे बढ़ने में भी है।

7 अगस्त का दिन उन हाथों को सलाम करने का दिन है, जो धागों को जोड़कर भारत की कहानी बुनते हैं। क्योंकि हथकरघा पर बना हर वस्त्र सिर्फ कपड़ा नहीं होता – वह एक इतिहास, एक संस्कृति और एक मेहनतकश कलाकार की पहचान होता है।

अगर आप कभी किसी ऐसे गांव या क्षेत्र में जाएं, जहां आज भी हथकरघे पर कपड़े बुने जाते हैं, तो वहां का अनुभव आपको इस कला की असली दुनिया से रूबरू कराएगा। मिट्टी की दीवारों वाले छोटे-छोटे घरों में लगे करघों से निकलती एक खास आवाज पूरे माहौल में गूंजती है – ठक… ठक… ठक…। यह किसी मशीन का शोर नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक परंपरा की धड़कन होती है।

करघा केवल रोजी-रोटी का साधन नहीं, परिवार की विरासत होता है

ऐसे ही किसी बुनकर परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा अक्सर बचपन से ही इस आवाज के बीच बड़ा होता है। उसके लिए करघा केवल रोजी-रोटी का साधन नहीं, बल्कि परिवार की विरासत होता है। बड़े-बुजुर्गों से मिली यह कला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ती रहती है।

बुनकरों के लिए कपड़ा केवल धागों को जोड़कर बनाया गया एक वस्त्र नहीं होता। उसमें उनके समय, मेहनत, अनुभव और भावनाएं भी शामिल होती हैं। यही वजह है कि हथकरघे से तैयार हुआ हर कपड़ा अपने आप में एक कहानी कहता है।

भारत की अलग-अलग क्षेत्रों की हथकरघा परंपराएं इसी कहानी को आगे बढ़ाती हैं। बंगाल की जामदानी, वाराणसी की बनारसी साड़ी, तमिलनाडु की कांजीवरम रेशम साड़ी और असम का मूगा रेशम केवल डिजाइन और रंगों की पहचान नहीं हैं, बल्कि उन समुदायों की सांस्कृतिक विरासत हैं, जिन्होंने वर्षों की मेहनत से इन्हें जीवित रखा है।

आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि उन अनगिनत हाथों को सम्मान देने का अवसर है, जो धागों के माध्यम से भारत की पहचान को आकार देते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आधुनिक दौर में भी परंपराओं की अपनी एक अलग अहमियत है।

हर साल 7 अगस्त को जब हम किसी हथकरघा वस्त्र को देखते हैं, तो हमें केवल उसका रंग, डिजाइन या खूबसूरती नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उन बुनकरों को भी याद करना चाहिए, जिनकी मेहनत से वह तैयार हुआ है।

क्योंकि भारत की कहानी केवल किताबों में दर्ज इतिहास नहीं है। वह आज भी उन करघों की आवाज में सुनाई देती है – ठक… ठक… ठक… यह सिर्फ बुनाई नहीं, बल्कि भारत की विरासत की आवाज है।

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हर साल 7 अगस्त यानि आज के दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। नैशनल हैंडलूम डे मनाने का खास मकसद बुनकर समुदाय के करीगरों के काम की सराहना करना और उन्हें बढ़ावा देना है। यह दिन सन् 1905 में बाल गंगाधर तिलक,बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कलकत्ता में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने की याद दिलाता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक