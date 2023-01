औरत पर हाथ उठाता है… यह कह अपने बेटे को भरे दरबार में पीटने लगे थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर

Mughal Emperor Bahadur Shah: बहादुर शाह जफर बहू की पिटाई से बेहद नाराज हो गए थे। अपने बेटे को सबके सामने ही पीटने लगे थे।

बहादुर शाह जफर (Bahadur Shah Zafar) पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाकर निर्वासित कर दिया था। फोटो- Wikimedia Commons

पढें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram