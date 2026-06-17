17 जून 1961 भारतीय विमानन इतिहास की एक ऐसी तारीख है, जिस पर बहुत कम चर्चा होती है। इसी दिन भारत के पहले स्वदेशी जेट लड़ाकू विमान ‘एचएफ-24 मारुत’ ने पहली उड़ान भरी थी। उस समय दुनिया के बहुत कम देशों के पास अपना लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता थी। स्वतंत्रता के महज डेढ़ दशक बाद भारत ने यह उपलब्धि हासिल कर दुनिया को चौंका दिया था।

आज जब भारत राफेल, सुखोई और तेजस जैसे विमानों की बात करता है, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि भारत 1961 में ही अपना फाइटर जेट बना चुका था, तो फिर 64 साल बाद भी वह दुनिया की शीर्ष एयर पावर क्यों नहीं बन पाया? आखिर वह सपना बीच रास्ते में कहां अटक गया?

स्वतंत्रता के बाद भारत ने आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन का सपना देखा था। इस दिशा में सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक थी एचएफ-24 मारुत। इसे डिजाइन करने के लिए जर्मनी के प्रसिद्ध विमान डिजाइनर कर्ट टैंक को भारत बुलाया गया। वही कर्ट टैंक जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के लिए प्रसिद्ध लड़ाकू विमान बनाए थे।

HF-24 मारुत अपने समय का सबसे उन्नत विमान था

कर्ट टैंक और भारतीय इंजीनियरों की टीम ने मिलकर एचएफ-24 मारुत विकसित किया। यह विमान अपने समय के हिसाब से उन्नत था। इसकी पहली उड़ान ने यह संकेत दिया कि भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें बनाने की क्षमता भी विकसित करेगा।

लेकिन यहीं से संघर्ष शुरू हुआ। विमान का ढांचा तैयार था, तकनीक विकसित हो रही थी, मगर सबसे बड़ी समस्या इंजन की थी। भारत उस समय उच्च क्षमता वाले जेट इंजन विकसित नहीं कर पाया। परिणामस्वरूप मारुत को अपेक्षित शक्ति नहीं मिल सकी। विमान उड़ता था, लेकिन अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर पाया।

यही वह मोड़ था जिसने भारतीय विमानन कार्यक्रम को दशकों पीछे धकेल दिया। दुनिया के कई देशों ने विमान निर्माण के साथ-साथ इंजन तकनीक पर भी निवेश किया। भारत में विमान के ढांचे पर काम हुआ, लेकिन इंजन तकनीक में आत्मनिर्भरता विकसित नहीं हो सकी।

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में मारुत ने अपनी उपयोगिता साबित की। पायलटों ने इसकी मजबूती और विश्वसनीयता की सराहना की। इसके बावजूद यह परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी और धीरे-धीरे समाप्त हो गई।

उधर दुनिया तेजी से बदल रही थी। अमेरिका, रूस और फ्रांस अपनी विमानन तकनीक को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। बाद में चीन ने भी इस क्षेत्र में भारी निवेश शुरू किया। भारत जहां एक परियोजना के रुकने से पीछे हट गया, वहीं चीन ने लगातार प्रयोग और निवेश जारी रखा।

भारत की रक्षा परियोजनाओं में नौकरशाही, तकनीकी चुनौतियां और वित्तीय सीमाएं लंबे समय तक बाधा बनी रहीं। कई बार परियोजनाओं के लक्ष्य बदले गए, समयसीमा बढ़ी और लागत बढ़ती गई। परिणामस्वरूप स्वदेशी रक्षा उत्पादन की गति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई।

1980 के दशक में शुरू हुआ तेजस कार्यक्रम सफल रहा

फिर भी कहानी पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। 1980 के दशक में शुरू हुआ तेजस कार्यक्रम अंततः सफल हुआ। हालांकि इसे सेवा में आने में बहुत समय लगा, लेकिन इसने साबित किया कि भारत जटिल लड़ाकू विमान विकसित कर सकता है। आज तेजस भारतीय वायुसेना का हिस्सा है और इसके निर्यात की संभावनाओं पर भी काम हो रहा है।

इसके बाद भारत ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) जैसी पांचवीं पीढ़ी की परियोजनाओं पर काम शुरू किया है। लेकिन एक बार फिर सबसे बड़ी चुनौती इंजन तकनीक ही बनी हुई है।

दुनिया की शीर्ष एयर पावर केवल विमान खरीदकर नहीं बनती। उसके लिए अनुसंधान, डिजाइन, इंजन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार, मिसाइल और उत्पादन क्षमता का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र चाहिए। अमेरिका, रूस और चीन इसी वजह से अग्रणी हैं।

भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी वायु सेनाओं में शामिल है। उसके पास आधुनिक विमान, प्रशिक्षित पायलट और मजबूत रक्षा ढांचा है। लेकिन यदि उसे वास्तव में वैश्विक विमानन शक्ति बनना है, तो उसे इंजन तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी।

1961 में एचएफ-24 मारुत की उड़ान केवल एक विमान की उड़ान नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के एक बड़े सपने की शुरुआत थी। वह सपना पूरी तरह टूटा नहीं है। तेजस, AMCA और स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम उसी यात्रा के अगले पड़ाव हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भारत इस बार अपनी सबसे कमजोर कड़ी – इंजन तकनीक – पर विजय प्राप्त कर पाएगा?

अगर ऐसा हुआ, तो संभव है कि आने वाले वर्षों में दुनिया भारत को केवल हथियार खरीदने वाले देश के रूप में नहीं, बल्कि रक्षा तकनीक के अग्रणी निर्माता के रूप में देखे। तब 17 जून 1961 की वह उड़ान इतिहास की एक अधूरी कहानी नहीं, बल्कि एक लंबे संघर्ष की सफल शुरुआत मानी जाएगी।

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