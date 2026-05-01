दिल्ली की ठंडी रात थी। संसद का कामकाज दिन भर चलने के बाद स्थगित हो चुका था। अधिकतर सांसद अपने घरों की ओर लौट चुके थे। लेकिन उसी रात एक ऐसी चूक हुई, जो अगर अनदेखी रह जाती, तो देश की वित्तीय व्यवस्था ठप हो सकती थी। और इसी क्षण, एक आवाज उठी तेज, ठोस और नियमों की गहरी समझ से लैस। वह आवाज थी मधु लिमये की।

उन्होंने सवाल उठाया कि धन विधेयक पेश ही नहीं हुआ है। अगर यह सच है, तो आधी रात के बाद सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। पहले तो इसे सामान्य आपत्ति समझा गया, लेकिन जब रिकॉर्ड खंगाले गए, तो संसद की सांसें थम गईं, चूक सच थी। तत्काल रेडियो पर घोषणा हुई, सांसदों को वापस बुलाया गया, और आधी रात को संसद फिर से बैठी। एक गंभीर संवैधानिक संकट टल गया। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी। यह उस व्यक्ति की पहचान थी, जिसके लिए लोकतंत्र किताबों का सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवित जिम्मेदारी था।

एक ऐसा सांसद, जिससे सत्ता भी असहज रहती थी

साठ और सत्तर के दशक की संसद में जब मधु लिमये प्रवेश करते थे, तो उनके हाथ में फाइलों का पुलिंदा होता था और दिमाग में तथ्यों का तूफान। सत्ता पक्ष के सांसदों को अंदेशा रहता था कि आज किस मुद्दे पर घेर लिया जाएगा।

वे प्रश्नकाल और शून्यकाल के अप्रतिम खिलाड़ी थे। उनके सवाल सीधे होते थे, लेकिन उनके पीछे की तैयारी इतनी गहरी होती थी कि मंत्री जवाब देते-देते उलझ जाते थे। उनके समय के लोग मजाक में कहते थे “लिमये सवाल नहीं पूछते, हमला करते हैं।” लेकिन यह आक्रामकता व्यक्तिगत नहीं थी। यह लोकतंत्र को जवाबदेह बनाने की प्रतिबद्धता थी।

15 साल की उम्र में शुरू हुआ सफर

1 मई 1922 को पुणे में जन्मे मधु लिमये ने किशोरावस्था में ही राष्ट्रीय आंदोलन का रास्ता पकड़ लिया। 15 साल की उम्र में वे आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और जेल भी गए। यह अनुभव उनके व्यक्तित्व को गढ़ने वाला साबित हुआ। उन पर राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जैसे समाजवादी नेताओं का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने 1938 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़कर अपने वैचारिक रास्ते को स्पष्ट किया—सत्ता नहीं, समाज परिवर्तन।

गोवा से बिहार तक संघर्ष की सतत यात्रा

गोवा मुक्ति आंदोलन उनके जीवन का निर्णायक अध्याय था। 1955 में उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और जेल गए। जेल उनके लिए सजा नहीं, बल्कि अध्ययन का अवसर बन गई। इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति, उन्होंने सबका गहन अध्ययन किया।

बाद में वे बिहार से चार बार लोकसभा पहुंचे। लेकिन संसद उनके लिए लक्ष्य नहीं थी। वे उसे जनता की आवाज का मंच मानते थे, एक ऐसा मंच, जहां से जन संघर्षों को ताकत मिल सके।

नैतिकता का वह स्तर, जो आज कल्पना जैसा लगता है

मधु लिमये की सबसे बड़ी पहचान उनकी नैतिकता थी। 1976 में आपातकाल के दौरान जब संसद का कार्यकाल बढ़ाया गया, तो उन्होंने जेल से ही इस्तीफा दे दिया। उनका तर्क साफ था कि जनादेश पांच साल का है, उससे ज्यादा नहीं। उन्होंने सांसद पेंशन लेने से भी इनकार कर दिया। यहां तक कि अपनी पत्नी को भी निर्देश दिया कि उनकी मृत्यु के बाद भी पेंशन न लें।

एक और घटना उनकी ईमानदारी की मिसाल है। संसद में उनके सवाल से एक व्यापारी को आर्थिक लाभ हुआ। उसने आभार स्वरूप पैसे भेजे। लिमये ने तुरंत वह राशि वापस कर दी और कहा कि “मैं किसी का दलाल नहीं हूं।”

सादगी: जो दिखावे से नहीं, जीवन से झलकती थी

आज के राजनीतिक माहौल में जहां सुविधाएं और वैभव सामान्य हो चुके हैं, वहां मधु लिमये का जीवन एक अलग ही कहानी कहता है। उनके घर में न एसी था, न फ्रिज, न कार। वे बस या ऑटो से चलते थे। साधारण खाना खाते थे, अक्सर खिचड़ी। यहां तक कि बीमार होने पर भी उन्होंने एसी लगाने से इनकार कर दिया। सांसद पद खत्म होते ही उन्होंने सरकारी घर खाली कर दिया। उनकी पत्नी को सामान सड़क पर रखना पड़ा, क्योंकि आगे रहने की व्यवस्था भी तय नहीं थी। लेकिन नियमों से समझौता करना उन्हें स्वीकार नहीं था।

परिवार में एक अलग ही मधु लिमये

राजनीति के इस कठोर चेहरे के पीछे एक बेहद संवेदनशील इंसान भी था। अपने बेटे के साथ उनका रिश्ता दोस्त जैसा था। वे बच्चों से संवाद करते थे, सवाल पूछते थे और उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करते थे। वे बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, लेकिन उनकी सोच को वयस्क की तरह विकसित करने की कोशिश करते थे। यह संतुलन उनके व्यक्तित्व को और गहरा बनाता है।

सिर्फ राजनेता नहीं, एक गहरे बौद्धिक भी

मधु लिमये का दायरा सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था। संस्कृत, भारतीय भाषाओं और ‘महाभारत’ पर उनकी गहरी पकड़ थी। वे संगीत और नृत्य की बारीकियों को भी समझते थे। प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह के साथ उनके संबंध इसका उदाहरण हैं। वे शास्त्रीय कला की सूक्ष्मताओं पर चर्चा कर सकते थे और कलाकारों को प्रोत्साहित भी करते थे। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि उनके मित्र उसे “फॉग हॉर्न” कहते थे यानी धीमी, भारी और दूर तक गूंजने वाली।

विचारों पर अडिग, चाहे कीमत कुछ भी हो

मधु लिमये की सबसे बड़ी विशेषता थी विचारों से समझौता न करना। 1979 में जनता पार्टी के भीतर “दोहरी सदस्यता” का मुद्दा उठाकर उन्होंने राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया। इस मुद्दे पर उनका टकराव अप्रत्यक्ष रूप से मोरारजी देसाई सरकार से हुआ और अंततः सरकार गिर गई। कई लोगों ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन उनके लिए सवाल साफ था कि राजनीति सिद्धांतों पर चलेगी या समझौतों पर? उन्होंने मंत्री पद तक ठुकरा दिया। यहां तक कि जब उन्हें अपने स्थान पर किसी को नामित करने को कहा गया, तो उन्होंने दूसरे नेता का नाम आगे बढ़ाया।

विचारधारा की स्पष्टता: उनकी असली ताकत

मधु लिमये लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव नहीं मानते थे। उनके लिए यह सामाजिक न्याय, समानता और वैचारिक स्वतंत्रता का ढांचा था। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना की। जाति व्यवस्था के खिलाफ वे मुखर थे और सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण को जरूरी मानते थे। उनके विचारों में भीमराव आंबेडकर की झलक साफ दिखाई देती है, एक ऐसा समाज, जहां अवसर और सम्मान समान हों।

लेखन: विचारों की विरासत

राजनीति से संन्यास लेने के बाद उनका लेखन और तेज हो गया। उन्होंने सौ से अधिक किताबें लिखीं और अखबारों में नियमित लेख लिखे। उनके लेख सिर्फ विचार नहीं, बल्कि गहरी शोध और अनुभव का मिश्रण होते थे। वे इतिहास को वर्तमान से जोड़ते थे और भविष्य की दिशा भी सुझाते थे।

संसद के भीतर उनकी कड़ाई और धार जितनी मशहूर थी, उतनी ही चर्चित थी उनकी बेबाकी, जिसके कारण कई साथी उन्हें मजाक में “कटु लिमये” भी कहा करते थे। उनके करीबी बताते हैं कि वे न सिर्फ सवाल उठाते थे, बल्कि जवाबों की परतें भी खोल देते थे। यही वजह थी कि सत्ता पक्ष के साथ-साथ कभी-कभी अपने ही सहयोगी भी उनसे असहज हो जाते थे। जनता पार्टी के दौर में आंतरिक राजनीति और नेतृत्व के सवालों पर भी वे समझौता करने को तैयार नहीं हुए। माना जाता है कि यदि उन्हें संगठनात्मक नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलती, तो शायद हालात अलग होते, लेकिन उन्होंने पद की बजाय सिद्धांत को प्राथमिकता दी। उनके लिए राजनीति अवसर का नहीं, चरित्र का प्रश्न थी।

उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू था गहरी मानवीय संवेदना और जीवन के छोटे-छोटे क्षणों में झलकती सादगी। परिवार और मित्रों के बीच वे बेहद सहज थे। अपने बेटे के साथ उनका रिश्ता औपचारिक नहीं, संवाद और जिज्ञासा पर आधारित था। कला और संस्कृति के प्रति उनकी समझ सिर्फ शौक नहीं, गहराई लिए हुए थी, चाहे शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्मता हो या नृत्य की बारीकियां। एक ओर वे संसद में नियमों के सबसे कठोर प्रहरी थे, तो दूसरी ओर निजी जीवन में इतने सहज कि साधारण भोजन, सीमित साधन और बिना किसी दिखावे के जीना ही उनकी पसंद था। यही संतुलन उन्हें सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक पूर्ण मनुष्य बनाता है।

आज के दौर में क्यों जरूरी हैं मधु लिमये?

आज जब लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, राजनीति में नैतिकता अक्सर चर्चा का विषय बनती है, और विचारधारा की जगह अवसरवाद हावी होता दिखता है। तब मधु लिमये की याद सिर्फ इतिहास नहीं, एक जरूरत बन जाती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि संसद सिर्फ बहस की जगह नहीं, जवाबदेही का मंच है। राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं, समाज की सेवा है। और सबसे बढ़कर, सिद्धांतों के बिना लोकतंत्र खोखला हो जाता है।

एक विरासत, जो सिर्फ किताबों में नहीं, मानकों में जिंदा है

8 जनवरी 1995 को मधु लिमये इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन उनका जीवन एक मानक बनकर रह गया, एक ऐसा मानक, जिसे पाना कठिन है, लेकिन जिसे खोना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। वह आधी रात की संसद सिर्फ एक घटना नहीं थी। वह इस बात का प्रतीक थी कि जब एक व्यक्ति सजग होता है, तो पूरी व्यवस्था संभल जाती है। और शायद यही मधु लिमये की सबसे बड़ी पहचान है। एक ऐसा आदमी, जो अकेला होकर भी लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा रह सकता था।

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रेडियो प्रसारण की दुनिया में अगर किसी नाम ने भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल की, तो वह था रेडियो सीलोन (Radio Ceylon)। यह दक्षिण एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन (The Oldest Radio Station in South Asia) था, जिसका प्रसारण ब्रिटिश कालीन सीलोन (अब श्रीलंका) की राजधानी कोलंबो (Colombo) से होता था। इसकी स्थापना 1925 में हुई और 1950 से 1980 के दशक तक यह भारत और पड़ोसी देशों में बेहद लोकप्रिय रहा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक