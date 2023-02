A Love story of Ra’ana Liaquat Ali Khan: चंदा मांगने आयी लड़की से पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री को हो गया था प्यार, कुमाऊं की आयरीन पंत थीं ‘पाक’ की फर्स्ट लेडी

Liaquat Ali Khan: ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मशहूर नेता लियाकत अली खां पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे।

आयरीन पंत के पूर्वज कुमाऊं के ब्राह्मण थे लेकिन उनके दादा तारादत्त पंत ने ईसाई धर्म अपना लिया, जिसे लेकर तब खूब बवाल हुआ था। (Photo Credit – Book Cover/The Begum By Deepa Agarwal/Published By Penguin India)

