जगदीश शेट्टार से लेकर यू.बी. बांकर तक… दल बदलने वाले कर्नाटक के पांच हाई-प्रोफाइल नेताओं की क्या है स्थिति?

Karnataka Assembly Election Results 2023 Analysis: कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के पहले हुए दल-बदल में पांच हाई-प्रोफाइल नेताओं का नाम भी शामिल है, इन पांच में से ज्यादातर भाजपा और जेडीएस को छोड़कर कांग्रेस में गए थे।

बाएं से- जगदीश शेट्टार, एस आर श्रीनिवास, लक्ष्मण सावदी और यू.बी. बांकर

मतगणना जारी है। रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है। जैसे-जैसे परिणाम की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे भाजपा और दूसरे दलों को छोड़कर कांग्रेस में आने वाले नेताओं को फायदा होता दिख रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के पहले हुए दल-बदल में पांच हाई-प्रोफाइल नेताओं का नाम भी शामिल है। इन पांच में से ज्यादातर भाजपा और जेडीएस को छोड़कर कांग्रेस में गए थे। 1: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार 17 अप्रैल को भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भाजपा हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से उन्हें टिकट नहीं दे रही थी। जबकि वह इस निर्वाचन क्षेत्र से छह बार जीत दर्ज कर चुके थे। इंडिया टुडे से बात करते हुए शेट्टार ने कहा था, “मैंने सभी से टिकट न मिलने का कारण पूछा। क्या इसका कारण उम्र रहा? मैं 67 वर्ष का हूं, भाजपा ने 75 वर्ष के नेताओं को टिकट दिया है। क्या मेरी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है। या भ्रष्टाचार के कोई आरोप हैं? मेरा राजनीतिक जीवन बेदाग रहा है, कोई काला धब्बा नहीं है।” कांग्रेस के शेट्टार के सामने भाजपा ने हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से महेश तेंगिनाकाई को उतारा है। वह लिंगायत समुदाय के नेता हैं। फिलहाल इस सीट पर शेट्टार पीछे चल रहे हैं। भाजपा नेता लगातार बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। उम्मीदवार पार्टी वोट प्रतिशत जगदीश शेट्टार कांग्रेस 21152 33.6 महेश तेंगिनाकाई भाजपा 39816 63.26 हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट Also Read Karnataka Vidhan Sabha: जब पहली बार बीएस येदियुरप्पा के बिना BJP ने लड़ा था चुनाव, 40 सीटों पर ही सिमट गई थी पार्टी 2: भाजपा से टिकट ना मिलने के बाद कर्नाटक के पूर्व उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सावदी अथानी से तीन बार के विधायक हैं, लेकिन 2018 का चुनाव हार गए थे। बेलगांव ज‍िले की अथानी व‍िधानसभा सीट (Athani Assembly) पर भाजपा के महेश ईरानागौड कुमाथल्ली (MAHESH IRANGOUDA KUMATHALLI) से लक्ष्मण सावदी (कांग्रेस) का मुकाबला है। फिलहाल लक्ष्मण सावदी बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। उम्मीदवार पार्टी वोट प्रतिशत लक्ष्मण सावदी कांग्रेस 45574 70.16 महेश ईरानागौड कुमाथल्ली भाजपा 17627 27.14 अथानी व‍िधानसभा सीट 3: के एम शिवालिंगे गौड़ा अप्रैल में एच डी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता दल (सेक्युलर) को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वह हासन जिले के अरसीकेरे सीट से तीन बार के विधायक हैं। इस बार अरसीकेरे में कांग्रेस के के. एम. शिवालिंगे गौड़ा और जेडीएस के एन.आर. संतोष के बीच मुकाबला है। भाजपा के जीवीटी बसवराज (G.V.T. BASAVARAJA) तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। उम्मीदवार पार्टी वोट प्रतिशत के एम शिवालिंगे गौड़ा कांग्रेस 31804 49.87 एन.आर. संतोष जेडीएस 28039 43.96 जीवीटी बसवराज भाजपा 2820 4.42 अरसीकेरे विधानसभा सीट 4: एस आर श्रीनिवास मार्च के अंत में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वह तुमकुर जिले के गुब्बी निर्वाचन क्षेत्र से जद (एस) की टिकट पर तीन बार विधायक चुने गए हैं। पिछले साल राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। गुब्बी सीट पर जेडीएस के नागराजू बी.एस, कांग्रेस के एस आर श्रीनिवास और भाजपा के एसडी दिलीप कुमार के बीच मुकाबला है। उम्मीदवार पार्टी वोट प्रतिशत नागराजू बी.एस जेडीएस 18207 28.43 एस आर श्रीनिवास कांग्रेस 23225 36.26 एस.डी. दिलीप कुमार भाजपा 20445 31.92 गुब्बी विधानसभा सीट 5: हावेरी जिले के हिरेकेरूर से दो बार के विधायक यू.बी. बांकर विधानसभा चुनाव की घोषणा से काफी पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हिरेकेरूर सीट पर कांग्रेस के बांकर का मुकाबला भाजपा के बसवनगौडा पाटिल और जेडीएस के जयानंद जवन्नानवर से है। उम्मीदवार पार्टी वोट प्रतिशत यू.बी. बांकर कांग्रेस 35446 53.32 बसवनगौडा पाटिल भाजपा 29130 43.82 जयानंद जवन्नानवर जेडीएस 1099 1.65 हिरेकेरूर विधानसभा सीट 2024 के आम चुनाव से पहले का लिटमस टेस्ट! कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को मतदान हुआ था। राज्य में सरकार बनाने के लिए एक पार्टी को कम से कम 113 सीटों की जरूरत होती है। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कर्नाटक में जीत भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को सत्ता विरोधी लहर पर सवार होकर वापसी की उम्मीद है। पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से हिमाचल प्रदेश के अलावा एक भी राज्य का चुनाव नहीं जीता है। भाजपा के लिए कर्नाटक एकमात्र दक्षिणी राज्य है जहां वह सत्ता में है। आज के नतीजे कई मायनों में 2024 के आम चुनाव की ओर इशारा कर सकते हैं।

