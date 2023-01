Justice S Abdul Nazeer: समुद्र क‍िनारे पड़ी मछल‍ियां चुनने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक का सफर, जान‍िए जस्‍ट‍िस एस. अब्‍दुल नजीर को

Supreme Court judge Justice S Abdul Nazeer: जस्टिस अब्दुल नज़ीर के पास साल 2019 तक पासपोर्ट भी नहीं था। उन्होंने हाल ही अपनी पहली विदेश यात्रा की है।

Justice S Abdul Nazeer को कॉलेज के दिनों में थिएटर का शौक था (Photo Credit – official website/supreme court of india)

