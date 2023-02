जेपी नड्डा के बेटे का रिसेप्शन: PM से लेकर CM तक का जमावड़ा लेकिन चर्चा का विषय बना इनविटेशन के साथ भेजा खास किट

Delhi: समारोह का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह रविवार को नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए (Photo Credit- ANI)

दिल्ली में रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP National President J P Nadda) के बेटे हर्ष नड्डा (Harsh Nadda) के वेडिंग रिसेप्शन (Wedding Reception) में कई शीर्ष नेता शामिल हुए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और गृहमंत्री अमित शाह (Union Minister Amit Shah) का नाम भी शामिल है। विवाह समारोह में मोदी कैबिनेट के कई मंत्रियों के अलावा पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की। पार्टी में कई चर्चित लोग शामिल हुए थे लेकिन चर्चा एक किट को लेकर अधिक थी, जो निमंत्रण कार्ड के साथ थी। किट में क्या था? किट में नक्सा के साथ एक क्यूआर कोड, पार्किंग स्लिप, मेहमानों के स्टाफ के लिए फूड कूपन और क्यूआर कोड वाला एक दूसरा कार्ड भी था। वेडिंग प्लानर्स के पास AI सिस्टम था, जो इवेंट में क्लिक किए गए मेहमानों की तस्वीरों की पहचान कर सकता था। यदि मेहमान क्यूआर कोड के माध्यम से लिंक खोलते हैं, तो वे अपनी फेस आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ पंजीकरण कर सकते हैं। कार्यक्रम में क्लिक किए गए विशेष अतिथि के सभी फोटो एक सप्ताह के भीतर उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। किससे हुई है शादी? जेपी नड्डा के बेटे हर्ष नड्डा की शादी जयपुर के बड़े बिजनेसमैंन रमाकांत शर्मा की बेटी रिद्धि से हुई है। रमाकांत जयपुर में एक होटल ग्रुप के मालिक हैं। रिद्धि के दादा का नाम उमाशंकर शर्मा है। रिद्धि और हर्ष नड्डा की शादी 25 जनवरी को जयपुर के राजमहल पैलेस में संपन्न हुई थी। शादी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल कलराज मिश्र, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हरीश चौधरी, ‌भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य ओम प्रकाश माथुर, भाजपा सांसद दीया कुमारी जैसी हस्तियां शामिल हुई थीं।

पढें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram