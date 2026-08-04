Jharkhand Students Protest: झारखंड में पिछले 12 दिनों से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने वाले छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर सड़कों और अल्बर्ट एक्का चौक तक हजारों छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ये छात्र जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के मुद्दे पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं।

इस आंदोलन के तहत ही छात्र नेता देवेंद्र मेहतो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मामले की जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। इसके बावजूद छात्रों में असंतोष काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है।

दरअसल, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर मंगलवार को ही सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि सरकार इस मामले में जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे चीजों को गंभीरता से देख रहे हैं, लेकिन सीना चीर का नहीं दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम जिस चीज के पीछे पड़ते हैं, उसे ठीक करके दम लेते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यह पूरा मामला क्या है और क्यों छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है?

छात्रों की नाराजगी और मुद्दे क्या-क्या?

छात्रों की नाराजगी 14 वीं JPSC प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में कथित धांधली और OMR शीट में गड़बड़ी को लेकर है। 19 अप्रैल को आयोजित 14वीं JPSC यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों ने OMR शीटों के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ और लीक का आरोप लगाया है।

इसके अलावा परीक्षा रद्द करने की मांग भी की है। नौकरी के लिए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि इस दागी परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए। बता दें कि इस मामले में जांच के तहत JPSC के पूर्व अध्यक्ष से पूछताछ और कई गिरफ्तारियां हुई हैं। सरकार आश्वासन भी दे रही है लेकिन छात्र आयोग के शीर्ष तंत्र पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सशक्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

परीक्षाओं के टलने और रद्द होने पर गुस्सा

बता दें कि झारखंड में इससे पहले भी सरकारी नौकरियों से संबधित परीक्षाएं लगातार या तो रद्द हुईं हैं या फिर टाल दी गई हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ग्रेजुएट लेवल (CGL) भर्ती परीक्षा लंबे समय से विवादों में रही है। पेपर लीक होने के कारण बार-बार परीक्षाएं रद्द होती हैं, जिससे अभ्यर्थियों के सालों की मेहनत और पैसे पानी में चले जाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में जितनी भी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर खबरें आई हैं, उन सारी भर्तियों में होने वाली कथित धांधली का गुस्सा अब छात्रों के विरोध प्रदर्शन में दिख रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि राज्य CID द्वारा की जाने वाली जांच केवल निचले स्तर के लोगों तक सीमित रहती है और मुख्य ‘पेपर लीक माफिया’ बच निकलते हैं।

अभ्यर्थी की मौत का मुद्दा

JSSC एक्साइज कॉन्सेटबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) के दौरान कड़कड़ाती धूप/गर्मी और कथित अव्यवस्था के कारण कई अभ्यर्थियों की असमय मौत हो गई थी। इस त्रासदी ने छात्रों के गुस्से को और भड़का दिया। छात्र इस घटना के जिम्मेदार अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज करने और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं।

CBI-ED से जांच कराने की मांग

राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र सीआईडी की जांच से सहमत नहीं हैं। छात्रों की मांग है कि इस पेपर लीक और धांधली की पूरी जांच सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों से कराई जाए। छात्रों का कहना है कि CID की जांच में मामले को दबाने की कोशिश होती है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि पिछले 7 वर्षों में JPSC और JSSC की जो भी बड़ी परीक्षाएं हुई हैं, उनकी निष्पक्ष जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए।

परीक्षा प्रणाली में सुधार की भी मांग

इसके अलावा छात्रों का कहना है कि परीक्षा में इस्तेमाल होने वाली ओएमआर शीट में 4 के बजाए 5 ऑप्शन दिए जाएं। 5वां विकल्प ‘Not Attempt’ यानी ‘प्रयास नहीं किया गया’ वाला भी हो। छात्रों का कहना है कि अगर 5वां विकल्प दे दिया जाएगा तो धांधली और बाद में खाली छोड़ी गई OMR शीटों में उत्तर भरने जैसे फर्जीवाड़े की गुंजाइश पूरी तरह खत्म जाएगा।

छात्रों की मांग है कि परीक्षाओं का एक निश्चित वार्षिक कैलेंडर जारी हो, जिससे आवेदन से लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। इसके अलावा छात्रों की एक मांग नीतियों में अस्पष्टता का मुद्दा भी उठाया गया है। छात्रों का कहना है कि झारखंड की स्थानीय नियोजन नीति (जैसे 60-40 का फॉर्मूला) लंबे समय से अदालती मुकदमों में फंसी रही है। स्पष्ट नीति न होने के कारण बाहरी अभ्यर्थियों के हावी होने का डर और स्थानीय युवाओं में बेरोजगारी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।

छात्रों का आरोप हैं कि राज्य में वर्षों से कोई एक भर्ती भी निर्बाध रूप से पूरी न होने के कारण लाखों युवाओं की उम्र सीमा खत्म हो रही है, जिससे उनके भीतर आक्रोश चरम पर है।

झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। इसके साथ ही छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन का अहम चेहरा बनाकर उभरे हैं। उन्हें झारखंड में छात्र ‘सोनम वांगचुक’ भी कह रहे हैं। देवेंद्रनाथ महतो ने रविवार रात (2 अगस्त) को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध कर रहे छात्रों का साथ देने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। पढ़िए पूरी खबर…