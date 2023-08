जज गंजू, वकील भट्ट, दूरदर्शन चीफ कौल… जानिए कौन थे वो कश्मीरी पंडित जिनकी आंतकियों ने बेरहमी से की हत्या, तीन दशक बाद फिर खुल रहा है मामला

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाला प्रशासन आतंकवादियों द्वारा की गई कश्मीरी पंडितों की हत्या की दोबारा जांच कराने जा रहा है। जांच एजेंसी ने आम जनता से सेनानिवृत जज नीलकंठ गंजू की हत्याकांड के जुड़ी जानकारी साझा करने की अपील की है। एजेंसी ने भरोसा दिया है कि जानकारी देने वालों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी।

नीलकंठ गंजू की हत्या 4 नवंबर, 1989 को हुई थी।

