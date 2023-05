जलंधर उपचुनाव: बलात्कार के आरोपी बैंस ने दिया भाजपा को समर्थन, कहा- पीएम मोदी से करेंगे पाकिस्तान से व्यापार बढ़ाने की मांग

Jalandhar Lok Sabha By Election: कोर्ट ने बैंस को आदतन अपराधी घोषित किया था क्योंकि वह सुनवाई में शामिल नहीं हो रहे थे।

सिमरजीत सिंह बैंस (Simarjit Singh Bains) लोक इंसाफ पार्टी (LIP) के प्रमुख हैं।

पढें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram