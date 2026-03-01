Israel-Iran War: अमेरिका और इजरायल के हमलों के चलते ईरान अपने वर्तमान शासन पर एक गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। वह सात देशों के साथ सीमा साझा करता है। दो पड़ोसियों को छोड़ दें तो अन्य 5 के साथ ईरान के रिश्ते काफी जटिल और तनावपूर्ण ही माने जाते हैं। ईरान पर हुए हमले और उसकी जवाबी कार्रवाई पर दुनिया की प्रतिक्रिया में पड़ोसियों से उसका तनाव स्पष्ट दिखाई देता है।

एक तरफ जहां अमेरिका, इज़राइल और खाड़ी देश इस संघर्ष में फंस गए थे, वे इन दोनों देशों का ही समर्थन करते नजर आए। दूसरी ओर केवल चीन और रूस ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करने वाले प्रमुख देश रहे। यहां हमने ईरान के सात पड़ोसी देशों की सूची पेश की है और प्रत्येक देश के साथ उसके संबंधों की संक्षिप्त जानकारी भी दी गई है।

ईरान के पड़ोसी देश

ईरान के पड़ोसी देश की बात करें तो ईरान के उत्तर में अज़रबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर स्थित हैं। इसके पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं। दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी हैं, और पश्चिम में तुर्की और इराक स्थित हैं।

ईरान के उत्तर में पड़ोसी देश

ईरान के सबसे मित्र पड़ोसी उत्तर में स्थित आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान है। अज़रबैजान में शिया आबादी काफी अधिक है, लेकिन ईरान में सत्ता में मौजूद शिया मौलवियों के अज़रबैजान के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो-काराबाख को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जो अज़रबैजान का हिस्सा है लेकिन वहां जातीय अर्मेनियाई लोग रहते हैं।

ईरान ने इस विवाद में हारने वाले पक्ष, आर्मेनिया का समर्थन किया है। तेहरान को यह भी संदेह है कि अज़रबैजान अपनी सीमाओं के भीतर अज़ेरी विद्रोह को भड़का रहा है और इज़राइल को ईरान पर जासूसी करने के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दे रहा है।

ईरान के पाकिस्तान के साथ संबंध

हालांकि ईरान और पाकिस्तान ने समय-समय पर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन क्षेत्रीय दबाव और शिया-सुन्नी प्रतिद्वंद्विता अक्सर असहनीय साबित होती हैं। दूसरी ओर, ईरान और पाकिस्तान दोनों बलूच उग्रवाद से जूझ रहे हैं और इससे निपटने के लिए समय-समय पर सहयोग भी करते रहे हैं। वर्तमान में, पाकिस्तान के लिए ईरान के प्रतिद्वंद्वी सऊदी अरब के साथ अच्छे संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि रियाद इस्लामाबाद का एक प्रमुख वित्तीय संरक्षक है।

पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है, जिसमें उसे कभी सफलता मिलती है तो कभी नहीं। फिलहाल, पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली वाशिंगटन डीसी सरकार से दुर्लभ समर्थन मिल रहा है और ईरान के प्रति किसी भी तरह का मुखर समर्थन करके वह इस स्थिति को खतरे में नहीं डालना चाहता है।

ईरान के अफगानिस्तान के साथ संबंध

इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच हेलमंद नदी के जल पर ईरान के अधिकार को लेकर लंबे समय से टकराव चलता रहा है, और यह टकराव दोनों देशों में हुए विभिन्न शासन परिवर्तनों के दौरान भी जारी रहा है। पहले तालिबान शासन के साथ तेहरान के संबंध तनावपूर्ण थे। 1998 में, सुन्नी कट्टरपंथी तालिबान ने अफगानिस्तान के मजार-ए-शरीफ शहर में 10 ईरानी राजनयिकों और एक पत्रकार की हत्या कर दी थी।

ईरान ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का स्वागत किया, क्योंकि ठीक बगल में तैनात अमेरिकी सैनिक उसके लिए रोज़ाना का खतरा थे। फिलहाल, तालिबान 2.0 और तेहरान सावधानीपूर्वक अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं।

ईरान के तुर्की के साथ संबंध

बात तुर्की की करें तो उसके साथ ईरान के संबंध काफी जटिल हैं। कभी महान रहे ओटोमन और फारसी साम्राज्य प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन आज के ईरान और तुर्की यह मानते हैं कि किसी के पास दूसरे पर कोई महत्वपूर्ण सैन्य बढ़त नहीं है, और वे काफी हद तक व्यावहारिक रूप से शांतिपूर्ण बने रहे हैं। हालांकि, क्षेत्र में परोक्ष शक्तियों के निरंतर संघर्ष में, अंकारा और तेहरान खुद को विरोधी पक्षों में पाते हैं।

उदाहरण के लिए सीरिया में ईरान ने बशर अल-असद शासन का समर्थन किया और तुर्की ने विद्रोहियों का। तुर्की अजरबैजान का सहयोगी भी है। रेसेप तैयप एर्दोगन के नेतृत्व में, तुर्की इजरायल की बढ़ती ताकत और सामर्थ्य से घृणा करता है, लेकिन ईरान द्वारा परमाणु बम बनाने में असमर्थ होने से काफी हद तक खुश है।

ईरान और इराक के संबंध

ईरान और इराक के संबंधों को जटिल कहना भी कम होगा। ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद मौजूदा शासन सत्ता में आया और इसके लगभग एक साल बाद ही इराक ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस विनाशकारी युद्ध में लाखों लोग मारे गए। सद्दाम हुसैन के पतन के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इज़राइल के प्रति साझा नापसंदगी ने इसमें मदद की है, जबकि ईरान की गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति इसके विपरीत रही है।

ईरान इराक में अर्धसैनिक समूहों का समर्थन करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज कहा जाता है। इनमें कटाएब हिजबुल्लाह और असाइब अहल अल-हक जैसे संगठन शामिल हैं। ईरान को उम्मीद है कि हमले की स्थिति में ये संगठन उसकी मदद करेंगे। हालांकि, अतीत से सबक लेते हुए, ईरान इराक की आंतरिक राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से बचता है।

