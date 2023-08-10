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\u092a\u094d\u0930\u0926\u0930\u094d\u0936\u0928\u0915\u093e\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0939\u093e\u0925\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0924\u0916\u094d\u0924\u093f\u092f\u093e\u0902 \u0932\u0947 \u0930\u0916\u0940 \u0925\u0940\u0902 \u091c\u093f\u0928 \u092a\u0930 \u0932\u093f\u0916\u093e \u0925\u093e, '\u0905\u0938\u092e \u0930\u093e\u0907\u092b\u0932\u094d\u0938 \u0935\u093e\u092a\u0938 \u091c\u093e\u0913' \u0914\u0930 '\u092e\u0948\u0924\u0947\u0908 \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u092c\u0932\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0907\u0938\u094d\u0924\u0947\u092e\u093e\u0932 \u092c\u0902\u0926 \u0915\u0930\u094b\u0964' \u0935\u093e\u0938\u094d\u0924\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0908 \u0915\u0947 \u0905\u0902\u0924 \u0938\u0947 \u0939\u0940 \u092e\u0940\u0930\u093e \u092a\u0948\u092c\u093f\u0938 \u0914\u0930 \u0905\u0938\u092e \u0930\u093e\u0907\u092b\u0932\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u091f\u0915\u0930\u093e\u0935 \u0939\u094b \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948, \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e\u0913\u0902 \u0928\u0947 \u0928 \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0918\u093e\u091f\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u0935\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0906\u0935\u093e\u091c\u093e\u0939\u0940 \u0915\u094b \u0930\u094b\u0915 \u0926\u093f\u092f\u093e, \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0936\u093f\u0935\u093f\u0930\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u093e\u0936\u0928 \u0914\u0930 \u0905\u0928\u094d\u092f \u0906\u092a\u0942\u0930\u094d\u0924\u093f \u0932\u0947 \u091c\u093e\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u091f\u094d\u0930\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0906\u0935\u093e\u091c\u093e\u0939\u0940 \u092d\u0940 \u0930\u094b\u0915 \u0926\u0940 \u0939\u0948\u0964 Also ReadViolence in Manipur: \u092e\u0923\u200d\u093f\u092a\u0941\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0948\u0924\u0947\u0908 \u092c\u0939\u0941\u0938\u0902\u0916\u094d\u200d\u092f\u0915 \u0914\u0930 \u0939\u200d\u093f\u0902\u0926\u0942 \u0939\u0948\u0902, \u0907\u0938\u0932\u200d\u093f\u090f \u0926\u0902\u0917\u093e\u0907\u092f\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u094b \u0930\u0939\u093e \u090f\u0915\u094d\u200d\u0936\u0928? \u092e\u0948\u0924\u0947\u0908 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0915\u094d\u092f\u093e \u0915\u0939\u0928\u093e \u0939\u0948? \u092c\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941\u092a\u0941\u0930 \u0918\u091f\u0928\u093e \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u092e\u0940\u0930\u093e \u092a\u0948\u092c\u0940 \u0938\u092e\u0941\u0926\u093e\u092f \u0915\u0947 \u0935\u0930\u093f\u0937\u094d\u0920 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f \u0906\u0930\u0915\u0947 \u0925\u093e\u0930\u0915\u0938\u0947\u0928\u093e \u0928\u0947 \u0915\u0908 \u0906\u0930\u094b\u092a \u0932\u0917\u093e\u090f\u0964 \u0925\u093e\u0930\u0915\u0938\u0947\u0928\u093e \u0928\u0947 \u0926\u093e\u0935\u093e \u0915\u093f\u092f\u093e, "\u0906\u0924\u0902\u0915\u0935\u093e\u0926\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0930\u093e\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u092b\u0930 \u091c\u094b\u0928 \u0915\u094b \u0915\u0948\u0938\u0947 \u092a\u093e\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0914\u0930 \u0909\u0928 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0915\u0948\u0938\u0947 \u092e\u093e\u0930 \u0921\u093e\u0932\u093e? \u091c\u092c \u092d\u0940 \u0915\u0941\u0915\u0940 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u0915\u094b\u0908 \u0939\u092e\u0932\u093e \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0924\u094b \u0935\u0947 (\u0905\u0938\u092e \u0930\u093e\u0907\u092b\u0932\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u091c\u0935\u093e\u0928) \u092c\u0938 \u0916\u0921\u093c\u0947 \u0939\u094b\u0915\u0930 \u0926\u0947\u0916\u0924\u0947 \u0930\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964" \u0905\u0938\u092e \u0930\u093e\u0907\u092b\u0932\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u091c\u0935\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938\u0915\u0930\u094d\u092e\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u091f\u0915\u0930\u093e\u0935 \u0915\u093e \u090f\u0915 \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0906\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926, \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0938\u0947\u0928\u093e \u0915\u0940 \u0938\u094d\u092a\u0940\u092f\u0930 \u0915\u094b\u0930 \u0928\u0947 \u092e\u0902\u0917\u0932\u0935\u093e\u0930 \u0930\u093e\u0924 \u090f\u0915 \u092c\u092f\u093e\u0928 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u093f\u092f\u093e, "\u0915\u0941\u091b \u0936\u0924\u094d\u0930\u0941 \u0924\u0924\u094d\u0935\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u092d\u0942\u092e\u093f\u0915\u093e, \u0907\u0930\u093e\u0926\u0947 \u0914\u0930 \u0905\u0916\u0902\u0921\u0924\u093e \u092a\u0930 \u0938\u0935\u093e\u0932 \u0909\u0920\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0939\u0924\u093e\u0936, \u092c\u093e\u0930-\u092c\u093e\u0930 \u0914\u0930 \u0905\u0938\u092b\u0932 \u092a\u094d\u0930\u092f\u093e\u0938 \u0915\u093f\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964\u201d \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930\u0940\u092f \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u092c\u0932\u094b\u0902, \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0905\u0938\u092e \u0930\u093e\u0907\u092b\u0932\u094d\u0938 \u0915\u0947\u2026\u092f\u0939 \u0938\u092e\u091d\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u091c\u0930\u0942\u0930\u0924 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u092e\u0923\u093f\u092a\u0941\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u092e\u0940\u0928\u0940 \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924\u093f \u0915\u0940 \u091c\u091f\u093f\u0932 \u092a\u094d\u0930\u0915\u0943\u0924\u093f \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u0923, \u0935\u093f\u092d\u093f\u0928\u094d\u0928 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u092c\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0938\u093e\u092e\u0930\u093f\u0915 \u0938\u094d\u0924\u0930 \u092a\u0930 \u0915\u092d\u0940-\u0915\u092d\u0940 \u092e\u0924\u092d\u0947\u0926 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092c\u092f\u093e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0939\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f "\u0910\u0938\u0940 \u0938\u092d\u0940 \u0917\u0932\u0924\u092b\u0939\u092e\u093f\u092f\u094b\u0902" \u0915\u094b "\u092e\u0923\u093f\u092a\u0941\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u0902\u0924\u093f \u0914\u0930 \u0938\u093e\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924\u093f \u0915\u0940 \u092c\u0939\u093e\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u092f\u093e\u0938\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0924\u093e\u0932\u092e\u0947\u0932 \u092c\u093f\u0920\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0938\u0902\u092f\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0924\u0902\u0924\u094d\u0930 \u0915\u0947 \u092e\u093e\u0927\u094d\u092f\u092e \u0938\u0947 \u0924\u0941\u0930\u0902\u0924 \u0938\u0902\u092c\u094b\u0927\u093f\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964" \u0905\u0938\u092e \u0930\u093e\u0907\u092b\u0932\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u091c\u0935\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938\u0915\u0930\u094d\u092e\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u091f\u0915\u0930\u093e\u0935 \u0915\u093e \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0906\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0938\u0947\u0928\u093e \u0915\u0940 \u0938\u094d\u092a\u0940\u092f\u0930 \u0915\u094b\u0930 \u0928\u0947 \u092e\u0902\u0917\u0932\u0935\u093e\u0930 \u0930\u093e\u0924 \u090f\u0915 \u092c\u092f\u093e\u0928 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u093f\u092f\u093e, "\u0915\u0941\u091b \u0915\u094d\u0930\u093f\u092e\u093f\u0928\u0932 \u090f\u0932\u093f\u092e\u0947\u0902\u091f\u094d\u0938 \u0928\u0947 \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930\u0940\u092f \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u092c\u0932\u094b\u0902 \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937\u0915\u0930 \u0905\u0938\u092e \u0930\u093e\u0907\u092b\u0932\u094d\u0938 \u0915\u0940 \u092e\u0902\u0936\u093e \u0914\u0930 \u0928\u093f\u0937\u094d\u0920\u093e \u092a\u0930 \u0938\u0935\u093e\u0932 \u0909\u0920\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0939\u0924\u093e\u0936\u093e\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0914\u0930 \u0905\u0938\u092b\u0932 \u092a\u094d\u0930\u092f\u093e\u0938 \u0915\u093f\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092f\u0939 \u0938\u092e\u091d\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u091c\u0930\u0942\u0930\u0924 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u092e\u0923\u093f\u092a\u0941\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u092e\u0940\u0928\u0940 \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924\u093f \u0915\u0940 \u091c\u091f\u093f\u0932 \u092a\u094d\u0930\u0915\u0943\u0924\u093f \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u0923 \u0935\u093f\u092d\u093f\u0928\u094d\u0928 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u092c\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0915\u092d\u0940-\u0915\u092d\u0940 \u0938\u093e\u092e\u0930\u093f\u0915 \u0938\u094d\u0924\u0930 \u092a\u0930 \u092e\u0924\u092d\u0947\u0926 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0930\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964" \u0935\u0930\u094d\u0924\u092e\u093e\u0928 \u0938\u0902\u0918\u0930\u094d\u0937 \u0915\u0947 \u0905\u0932\u093e\u0935\u093e, \u0932\u0902\u092c\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0938\u0947 \u091a\u0932\u0940 \u0906 \u0930\u0939\u0940 \u0936\u093f\u0915\u093e\u092f\u0924\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092d\u0940 \u0905\u0938\u092e \u0930\u093e\u0907\u092b\u0932\u094d\u0938 \u0915\u094b \u091c\u093f\u092e\u094d\u092e\u0947\u0926\u093e\u0930 \u0920\u0939\u0930\u093e\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 \u092e\u094d\u092f\u093e\u0902\u092e\u093e\u0930 \u0938\u0947 \u0915\u0925\u093f\u0924 \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0906\u092a\u094d\u0930\u0935\u093e\u0938\u0928 \u092d\u0940 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u0948\u0964 \u092e\u0948\u0924\u0947\u0908 \u0928\u093e\u0917\u0930\u093f\u0915 \u0938\u092e\u093e\u091c \u0938\u0902\u0917\u0920\u0928 COCOMI \u0915\u0947 \u0928\u0947\u0924\u093e \u0927\u0928\u0928\u094d\u091c\u094b\u0908 \u0928\u0947 \u0906\u0930\u094b\u092a \u0932\u0917\u093e\u092f\u093e, "40 \u0935\u0930\u094d\u0937\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092d\u093e\u0930\u0924-\u092e\u094d\u092f\u093e\u0902\u092e\u093e\u0930 \u0938\u0940\u092e\u093e \u0915\u0940 \u092a\u0942\u0930\u0940 \u091c\u093f\u092e\u094d\u092e\u0947\u0926\u093e\u0930\u0940 \u0905\u0938\u092e \u0930\u093e\u0907\u092b\u0932\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u092a\u093e\u0938 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u092b\u093f\u0930 \u0905\u092a\u094d\u0930\u0935\u093e\u0938\u0940 \u0915\u0948\u0938\u0947 \u0906 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902? \u092f\u0939 \u0938\u092c \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0928\u093e\u0915 \u0915\u0947 \u0928\u0940\u091a\u0947 \u0939\u094b \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948\u2026 \u092a\u0939\u093e\u0921\u093c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0921\u093c\u0947 \u092a\u0948\u092e\u093e\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u092a\u094b\u0938\u094d\u0924\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0917\u093e\u0928 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u094d\u0930 \u092d\u0940 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0940\u0902 \u0915\u0947 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0948\u0902\u0964" \u0905\u0938\u092e \u0930\u093e\u0907\u092b\u0932\u094d\u0938 \u0915\u093e \u0915\u094d\u092f\u093e \u0915\u0939\u0928\u093e \u0939\u0948? \u0905\u0938\u092e \u0930\u093e\u0907\u092b\u0932\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0907\u0928 \u0906\u0930\u094b\u092a\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0935\u093e\u0926 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u092a\u094b\u0938\u094d\u0924\u093e \u0915\u0940 \u0916\u0947\u0924\u0940 \u092a\u0930 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0930\u0935\u093e\u0908 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0915\u0940 \u091c\u093f\u092e\u094d\u092e\u0947\u0926\u093e\u0930\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0938\u0940\u092e\u093e \u092a\u0930 \u092c\u0921\u093c\u0947 \u092a\u0948\u092e\u093e\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u092c\u093e\u0921\u093c \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0932\u0917\u093e\u0908 \u0917\u0908 \u0939\u0948, \u0907\u0938\u0938\u0947 \u092e\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0906\u0935\u093e\u091c\u093e\u0939\u0940 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u091c\u092c \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0905\u092a\u094d\u0930\u0935\u093e\u0938\u0940 \u092a\u093e\u090f \u091c\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u0924\u094b \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f \u0914\u0930 \u0917\u0943\u0939 \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u093e\u0932\u092f \u0915\u094b \u0938\u0942\u091a\u093f\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0924\u093e\u0915\u093f \u0909\u0928\u0915\u0947 \u092c\u093e\u092f\u094b\u092e\u0947\u091f\u094d\u0930\u093f\u0915\u094d\u0938 \u0926\u0930\u094d\u091c \u0915\u093f\u090f \u091c\u093e \u0938\u0915\u0947\u0902\u0964 \u090f\u0915 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e, "\u0907\u0938 \u092e\u0941\u0926\u094d\u0926\u0947 \u0915\u094b \u0905\u0927\u093f\u0915 \u0917\u0902\u092d\u0940\u0930\u0924\u093e \u0938\u0947 \u0938\u0941\u0932\u091d\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0938\u0940\u092e\u093e \u092a\u0930 \u092c\u093e\u0921\u093c \u0932\u0917\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915\u0924\u093e \u0939\u094b\u0917\u0940\u0964" \u0910\u0924\u093f\u0939\u093e\u0938\u093f\u0915 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0905\u0930\u094d\u0927\u0938\u0948\u0928\u093f\u0915 \u092c\u0932 \u0915\u093e \u0918\u093e\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u0928\u093f\u0935\u093e\u0938\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0924\u0928\u093e\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927 \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948, \u0916\u093e\u0938\u0915\u0930 \u0906\u0924\u0902\u0915\u0935\u093e\u0926 \u0935\u093f\u0930\u094b\u0927\u0940 \u0905\u092d\u093f\u092f\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u0902\u092c\u0947 \u0935\u0930\u094d\u0937\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u091c\u092c \u0938\u0936\u0938\u094d\u0924\u094d\u0930 \u092c\u0932 \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930 \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e (\u090f\u090f\u092b\u090f\u0938\u092a\u0940\u090f) \u0932\u093e\u0917\u0942 \u0925\u093e\u0964 \u092e\u0923\u093f\u092a\u0941\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u0930\u094b\u0927 \u092a\u094d\u0930\u0926\u0930\u094d\u0936\u0928 \u0915\u0940 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0918\u091f\u0928\u093e \u0938\u093e\u0932 2004 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0947\u0916\u0928\u0947 \u0915\u094b \u092e\u093f\u0932\u0940 \u0925\u0940, \u091c\u092c 32 \u0935\u0930\u094d\u0937\u0940\u092f \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u0925\u093e\u0902\u0917\u091c\u093e\u092e \u092e\u0928\u094b\u0930\u092e\u093e \u0926\u0947\u0935\u0940 \u0915\u0940 \u0939\u0924\u094d\u092f\u093e \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b 12 \u092e\u0948\u0924\u0947\u0908 \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e\u0913\u0902 \u0928\u0947 \u0907\u0902\u092b\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0938\u092e \u0930\u093e\u0907\u092b\u0932\u094d\u0938 \u092e\u0941\u0916\u094d\u092f\u093e\u0932\u092f \u0915\u0947 \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0928\u0917\u094d\u0928 \u0939\u094b\u0915\u0930 \u0935\u093f\u0930\u094b\u0927 \u092a\u094d\u0930\u0926\u0930\u094d\u0936\u0928 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964