पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव ने पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। कच्चे तेल से लेकर एलपीजी सप्लाई तक पर असर पड़ा है। 28 फरवरी से शुरू हुई यूएस-इजरायल-ईरान की इस जंग में हर दिन हवाई हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जमीनी हमले या युद्ध की बात नहीं हुई है। ईरान पर जमीनी हमला (ground invasion) करना किसी भी सैन्य शक्ति के लिए बेहद मुश्किल और जोखिम भरा ऑपरेशन माना जाता है। इसकी वजह सिर्फ सेना नहीं है बल्कि ईरान का भूगोल, सीमाएं, इतिहास और पिछले युद्ध का अनुभव है। 1980-88 के ईरान-इराक युद्ध में यह साबित हो गया था कि ईरान में घुसना तो आसान है लेकिन अंदर टिके रहकर जंग करना बहुत कठिन।

ईरान का भूगोल: पहाड़, रेगिस्तान और संकरे रास्ते

ईरान का लगभग पूरा इलाका प्राकृतिक किले जैसा है और यही वजह है कि इन ‘नेचुरल फोर्ट्स’ की वजह से ईरान में जमीनी जंग मुश्किल है। इस देश का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी इलकों से घिरा हुआ है। इराक की तरफ से आएं तो पश्चिम में ज़ाग्रोस पर्वत (Zagros Mountains) और उत्तर में एल्बुर्ज पर्वत (राजधानी तेहरान इसी के दक्षिण में है) जो किसी भी बाहरी सेना की गति को धीमा कर देते हैं। ऊंचे पहाड़, संकरी घाटियां ऊबड़-खाबड़ इलाकों में टैंक, भारी हथियार और सेना के बड़े काफिलों के लिए आवाजाही बेहद कठिन होती है।

इसके अलावा, ईरान में विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र- जैसे दश्त-ए-कवीर और दश्त-ए-लूत लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को और जटिल बना देते हैं। बता दें कि दश्त-ए लूट को दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में गिना जाता है।

यानी ईरान में घुसने वाली दुश्मन सेना को न सिर्फ सीमाओं को पार करना कठिन होता है बल्कि अंदर घुसने के बाद भी उसे टिके रहना चुनौतीपूर्ण होता है।

ईरान की सीमाएं

ईरान की सीमाएं भी बाहरी देशों के लिए एक अलग समस्या है और जमीनी हमले को कठिन बनाती हैं। यह देश कई अलग-अलग राजनीतिक क्षेत्रों से घिरा हुआ है। पश्चिम में इराक, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान व उत्तर पश्चिम में तुर्की। हर सीमा का भूगोल भी अलग है। कहीं पहाड़, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं अस्थिर सुरक्षा हालात हैं। दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान- बलूचिस्तान का कठिन इलाका है।

इसका मतलब यह है कि अगर किसी सेना को हमले के लिए एक समान युद्धक्षेत्र नहीं मिलता तो हर दिशा में अलग-अलग रणनीति बनानी पड़ती है। इसके अलावा, इन सीमाओं के आसपास के क्षेत्रों में पहले से ही कई राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियां मौजूद हैं जो बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान को और कठिन बना देती हैं।

इसके अलावा दुनिया के 20 प्रतिशत कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ भी ईरान में है। जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने इस समुद्री शिपिंग रूट को लगभग बंद कर दिया है।

1980 का इराक-ईरान युद्ध

ईरान की भौगोलिक स्थिति और जमीने हमले की जटिलता का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ईरान-इराक युद्ध है। साल 1980 में इराक के तत्कालीन नेता सद्दाम हुसैन ने यह सोचा कि ईरान कमजोर है और हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन को लगा कि 1979 की ईरानी क्रान्ति के बाद वहां की सेना अस्थिर है और वह युद्ध जीत लेंगे। पर इस हमले के दूरगामी परिणाम हुए और यह जंग आठ सालों तक चलती रही और आधुनिक इतिहास के सबसे लंबे युद्ध में से एक बन गया।

इराक की योजना थी कि इस हमले से वह तेल क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा और ईरानी सरकार को गिरा देगा। इराक ने जल्दबाजी में हमला किया, सीमा पार की लेकिन पहाड़ और स्थानीय प्रतिरोध में फंस गया। इस युद्ध में ईरान और इराक के कई लाख लोग मारे गए और भारी आर्थिक तबाही हुई। लेकिन किसी की भी निर्णायक जीत नहीं हुई। दोनों देश युद्ध करके थक गए और ना कोई हारा व जीता।

इस युद्ध ने यह साफ कर दिया कि ईरान की धरती पर जमीनी युद्ध लड़ना बेहद कठिन है क्योंकि वहां का भूगोल, स्थानीय प्रतिरोध और राष्ट्रीय लामबंदी दुश्मन को लंबे समय तक उलझाए रखते हैं। और दुनिया ने यह देखा कि ईरान भले ही कमजोर दिखे लेकिन इसे हराना आसान नहीं है।

ईरान की रक्षा रणनीति

ईरान के भूगोल के अलावा रक्षा रणनीति भी जमीनी युद्ध को जोखिमभरा बनाती है। देश की नियमित सेना के अलावा Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) एक बेहद शक्तिशाली और वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध फोर्स है जो पारंपरिक और असममित यानी असंतुलित (asymmetric) दोनों तरह के युद्ध में सक्षम है। इसके साथ ही बासिज जैसी अर्धसैनिक मिलिशिया भी है जो स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों को लामबंद कर सकती है।

अगर कोई विदेशी सेना ईरान के अंदर घुसती है तो उसे न सिर्फ सैनिकों से बल्कि स्थानीय लड़ाकों और गुरिल्ला रणनीतियों से भी जूझना पड़ेगा। इससे युद्ध लंबा, थकाऊ और महंगा हो जाता है- ठीक वैसा ही जैसा अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में अनुभव किया। अब ईरान के पास एडवांस्ड मिसाइलें, ड्रोन के अलावा कई सुरंगे भी हैं जो मजबूत सैन्य संरचना में बड़ी भूमिका निभा रही हैं।

ईरान पर अमेरिका क्यों नहीं कर रहा जमीनी हमला?

अमेरिका ने 2003 में इराक पर जमीनी हमला किया था जहां सेना का घुसना और टिकना आसान था। जबकि अफगानिस्तान में 2001 में यूएसए ने हमला किया और वहां की भौगौलिक स्थिति के चलते युद्ध मुश्किल हुआ और अमेरिकी सेना को करीब 20 साल तक अफगानिस्तान में टिकना पड़ा। इस हिसाब से देखें तो ‘नैचुरल फोर्ट’ ईरान जमीनी हमलों के लिए कहीं ज्यादा मुश्किल है। कारण इस बड़े देश की आबादी करीब 9 करोड़ है। पहाड़, रेगिस्तान, संकरे रास्ते, मिलिशिया, गुरिल्ला रणनीतियां और सबसे ऊपर राष्ट्रवादी भावना जमीनी हमले ना करने के बड़े कारण हैं।

लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन

क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ईरान एक विशाल देश है और इसकी भौगोलिक विविधता सप्लाई लाइनों को बनाए रखना मुश्किल बनाती है। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन किसी भी बाहरी देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमला करने वाली किसी भी सेना को अपने सैनिकों के लिए ईंधन, भोजन, हथियार और मेडिकल सपोर्ट लगातार पहुंचाना होता है। लेकिन पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में यह काम बेहद कठिन हो जाता है। यानी जमीनी युद्ध सिर्फ फ्रंटलाइन पर ही नहीं बल्कि सप्लाई और संचार नेटवर्क पर भी लड़ा जाता है और यहां ईरान फायदे में रहता है।

एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ईरान की रणनीति केवल पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं है। वह क्षेत्रीय स्तर पर अपने प्रभाव और सहयोगी नेटवर्क का भी इस्तेमाल करता है। इससे किसी भी जमीनी हमले का दायरा सिर्फ ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकता है। यानी एक देश के खिलाफ शुरू हुआ सैन्य अभियान क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार मार्ग और अंतरराष्ट्रीय राजनीति प्रभावित हो सकती है।

कुल मिलाकर देखें तो ईरान पर जमीनी हमला इसलिए बेहद कठिन माना जाता है क्योंकि यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि एक कई अलग-अलग स्तर चुनौती है जिसमें भूगोल, इतिहास, सैन्य क्षमता, स्थानीय समर्थन और क्षेत्रीय राजनीति सभी शामिल हैं। 1980 के ईरान-इराक युद्ध ने यह दिखा दिया कि ईरान की धरती पर जंग जल्दी खत्म नहीं होती जबकि मौजूदा समय में उसकी सैन्य और रणनीतिक क्षमताएं और भी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी हैं। यही वजह है कि वैश्विक शक्तियां आमतौर पर ईरान के खिलाफ सीधे जमीनी हमले की बजाय एयरस्ट्राइक, आर्थिक प्रतिबंध या प्रॉक्सी रणनीतियों को प्राथमिकता देती हैं।

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अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध अभी समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने बताया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने विदेश नीति से जुड़ी एक बैठक में कहा है कि अभी शांति के लिए सही समय नहीं है। अमेरिका और इजरायल को हराना होगा और उनसे मुआवजा लेना होगा। पढ़ें पूरी खबर…