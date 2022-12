IPL Auction: आर्मी के टेस्ट में फेल होने के बाद कनाडा जाना चाहते थे अविनाश सिंह, 10 महीने पहले पहली बार पकड़ी थी लेदर बॉल; रफ्तार देख दंग रह गए थे कोच

Avinash singh wiki: साल 2021 दिसंबर में सेना के लिए एक और शारीरिक परीक्षण में असफल होने के बाद अविनाश ने कनाडा जाने की योजना बनाई थी।

अविनाश सिंह (Image: Indian Express/Special Arrangement)

पढें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram