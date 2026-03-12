इजरायल कहने को एक छोटा मुल्क है, लेकिन अपनी अत्याधुनिक तकनीक के दम पर इसने सैन्य ताकत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की है। कभी ईरान, कभी लेबनान, कभी फिलिस्तीन पर हमला करने वाला ईरान ऐसे ही कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने पर सक्षम नहीं है। उसने हथियारों और तकनीक में भारी निवेश किया है। आइए ग्राफिक और डेटा के जरिए आसानी से समझने की कोशिश करते हैं इजरायल की सैन्य ताकत कितनी है, उसके पास कितने विमान हैं, कौन से हथियार हैं-

सैन्य विश्लेषण आंकड़ों में

इज़रायल की ताकत GlobalFirepower डेटा के आधार पर इज़रायल की सैन्य क्षमता जनसंख्या एवं मानव संसाधन 94 लाख कुल जनसंख्या 39.5 लाख उपलब्ध मानव संसाधन 32.8 लाख सेना के लिए फिट 1.3 लाख हर साल सैन्य उम्र में 1.7 लाख सक्रिय सैनिक 4.65 लाख रिजर्व सैनिक 35,000 पैरामिलिट्री बल तीनों सेनाओं में सैनिक थल सेना 5,26,000 वायु सेना 89,000 नौसेना 19,500 वायुसेना की ताकत कुल कुल तैयार तैयार कुल विमान 597 478 फाइटर जेट 239 191 अटैक एयरक्राफ्ट 45 36 ट्रांसपोर्ट विमान 14 11 ट्रेनर विमान 148 118 स्पेशल मिशन 19 15 एयर टैंकर 13 10 हेलीकॉप्टर 127 102 अटैक हेलीकॉप्टर 48 38 थल सेना की ताकत कुल कुल तैयार तैयार टैंक 1300 1040 सैन्य वाहन 62,380 49,904 Self-Propelled Artillery 323 258 Towed Artillery 171 137 Rocket Artillery 228 182 नौसेना की ताकत कुल नौसैनिक प्लेटफॉर्म 82 कुल टन भार 40,638 टन कॉर्वेट 7 पनडुब्बियां 6 पेट्रोल जहाज़ 66