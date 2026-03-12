इजरायल कहने को एक छोटा मुल्क है, लेकिन अपनी अत्याधुनिक तकनीक के दम पर इसने सैन्य ताकत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की है। कभी ईरान, कभी लेबनान, कभी फिलिस्तीन पर हमला करने वाला ईरान ऐसे ही कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने पर सक्षम नहीं है। उसने हथियारों और तकनीक में भारी निवेश किया है। आइए ग्राफिक और डेटा के जरिए आसानी से समझने की कोशिश करते हैं इजरायल की सैन्य ताकत कितनी है, उसके पास कितने विमान हैं, कौन से हथियार हैं-
सैन्य विश्लेषण
आंकड़ों में
इज़रायल की ताकत
इज़रायल की ताकत
GlobalFirepower डेटा के आधार पर इज़रायल की सैन्य क्षमता
जनसंख्या एवं मानव संसाधन
94लाख कुल जनसंख्या
39.5लाख उपलब्ध मानव संसाधन
32.8लाख सेना के लिए फिट
1.3लाख हर साल सैन्य उम्र में
1.7लाख सक्रिय सैनिक
4.65लाख रिजर्व सैनिक
35,000
पैरामिलिट्री बल
तीनों सेनाओं में सैनिक
थल सेना
5,26,000
वायु सेना
89,000
नौसेना
19,500
वायुसेना की ताकत
कुल तैयार
कुल विमान
597478
फाइटर जेट
239191
अटैक एयरक्राफ्ट
4536
ट्रांसपोर्ट विमान
1411
ट्रेनर विमान
148118
स्पेशल मिशन
1915
एयर टैंकर
1310
हेलीकॉप्टर
127102
अटैक हेलीकॉप्टर
4838
थल सेना की ताकत
कुल तैयार
टैंक
13001040
सैन्य वाहन
62,38049,904
Self-Propelled Artillery
323258
Towed Artillery
171137
Rocket Artillery
228182
नौसेना की ताकत
कुल नौसैनिक प्लेटफॉर्म
82
कुल टन भार
40,638 टन
कॉर्वेट
7
पनडुब्बियां
6
पेट्रोल जहाज़
66