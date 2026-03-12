GlobalFirepower डेटा के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य क्षमता

अमेरिका की ताकत

आंकड़ों में अमेरिका की ताकत

सैन्य विश्लेषण

जनसंख्या एवं मानव संसाधन

34.2 करोड़ कुल जनसंख्या 15.04 करोड़ उपलब्ध मानव संसाधन 12.48 करोड़ सेना के लिए फिट

44.5 लाख हर साल सैन्य उम्र में 13.3 लाख सक्रिय सैनिक 8 लाख रिजर्व सैनिक

0 पैरामिलिट्री बल

तीनों सेनाओं में सैनिक

थल सेना 11,70,000

वायु सेना 7,10,000

नौसेना 6,10,000

वायुसेना की ताकत

कुल तैयार

कुल सैन्य विमान 13,032 / 9,774

फाइटर जेट 1,791 / 1,343

अटैक एयरक्राफ्ट 926 / 695

ट्रांसपोर्ट विमान 917 / 688

ट्रेनर विमान 2,610 / 1,958

स्पेशल मिशन 611 / 458

एयर टैंकर 610 / 458

हेलीकॉप्टर 5,913 / 4,435

अटैक हेलीकॉप्टर 1,024 / 768

थल सेना की ताकत

टैंक 4,666 / 3,500

सैन्य वाहन 4,09,660 / 3,07,245

Self-Propelled Artillery 1,521 / 1,141

Towed Artillery 1,878 / 1,409

Rocket Artillery 1,731 / 1,298

नौसेना की ताकत

कुल नौसैनिक प्लेटफॉर्म 465

कुल टन भार 82,65,799 टन

एयरक्राफ्ट कैरियर 11

हेलीकॉप्टर कैरियर 9

डेस्ट्रॉयर 83

कॉर्वेट 27

पनडुब्बियां 66