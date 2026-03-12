संयुक्त राज्य अमेरिका कई दशकों से अपनी अप्रत्याशित सैन्य ताकत के दम पर दुनिया के शीर्ष देशों में बना हुआ है। बात चाहे सैनिकों की संख्या की हो या फिर आधुनिक हथियारों की, अमेरिका ने हर स्तर पर बढ़त बनाई है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि अमेरिका ने खुद को सैन्य क्षमता के मामले में एक सुपरपावर के रूप में स्थापित कर लिया है।
आइए, ग्राफिक्स और आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका की सैन्य ताकत कितनी है, उसके पास कौन-कौन से हथियार हैं और उसके बेड़े में कितने विमान मौजूद हैं।
सैन्य विश्लेषण
आंकड़ों में
अमेरिका की ताकत
अमेरिका की ताकत
GlobalFirepower डेटा के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य क्षमता
जनसंख्या एवं मानव संसाधन
34.2करोड़ कुल जनसंख्या
15.04करोड़ उपलब्ध मानव संसाधन
12.48करोड़ सेना के लिए फिट
44.5लाख हर साल सैन्य उम्र में
13.3लाख सक्रिय सैनिक
8लाख रिजर्व सैनिक
0
पैरामिलिट्री बल
तीनों सेनाओं में सैनिक
थल सेना
11,70,000
वायु सेना
7,10,000
नौसेना
6,10,000
वायुसेना की ताकत
कुल तैयार
कुल सैन्य विमान13,032 / 9,774
फाइटर जेट1,791 / 1,343
अटैक एयरक्राफ्ट926 / 695
ट्रांसपोर्ट विमान917 / 688
ट्रेनर विमान2,610 / 1,958
स्पेशल मिशन611 / 458
एयर टैंकर610 / 458
हेलीकॉप्टर5,913 / 4,435
अटैक हेलीकॉप्टर1,024 / 768
थल सेना की ताकत
टैंक4,666 / 3,500
सैन्य वाहन4,09,660 / 3,07,245
Self-Propelled Artillery1,521 / 1,141
Towed Artillery1,878 / 1,409
Rocket Artillery1,731 / 1,298
नौसेना की ताकत
कुल नौसैनिक प्लेटफॉर्म465
कुल टन भार82,65,799 टन
एयरक्राफ्ट कैरियर11
हेलीकॉप्टर कैरियर9
डेस्ट्रॉयर83
कॉर्वेट27
पनडुब्बियां66
माइन वॉरफेयर4
Jansatta.com पर पढ़े ताज़ा जनसत्ता विशेष समाचार (Jansattaspecial News), लेटेस्ट हिंदी समाचार (Hindi News), बॉलीवुड, खेल, क्रिकेट, राजनीति, धर्म और शिक्षा से जुड़ी हर ख़बर। समय पर अपडेट और हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जनसत्ता की हिंदी समाचार ऐप डाउनलोड करके अपने समाचार अनुभव को बेहतर बनाएं ।First published on: 12-03-2026 at 16:30 IST