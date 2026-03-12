मिडिल ईस्ट में ईरान एक बेहद अहम सैन्य ताकत है। भले ही उसके पास बहुत मजबूत वायुसेना या बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियार नहीं हैं, लेकिन उसकी मिसाइल और ड्रोन तकनीक के साथ-साथ उसकी थल सेना ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है।

इस समय जब ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष जारी है, तब यह समझना और भी जरूरी हो जाता है कि ईरान आखिर कितना ताकतवर है। उसके पास कौन-कौन से हथियार हैं और उसकी सैन्य क्षमता कितनी है। आइए, ग्राफिक्स और आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि सैन्य क्षमता के मामले में ईरान दुनिया में कहां खड़ा है।

सैन्य विश्लेषण आंकड़ों में

ईरान की ताकत GlobalFirepower डेटा के आधार पर ईरान की सैन्य क्षमता जनसंख्या एवं मानव संसाधन 8.84 करोड़ कुल जनसंख्या 4.95 करोड़ सेना के लिए उपलब्ध 4.15 करोड़ सेना के लिए फिट 14 लाख हर साल सैन्य उम्र में 6.1 लाख सक्रिय सैनिक 3.5 लाख रिजर्व सैनिक 2.2 लाख पैरामिलिट्री बल सशस्त्र बलों की संरचना थल सेना 3,50,000 वायु सेना 37,000 नौसेना 20,000 वायुसेना की ताकत कुल कुल तैयार तैयार कुल विमान 551 303 फाइटर जेट 188 103 अटैक एयरक्राफ्ट 21 12 ट्रांसपोर्ट विमान 86 47 ट्रेनर विमान 103 57 स्पेशल मिशन 10 6 एयर टैंकर 6 3 हेलीकॉप्टर 129 71 थल सेना की ताकत कुल कुल तैयार तैयार टैंक 2675 1605 सैन्य वाहन 75,939 45,563 सेल्फ-प्रोपेल्ड आर्टिलरी 424 254 टोड आर्टिलरी 1803 1082 रॉकेट आर्टिलरी 1550 930 नौसेना की ताकत कुल नौसैनिक प्लेटफॉर्म 109 पनडुब्बियां 25 फ्रिगेट 7 कॉर्वेट 3 पेट्रोल जहाज़ 21 एयरक्राफ्ट कैरियर 0

