मिडिल ईस्ट में ईरान एक बेहद अहम सैन्य ताकत है। भले ही उसके पास बहुत मजबूत वायुसेना या बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियार नहीं हैं, लेकिन उसकी मिसाइल और ड्रोन तकनीक के साथ-साथ उसकी थल सेना ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है।
इस समय जब ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष जारी है, तब यह समझना और भी जरूरी हो जाता है कि ईरान आखिर कितना ताकतवर है। उसके पास कौन-कौन से हथियार हैं और उसकी सैन्य क्षमता कितनी है। आइए, ग्राफिक्स और आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि सैन्य क्षमता के मामले में ईरान दुनिया में कहां खड़ा है।
सैन्य विश्लेषण
आंकड़ों में
ईरान की ताकत
ईरान की ताकत
GlobalFirepower डेटा के आधार पर ईरान की सैन्य क्षमता
जनसंख्या एवं मानव संसाधन
8.84करोड़ कुल जनसंख्या
4.95करोड़ सेना के लिए उपलब्ध
4.15करोड़ सेना के लिए फिट
14लाख हर साल सैन्य उम्र में
6.1लाख सक्रिय सैनिक
3.5लाख रिजर्व सैनिक
2.2
लाख पैरामिलिट्री बल
सशस्त्र बलों की संरचना
थल सेना
3,50,000
वायु सेना
37,000
नौसेना
20,000
वायुसेना की ताकत
कुल तैयार
कुल विमान
551303
फाइटर जेट
188103
अटैक एयरक्राफ्ट
2112
ट्रांसपोर्ट विमान
8647
ट्रेनर विमान
10357
स्पेशल मिशन
106
एयर टैंकर
63
हेलीकॉप्टर
12971
थल सेना की ताकत
कुल तैयार
टैंक
26751605
सैन्य वाहन
75,93945,563
सेल्फ-प्रोपेल्ड आर्टिलरी
424254
टोड आर्टिलरी
18031082
रॉकेट आर्टिलरी
1550930
नौसेना की ताकत
कुल नौसैनिक प्लेटफॉर्म
109
पनडुब्बियां
25
फ्रिगेट
7
कॉर्वेट
3
पेट्रोल जहाज़
21
एयरक्राफ्ट कैरियर
0
