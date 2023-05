Vande Bharat Express: कितने में बनती है एक वंदे भारत ट्रेन? जानिये कैसे एक्सीडेंट रोकेगा ‘कवच’

गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट दुर्योधन रेड्डी Jansatta.com से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताते हैं कि वंदे भारत में ‘कवच’ सिस्टम लगा दिया गया है लेकिन ट्रैक पर अभी इससे जुड़े कई काम होने बाकी हैं।

गुवाहाटी से जनसत्ता.कॉम की ग्राउंड रिपोर्ट (Photo Credit – Jansatta)

पूर्वोत्तर भारत (North East India) को 29 मई को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) का तोहफा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम की राजधानी गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी तक चलने वाली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है। ‘कवच’ से लैस है वंदे भारत वंदे भारत अपनी लॉन्चिंग के बाद कई नकारात्मक कारणों के चलते भी चर्चा में रही। पिछले दिनों वंदे भारत के अगले हिस्से से मवेशी टकराने के बाद छतिग्रस्त हो गया था। अब रेलवे ने ऐसे हादसों पर लगाम लगाने के लिए वंदे भारत को ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटक्शन सिस्टम (ATP) “कवच” से लैस किया है। गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत में भी यह फीचर उपलब्ध है। साल 2012 में इसे ट्रेन कोलिसन अवाईडेंस सिस्टम (TCAS) के नाम से विकसित किया गया था। बाद में इसका नाम बदल दिया गया। कैसे काम करेगा “कवच”? गुवाहाटी-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट दुर्योधन रेड्डी Jansatta.com से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताते हैं कि वंदे भारत में ‘कवच’ सिस्टम लगा दिया गया है लेकिन ट्रैक पर अभी इससे जुड़े कई काम होने बाकी हैं। जिस दिन यह पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सिक्यूरिटी और सेफ्टी के लिहाज से अभूतपूर्व होगा। रेड्डी कहते हैं कि मान लीजिये कि सामने का सिग्नल रेड है या ट्रैक पर कोई और ऑब्जेक्ट है और किसी कारणवश लोको पायलट इसे देख नहीं पाता तो भी कवच की वजह से अपने आप ब्रेक लग जाएगा। Also Read ट्रैक बने बिना नहीं पूरा होगा वंदे भारत चलाने का मकसद- बोले पहली ट्रेन बनाने वाली टीम के लीडर सुधांशु मणि कितनी है वंदे भारत की लागत? वंदे भारत एक्सप्रेस को इंडियन कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई बनाती है। भारतीय रेलवे के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन के हर सेट की लागत लगभग 110 करोड़ रुपए के आसपास है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव असम के सीएम को वंदे भारत की खासियत बताते हुए। (Photo- jansatta) वॉइस रिकॉर्डिंग की सुविधा भी इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की खासियत यह है कि इसमें कोई इंजन नहीं है। 8 कोच की इस ट्रेन के प्रत्येक 2 कोच के बीच सेल्फ प्रोपेल्ड मोटर लगे हैं, इसी से ट्रेन चलती है। वंदे भारत में वॉइस रिकॉर्डिंग की सुविधा भी मौजूद है। साथ ही यात्री जरूरत पड़ने पर सीधे लोको पायलट से बात भी कर सकते हैं। 5.30 घंटे में 411 किमी की दूरी बता दें कि गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत कुल 7 स्टेशनों से गुजरेगी और 411 किलोमीटर की दूरी साढ़े 5 घंटे में तय करेगी। अभी गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच जो सबसे तेज ट्रेन है वह 6.30 घंटे का समय लेती है, ऐसे में वंदे भारत से करीब घंटे भर का समय भी बचेगा।

