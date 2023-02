Kerala: अफसर जोड़े ने शादी में ली ऐसी शपथ, परिवार वालों में मच गया बवाल

Officer Couple: शिवम और आर्या ने एक अनाथालय के 20 बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने की शपथ ली है।

बाएं से- आर्या नायर और शिवम त्यागी (Photo Credit – Indian Express)

पढें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram