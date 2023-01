जहांगीर: शराब के नशे में बदहवास मुगल बादशाह को हकीम ने दी थी 6 महीने की मोहलत, लत छोड़ने के लिए करने लगे थे दूसरा नशा

How Jahangir Fought His Alcohol Addiction: जहांगीर हर रोज 20 पैग शराब पिया करते थे। उन्होंने तय कर रखा था कि वह 14 पैग दिन में और 6 रात में रात में पियेंगे।

मुगल शासक जहांगीर का यह पोट्रेट नॉन ट्रांसपेरेंट वॉटर कलर और सोने से बना है। (Photo Credit – The Walters Art Museum/Acquired by Henry Walters)

पढें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram