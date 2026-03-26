ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से ऊर्जा संकट की स्थिति बनती नजर आ रही है। पहले जहां एलपीजी की कीमतों और सप्लाई को लेकर भारत के कई राज्यों में चुनौतियां सामने आ रही थीं, वहीं पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल-डीजल को लेकर भी लोगों में होड़ मच गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग पेट्रोल-डीजल स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं।

अब आपको बताते हैं कि देश में वर्तमान में कुल कितने पेट्रोल पंप मौजूद हैं और किस राज्य के पास सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि देश में कितने निजी पेट्रोल पंप हैं और कितने सरकारी। नीचे दिए गए इंफोग्राफिक से सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं-

देश में कितने पेट्रोल पंप हैं और दुनिया में कहां खड़ा है भारत?

PPAC 2022 | Statista के आंकड़ों पर आधारित
1 लाख+
भारत में कुल पेट्रोल पंप (2025 तक)
2022 में: 81,099  |  2015 में: 50,451
↑ 10 साल में दोगुनी हुई संख्या
विश्व में पेट्रोल पंपों की तुलना
अमेरिका
1,96,643
चीन
1,15,228
भारत
1,00,266
जापान
30,000
इटली
21,750
जर्मनी
15,000
स्रोत: Statista | PPAC 2022
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90% पंप सरकारी कंपनियों के — निजी क्षेत्र पीछे

इंडियन ऑयल सबसे बड़ी कंपनी, नायरा निजी क्षेत्र में अव्वल
सरकारी कंपनियां
इंडियन ऑयल41,664
भारत पेट्रोलियम24,605
हिंदुस्तान पेट्रोलियम24,418
कुल90,687
निजी कंपनियां
नायरा एनर्जी6,921
रिलायंस + BP2,114
शेल346
कुल9,381
स्रोत: PPAC | निजी हिस्सेदारी 2015 के बाद से लगातार बढ़ रही है
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यूपी से लक्षद्वीप तक — किस राज्य में कितने पंप?

कुल राष्ट्रीय योग: 81,099 पंप (PPAC 2022)
▲ सर्वाधिक पेट्रोल पंप वाले राज्य
# 1
उत्तर प्रदेश
9,942
# 2
महाराष्ट्र
7,468
# 3
तमिलनाडु
6,651
# 4
कर्नाटक
5,784
# 5
मध्य प्रदेश
5,395
# 6
गुजरात
5,391
▼ सबसे कम पेट्रोल पंप वाले क्षेत्र
सबसे कम
लक्षद्वीप
9
केंद्र शासित
दमन और दीव
16
केंद्र शासित
अंडमान निकोबार
17
पूर्वोत्तर
मिज़ोरम
59
पूर्वोत्तर
सिक्किम
60
राजधानी
दिल्ली
400
स्रोत: PPAC रिपोर्ट 2022
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