ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से ऊर्जा संकट की स्थिति बनती नजर आ रही है। पहले जहां एलपीजी की कीमतों और सप्लाई को लेकर भारत के कई राज्यों में चुनौतियां सामने आ रही थीं, वहीं पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल-डीजल को लेकर भी लोगों में होड़ मच गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग पेट्रोल-डीजल स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब आपको बताते हैं कि देश में वर्तमान में कुल कितने पेट्रोल पंप मौजूद हैं और किस राज्य के पास सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि देश में कितने निजी पेट्रोल पंप हैं और कितने सरकारी। नीचे दिए गए इंफोग्राफिक से सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं-
देश में कितने पेट्रोल पंप हैं और दुनिया में कहां खड़ा है भारत?
2022 में: 81,099 | 2015 में: 50,451
90% पंप सरकारी कंपनियों के — निजी क्षेत्र पीछे
यूपी से लक्षद्वीप तक — किस राज्य में कितने पंप?
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