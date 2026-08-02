पेपर लीक केवल प्रशासनिक नाकामी नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य, उनकी वर्षों की मेहनत और देश की मेधा-आधारित व्यवस्था पर एक करारा प्रहार है। भारत में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में बार-बार सामने आने वाले लीक मामलों ने संपूर्ण परीक्षा प्रणाली की साख पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है।

अब सवाल यह उठता है कि क्या यह समस्या भारत में ही है, या अन्य देश भी इससे जूझ रहे हैं। या दूसरे देशों ने कोई ऐसी व्यवस्था बना ली है, जिससे वे इस दिक्कत से उबर गए हैं।

अन्य देशों की कानून और सुरक्षा व्यवस्थाएं

परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों ने कड़े कानून और उन्नत तकनीक का सहारा लिया है।

1. चीन (गाओकाओ): राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा

चीन में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा गाओकाओ को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषय की तरह देखा जाता है।

कानूनी कठोरता : चीन के आपराधिक कानून (संशोधन-9) के तहत परीक्षा में धांधली या पेपर लीक कराने को गंभीर अपराध माना जाता है, जिसमें सात वर्ष तक की जेल और भारी जुर्माना शामिल है।

सुरक्षा प्रोटोकॉल : प्रश्नपत्रों की छपाई सैन्य-स्तरीय सुरक्षा वाले गोपनीय परिसरों में होती है। वितरण के दौरान बख्तरबंद गाड़ियों में जीपीएस और 24×7 सीसीटीवी ट्रैकिंग का उपयोग किया जाता है।

तकनीक : परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक चेहरे की पहचान, आईरिस स्कैन, सिग्नल जैमर और एआई-आधारित कैमरों से संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी की जाती है। यहां तक कि परीक्षा के दिनों में एआई चैटबॉट्स की चेहरा पहचान सुविधाओं को भी अस्थायी रूप से सीमित कर दिया जाता है।

2. संयुक्त राज्य अमेरिका : तकनीक और बायोमेट्रिक्स पर जोर

अमेरिका में जीआरई, एसएटी और एमसीएटी जैसी मानकीकृत परीक्षाएं निजी एजेंसियों (जैसे ईटीएस, पियर्सन वीयूई) द्वारा आयोजित की जाती हैं।

सुरक्षा प्रणालियां : अमेरिका मुख्य रूप से कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी) और पाम वेन रिकग्निशन जैसी तकनीकों का उपयोग करता है। इसमें त्वचा के नीचे की नसों के पैटर्न को स्कैन किया जाता है, ताकि किसी भी फर्जी उम्मीदवार को रोका जा सके।

कानूनी ढांचा : डेटा से छेड़छाड़ या हैकिंग पर फेडरल कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज एक्ट (सीएफएए) और राज्य स्तरीय कंप्यूटर सुरक्षा कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है।

3. दक्षिण कोरिया (सुनेउंग) : प्रशासनिक मुस्तैदी

दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय परीक्षा सुनेउंग के दौरान सरकार पूरे देश का माहौल शांत रखने के लिए कड़े कदम उठाती है।

अंग्रेजी के लिसनिंग टेस्ट के दौरान कुछ समय के लिए वाणिज्यिक और सैन्य उड़ानों तक का उतरना और उड़ान भरना रोक दिया जाता है। परीक्षा में धोखाधड़ी या पेपर लीक के मामलों में आपराधिक कानून की धारा 314 (व्यापार/प्रक्रिया में बाधा) के तहत पांच वर्ष तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा दोषी छात्रों का शैक्षणिक रिकॉर्ड पूरी तरह रद्द कर दिया जाता है।

क्या विदेशों में भी नकल माफिया अस्तित्व में हैं?

संगठित नकल माफिया भारत तक सीमित नहीं हैं, विकसित देशों में उनका स्वरूप अलग है।

संविदात्मक धोखाधड़ी : ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पेपर लीक के बजाय कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग (पैसे देकर असाइनमेंट या ऑनलाइन टेस्ट लिखवाना) एक बड़ा संगठित उद्योग बन गया था। इसके जवाब में ब्रिटेन ने स्किल्स एंड पोस्ट-16 एजुकेशन एक्ट, 2022 बनाकर ऐसी व्यावसायिक संस्थाओं को पूरी तरह गैर-कानूनी घोषित कर दिया।

तकनीकी सिंडिकेट : दक्षिण कोरिया और चीन में कोचिंग संस्थानों तथा तकनीकी सिंडिकेट द्वारा स्मार्ट ग्लास, हिडन ईयरफोन और एआई डिवाइस के जरिए प्रश्नपत्र लीक कराने की कोशिशें सामने आई हैं।

चाकचौबंद परीक्षा प्रणाली के मुख्य आधार

पेपर लीक को रोकने के लिए एक अभेद्य परीक्षा प्रणाली का निर्माण तीन मुख्य स्तंभों पर टिका है।

तकनीकी सुरक्षा : इसके तहत एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ डिजिटल प्रश्नपत्र डिलीवरी, रैंडम प्रश्नपत्र निर्माण और परीक्षा केंद्रों पर एआई तथा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का उपयोग अनिवार्य होना चाहिए।

प्रशासनिक नियंत्रण : इसमें प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा हॉल तक जीपीएस-ट्रैक्ड लॉकर का इस्तेमाल, केवल टू-पर्सन रूल (दो अधिकृत अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति) में ही प्रश्नपत्र का डिजिटल या भौतिक लॉकर खोलना और संवेदनशील चरणों की आउटसोर्सिंग के बजाय सरकारी नियंत्रण बनाए रखना शामिल है।

कड़ा कानूनी शिकंजा : इसके अंतर्गत पेपर लीक मामलों के निपटारे के लिए त्वरित अदालतों का गठन, संगठित नकल माफिया की संपत्ति जब्त करना और गैर-जमानती धाराओं के साथ सख्त एवं दीर्घकालिक कारावास का कानूनी प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

भारत में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम जैसे कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन केवल कानून कागजों पर होने से समाधान नहीं होगा।

जब तक परीक्षा संचालन की पूरी प्रक्रिया में चीन जैसी सख्त चेन ऑफ कस्टडी, अमेरिका जैसी बायोमेट्रिक तकनीक और पारदर्शी प्रशासनिक जवाबदेही को एकीकृत नहीं किया जाएगा, तब तक अभेद्य प्रणाली का सपना अधूरा रहेगा। पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था किसी भी राष्ट्र के विकास और युवाओं के विश्वास की बुनियादी शर्त है।

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तीस जुलाई 2026। राज्यसभा ने ध्वनिमत से लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया। इससे पहले लोकसभा में भी यह विधेयक पारित हो चुका था। अब यह राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कानून बन चुका है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई की देर रात सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस विधेयक की घोषणा की थी। नीट 2026 का पेपर लीक और जंतर-मंतर पर 20 जुलाई के प्रदर्शन के बाद संसद में लगातार हंगामा हुआ। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक