मिस्र के पिरामिड दुनिया में विख्यात हैं। इन विश्वविख्यात पिरामिड को बनवाने वाले टॉलमी राजवंश की आखिरी साम्राज्ञी क्लियोपेट्रा भी उन पिरामिडों से कम रहस्यमयी और प्रसिद्ध नहीं है। क्लियोपेट्रा का नाम आज भी इतिहास पसंद करने वालों को हैरान करता है। इतिहास में इस रानी के इर्द-गिर्द कई कहानियां और किंवदंतियां बुनी गई हैं। मिथकीय खूबसूरती, नाबालिग भाई से शादी, जूलियस सीजर और मार्क एंटनी से लव स्टोरी, उन्हें रहस्य प्रिय इतिहासकारों का फेवरेट बना देते हैं। क्लियोपेट्रा पर अनगिनत रिसर्च और लेखन के बावजूद उन पर शोध करने की लालसा को अन्त नहीं हो रहा है।

अगर आपमें किसी चीज के लिए जुनून है, तो आपको रास्ता मिल ही जाता है। पेशे से वकील कैथलीन मार्टिनेज ने ठीक यही किया। अब सवाल उठ सकता है कि वकीलों और इतिहास का क्या रिश्ता है। लेकिन जुनून भी जरूरी है। इसीलिए भले ही दुनिया ने उनके इतिहास के प्यार को नकार दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह नेशनल ज्योग्राफिक एक्सप्लोरर बन गईं। पिछले दो दशकों से कैथलीन सीक्रेट, अंडरग्राउंड जगहों पर क्लियोपेट्रा की कब्र ढूंढ रही हैं। कई जानकारों का मानना है कि क्लियोपेट्रा का जन्म, मौत और दफ़नाया एलेक्जेंड्रिया में हुआ था। लेकिन मार्टिनेज की खोज ने इतिहास बदल दिया है।

और एक डूबा हुआ बंदरगाह मिला

मार्टिनेज की खोज उन्हें एलेक्जेंड्रिया से लगभग 30 मील पश्चिम में, तपोसिरिस मैग्ना के उपेक्षित मंदिर तक ले गई। यह मंदिर मिस्र के तटीय शहर बोर्ग एल अरब में है। इतना ही नहीं, इसे ट्रैक करते समय मार्टिनेज की टीम ने तपोसिरिस मैग्ना के तट से कुछ मील दूर भूमध्य सागर के नीचे एक डूबा हुआ बंदरगाह खोजा।

एक बड़ा समुद्री व्यापारिक बंदरगाह

इस खोज की घोषणा इस महीने मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय ने की थी। इस खोज से पता चलता है कि तपोसिरिस मैग्ना न केवल एक धार्मिक केंद्र था, बल्कि एक बड़ा समुद्री व्यापारिक बंदरगाह भी था। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि यहां इतना बड़ा बंदरगाह हो सकता है। मार्टिनेज का कहना है कि तपोसिरिस मैग्ना की खोज ने बंदरगाह के महत्व को और साफ़ कर दिया है। उन्होंने इस बात की भी पक्की संभावना जताई कि इस जगह को क्लियोपेट्रा को उसके प्रेमी और युद्ध साथी मार्क एंटनी के साथ दफ़नाने के लिए चुना गया था।

मिट्टी के जार और बर्तन

इससे पहले 2022 में मार्टिनेज और उनकी रिसर्च टीम को टैपोसिरिस मैग्ना में खुदाई करते समय क्लियोपेट्रा के समय की चीज़ें और स्ट्रक्चर मिले थे। उन्हें 4,300 फुट लंबी सुरंग जैसी बनावट मिली जो सीधे समुद्र तक जाती थी। यह सुरंग, जो ज़मीन के नीचे लगभग 40 फीट गहरी थी, आधी डूबी हुई थी। अंदर खुदाई करते समय रिसर्चर्स को टॉलेमिक काल के मिट्टी के जार और बर्तन मिले। इन सभी मौजूद अवशेषों के आधार पर मार्टिनेज कहते हैं, “यह पोर्ट क्लियोपेट्रा और पहले के राजवंशों के शासनकाल के दौरान एक्टिव था।”

टाइटैनिक से क्लियोपेट्रा

जमीन और समुद्र के इस अचानक मिले जंक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए मार्टिनेज ने मरीन आर्कियोलॉजिस्ट और नेशनल ज्योग्राफिक एक्सप्लोरर बॉब बैलार्ड की मदद ली। बैलार्ड ने पहले डूबे हुए जहाज टाइटैनिक को खोजा था। उनके पानी के नीचे के एक्सपीडिशन में इंसानों की बनाई हुई बड़ी-बड़ी बनावटें मिलीं, जिसमें एक चिकना पत्थर का फर्श भी शामिल था। इस खोज को डॉक्यूमेंट्री क्लियोपेट्राज फ़ाइनल सीक्रेट में दिखाया गया है, जिसका प्रीमियर 25 सितंबर को नेशनल ज्योग्राफिक पर होगा। यह डॉक्यूमेंट्री डिज़्नी+ और हुलु पर भी उपलब्ध है। मार्टिनेज का कहना है कि 2,000 सालों से यहां कोई नहीं आया था।

एक अनोखी ज़िंदगी और रहस्यमयी मौत

69 BC में जन्मी, क्लियोपेट्रा VII सिर्फ़ 18 साल की उम्र में गद्दी पर बैठीं। 1000 BC में सिकंदर महान के मिस्र पर जीत हासिल करने के बाद, वह इस ज़मीन पर राज करने वाली पहली महिला बनीं। टॉलेमिक राजवंश, जो 305 BC में शुरू हुआ था, पुराने मिस्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजवंश था, और क्लियोपेट्रा इसकी आखिरी शासक थीं। मार्टिनेज कहते हैं, “वह एक बहुत अच्छी औरत थीं, और कई ताकतवर आदमी उनसे डरते थे।” लेकिन, रोम में उन्हें एक विलेन के तौर पर जाना जाता था। ऐसा जूलियस सीज़र के साथ उनके रिश्ते की वजह से था। उन्हें एक खतरनाक, अजीब और मोहक औरत माना जाता था। मार्टिनेज कहते हैं कि पश्चिमी इतिहासकारों और कलाकारों का यही नज़रिया था।

असली क्लियोपेट्रा कौन थी?

मार्टिनेज के लिए, क्लियोपेट्रा की ज़िंदगी अपने समय की थोपी गई जेंडर स्टीरियोटाइप का एक ज़बरदस्त जवाब थी। उनके अनुसार वह एक फिलॉसफर थीं। वह एक मेडिकल एक्सपर्ट थीं। वह एक केमिस्ट थीं। वह एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक्स की एक्सपर्ट थीं। सीजर की हत्या के बाद रानी क्लियोपेट्रा का अपने एक जनरल और होने वाले वारिस मार्क एंटनी के साथ ग्यारह साल तक एक जोशीला और पॉलिटिकल रूप से चार्ज्ड अफेयर रहा। पुराने लेखक प्लूटार्क ने उनकी मुलाकात के बारे में इस तरह बताया है। क्लियोपेट्रा सिडोन नदी से आई थीं। उनकी नाव देखने लायक थी। चारों ओर संगीत बज रहा था। उन्होंने एंटनी का स्वागत एक सुनहरी छतरी के नीचे देवी वीनस के रूप में किया। पोर्ट पर उसकी हर विज़िट का एक पॉलिटिकल मैसेज होता था। वह मीटिंग में ऐसा तमाशा करती थी कि ऑडियंस हैरान रह जाती थी। उसके प्लान का एक हिस्सा यह था कि वह टार्सस में एक सोने के जहाज़ में एंटनी के सामने आएगी और उसे अपनी दौलत से हैरान कर देगी।

क्लियोपेट्रा की लड़ाई और मौत

एंटनी के साथ क्लियोपेट्रा का पॉलिटिकल और पर्सनल रिश्ता समुद्र में खत्म हो गया। 31 BC में, क्लियोपेट्रा ने ग्रीस के वेस्ट कोस्ट पर एक्टियम की लड़ाई में अपने फ्लीट को लीड किया, जहां उसका सामना एंटनी के दुश्मन, रोमन रूलर ऑक्टेवियन की सेनाओं से हुआ। इस लड़ाई में हारने के बाद एंटनी मिस्र लौट आया और कहा जाता है कि उसने एलेक्जेंड्रिया में अपनी तलवार से सुसाइड कर लिया। रोमन कब्ज़े के डर से क्लियोपेट्रा ने 39 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया। कुछ लोगों का मानना है कि उसने सांप का जहर इस्तेमाल किया था, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला।

क्लियोपेट्रा की कब्र की खोज

प्लूटार्क के अनुसार एंटनी और क्लियोपेट्रा को एलेक्जेंड्रिया में उसकी कब्र में एक साथ दफनाया गया था। हालांकि आज तक उसकी कब्र का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। 365 AD में एक बड़े भूकंप और सुनामी ने एलेक्जेंड्रिया के ऐतिहासिक महल परिसर का ज़्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया था और अब यह समुद्र तल से लगभग 20 फीट नीचे है। हालांकि कब्र की अपनी खोज में मार्टिनेज़ ने ऑक्टेवियन के खिलाफ क्लियोपेट्रा के संघर्ष पर भी विचार किया। रोम के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय क्लियोपेट्रा ने गायब होने की योजना बनाई थी। योजना थी कि उसके शरीर को एंटनी के साथ ऐसी जगह पर दफनाया जाए जहां रोमन उसे खोजने के बारे में सोच भी न सकें।

क्लियोपेट्रा और देवी आइसिस

ऐसा करने के लिए मार्टिनेज़ ने एलेक्जेंड्रिया से एक दिन की ड्राइव के अंदर सभी मंदिरों की जांच की। उन्होंने आखिरकार अपना ध्यान टैपोसिरिस मैग्ना पर केंद्रित किया, और 2005 में, उनकी टीम ने वहां खुदाई शुरू की। अभियान के दौरान कई असाधारण चीजें मिली। खास बात यह है कि मार्टिनेज की टीम को टेम्पल की जगह पर एक नींव का पत्थर मिला, जिस पर ग्रीक और हाइरोग्लिफ़िक्स में लिखा था कि यह टेम्पल गॉडेस आइसिस को समर्पित है। इस लिंक को जरूरी माना जाता है, क्योंकि बहुत से लोग मानते थे कि क्लियोपेट्रा आइसिस का जीता-जागता रूप थीं।

सिक्कों पर क्लियोपेट्रा की तस्वीर

इससे मार्टिनेज का शक पक्का हो गया। वह कहते हैं, “वह एक गुलाम या कैदी के तौर पर नहीं मरना चाहती थीं। वह आइसिस की बेटी के तौर पर मरना चाहती थीं।” मार्टिनेज की टीम ने सैंटो डोमिंगो में यूनिवर्सिडाड नैशनल पेड्रो हेनरिकेज़ उरेना के साथ मिलकर मंदिर में सैकड़ों इंसानी कंकाल खोदकर निकाले। उन्हें पतली सोने की पन्नी से ढकी ममी, मिट्टी के बर्तन और 300 से ज़्यादा सिक्के भी मिले, जिनमें से कुछ पर क्लियोपेट्रा की तस्वीर थी। मिस्र के टूरिज्म और एंटीक्विटीज मंत्रालय ने पिछले दिसंबर में बताया था कि ये जहाज लगभग 51 से 30 BC के हैं, जब क्लियोपेट्रा का मकबरा खोजा गया था। हालांकि उनका मकबरा अभी तक नहीं मिला है।

क्लियोपेट्रा से जुड़ा पोर्ट

मार्टिनेज के मुताबिक क्लियोपेट्रा की बॉडी को टैपोसिरिस मैग्ना लाया गया था और शायद रोमनों से छिपाकर एक सुरंग के जरिए वहीं दफनाया गया था। सदियों बाद, 320 और 1303 AD के बीच, मिस्र के तट पर कम से कम 23 भूकंप आए, जिससे टैपोसिरिस मैग्ना के कुछ हिस्से समुद्र में डूब गए। मिस्र की नेवी के सपोर्ट से एक सबमरीन एक्सपीडिशन में, बॉब बैलार्ड की टीम को शुरू में पत्थर की खदानें मिलीं, जहां पुराने मछुआरे अपने जाल और वजन रखते होंगे, जिससे पता चलता है कि वह जगह कभी बीच रही होगी।

क्लियोपेट्रा का पोर्ट

सोनार जैसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके उन्होंने समुद्र तल का मैप बनाया, जहां सबमरीन को बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिलीं। बैलार्ड कहती हैं, “हमें स्ट्रक्चर दिखने लगे।” मिट्टी के नीचे लाइनों में खड़े बड़े-बड़े स्ट्रक्चर 20 फीट से ज़्यादा ऊंचे थे। उनमें पत्थर के खंभे, चिकने फुटपाथ, बड़े-बड़े ब्लॉक, साथ ही कई एंकर और एम्फ़ोरा शामिल थे। इस सबूत से पता चलता है कि पोर्ट टैपोसिरिस मैग्ना से जुड़ा था और शायद क्लियोपेट्रा के समय में इस्तेमाल किया जाता था।

उनके दफनाने की जगह की खोज जारी रहेगी

मार्टिनेज के लिए पानी के नीचे के पोर्ट की खोज उनके लक्ष्य की ओर एक और कदम है। वह कहते हैं, “हम जमीन और समुद्र के नीचे दोनों जगह उनके मकबरे की खोज जारी रखेंगे। यह तो बस शुरुआत है।” बैलार्ड ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लगभग छह मील के एरिया का एक डिटेल्ड मैप बनाया है, जिसमें पोर्ट, पानी में डूबी हुई किनारे की लाइन और दूसरे स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। अपने मैप के आधार पर मार्टिनेज और उनकी टीम ‘सलाम 5’ नाम के एरिया में ड्रिलिंग और सबमरीन का इस्तेमाल करके नई खुदाई शुरू करेंगे।