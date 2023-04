Modi Surname Case: जस्‍ट‍िस गीता के अलग होने के बाद जस्‍ट‍िस प्रच्‍छक करेंगे राहुल गांधी की सुनवाई

राहुल गांधी का मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते सबकी न‍िगाहों में है। हेमंत एम. प्रच्‍छक की कोर्ट में यह केस तब गया जब जस्‍ट‍िस गीता गोपी ने ब‍िना कोई कारण बताए खुद को इससे अलग कर ल‍िया था।

जस्‍ट‍िस प्रच्‍छक ने करीब 30 साल वकालत की है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मज‍िस्‍ट्रेट कोर्ट से सुनाई गई सजा पर रोक लगाने के ल‍िए गुजरात हाईकोर्ट में जो अपील दायर की है उसकी सुनवाई जज हेमंत एम. प्रच्‍छक की कोर्ट में शन‍िवार (29 अप्रैल) को होगी। जस्‍ट‍िस गीता गोपी ने जब इस अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर ल‍िया था तब जस्‍ट‍िस प्रच्‍छक की कोर्ट में मामला भेजा गया है। ऐसा गुजरात हाईकोर्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी से पता चलता है। रह चुके हैं चगुजरात और केंद्र सरकारों के वकील जस्‍ट‍िस प्रच्‍छक गुजरात में ही जन्‍मे हैं, वहीं वकालत की है और वहीं जज बने हैंं। गुजरात हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद उनकी प्रोफाइल के मुताब‍िक उन्‍होंने पोरबंदर के कॉलेज से 1992 में लॉ की ड‍िग्री ली और उसी साल 28 अक्‍टूबर से गुजरात हाईकोर्ट में वकालत शुरू कर दी थी। 2002 से 2007 तक वह गुजरात सरकार की ओर से एजीपी (assistant government pleader) और एपीपी (अपर लोक अभ‍ियोजक या Additional Public Prosecutor) भी रहे। 2015 से 2019 तक वह गुजरात हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील भी रहे। करीब, 30 साल की प्रैक्‍ट‍िस के बाद 2021 में 18 अक्‍तूबर को उन्‍हें जज बनाया गया। उनके साथ छह और जजों को शपथ दिलाई गई थी। उस समय कॉलेज‍ियम ने चार हाईकोर्ट के ल‍िए 16 जजों के नाम की स‍िफार‍िश की थी। इनमें से सात गुजरात के थे। जस्‍ट‍िस प्रच्‍छक का जन्‍म 4 जून, 1965 को गुजरात के पोरबंदर (जो महात्‍मा गांधी की जन्‍मस्‍थली के रूप में दुन‍िया भर में मशहूर है) में हुआ था। गुजरात हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जस्‍ट‍िस प्रच्‍छक के बारे में दी गई जानकारी। (Screengrab) क्‍या हो सकते हैं क‍िसी सुनवाई से जज के हटने के कारण जस्‍ट‍िस गीता गोपी की कोर्ट में जब राहुल गांधी की अपील पर तत्‍काल सुनवाई की अर्जी दाख‍िल की गई थी तो उन्‍होंने कहा था- मेरी कोर्ट में नहीं। उन्‍होंने गुजरात हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्‍य न्‍यायाधीश से इसे क‍िसी और जज की अदालत में सूचीबद्ध करने का अनुरोध क‍िया था। कानूनी जानकार बताते हैं क‍ि आम तौर पर तीन-चार कारणों से कोई जज क‍िसी मामले की सुनवाई से खुद को अलग करता है। अगर जज उस मामले से अपने को नहीं जोड़ना चाहता हो। जैसे- राहुल गांधी का मामला हाई प्रोफाइल है तो अगर कोई जज हाई प्रोफाइल केस से खुद को अलग रखना चाहता है तो वह इसकी सुनवाई से खुद को अलग कर सकता है। व‍िचारधारा के सवाल पर। यह मामला दो राजनीत‍िक पार्ट‍ियों के नेताओं से जुड़ा है। अगर इनमें से क‍िसी एक की व‍िचारधारा जज की राजनीत‍िक व‍िचारधारा से मेल खाती हो तो वह जज इस मामले से खुद को अलग रख सकता है। ह‍ितों का टकराव। अगर दो में से क‍िसी पक्ष से जज क‍िसी भी रूप में जुड़ा हो तो वह मामले से खुद को अलग कर सकता है। कई बार पुराने संबंधों की वजह से भी जज मामले से खुद को अलग रखता है। जैसे- अगर जज ने वकील रहते हुए ज‍िसका मुकदमा लड़ा हो, उसी का केस उसकी कोर्ट में आ जाए तो वह खुद को सुनवाई से अलग कर लेता है। जस्‍ट‍िस गीता गोपी ने इस मामले की सुनवाई नहीं करने की कोई वजह नहीं बताई है। जस्‍ट‍िस गीता गोपी ने 1993 में नवसारी जिला अदालत से प्रैक्‍ट‍िस शुरू की थी। 24 नवंबर, 2008 को वह ज‍िला जज बनीं और 3 मार्च, 2020 को उन्‍हें गुजरात हाईकोर्ट का जज बनाया गया था। केस का बैकग्राउंड 25 अप्रैल को राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। 26 अप्रैल को जस्‍ट‍िस गीता गोपी ने इसे सुनने से मना कर द‍िया था। हाईकोर्ट आने से पहले राहुल गांधी 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट गए थे। 20 अप्रैल को वहां उनकी अपील खार‍िज हो गई थी और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल रखा गया। सूरत की ट्रायल कोर्ट ने 23 मार्च, 2023 को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सांसदी खत्‍म हो गई। राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में कोलार (कर्नाटक) में एक भाषण में कहा था- सारे चोरों के नाम मोदी ही क्‍यों होते हैं। इस पर गुजरात में बीजेपी के नेता पूर्णेश मोदी ने उन पर मुकदमा क‍िया था। इसी मामले में राहत के ल‍िए राहुल गांधी अब हाईकोर्ट पहुंचे हैं। https://www.jansatta.com/blank.html

