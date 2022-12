गुजरात CM भूपेंद्र पटेल के पास गाड़ी के नाम पर सिर्फ Honda Activa, लेकिन 25 लाख के हीरे के मालिक, पत्नी के पास साढ़े चार किलो सोने-चांदी की ज्वेलरी; देखें डिटेल्स

Bhupendra Patel Biography and Lifestyle: ‘दादा’ के नाम से मशहूर भूपेंद्र पटेल के पास करीब 25 लाख के डायमंड हैं।

भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) दूसरी बार गुजरात (Gujarat ) के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। (Photo : Twitter)

