जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी का प्रभाव हर उम्र के लोगों पर पड़ता है, लेकिन बुजुर्गों पर इसका असर कहीं अधिक गंभीर होता है। ‘द लैंसेट’ में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक तापमान में केवल 1.5°C की वृद्धि होने पर बुजुर्गों को उतनी ही असहनीय गर्मी (UHC) का सामना करना पड़ सकता है, जितनी युवाओं को 4°C तापमान वृद्धि की स्थिति में झेलनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर से पसीना निकालने और गर्मी को नियंत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है।

रिपोर्ट के अनुसार, यदि वैश्विक तापमान में 3°C वृद्धि होती है तो 15 वर्ष से अधिक उम्र की लगभग 2.9 अरब आबादी को साल में कम से कम 180 घंटे असहनीय गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें लगभग 1.3 अरब बुजुर्ग होंगे।

भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों पर अधिक प्रभाव

इस बढ़ती गर्मी का सबसे अधिक असर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और नाइजर जैसे विकासशील और अपेक्षाकृत गरीब देशों की आबादी पर पड़ने की आशंका है। संख्या के लिहाज से भारत सबसे अधिक प्रभावित होगा। अध्ययन के अनुसार, 3°C वैश्विक तापमान वृद्धि की स्थिति में भारत में करीब 64.84 करोड़ लोग सालाना कम से कम 180 घंटे ऐसी असहनीय गर्मी का सामना कर सकते हैं, जिनमें बुजुर्गों की संख्या भी बड़ी होगी।

इसके अलावा इसी तापमान पर बांग्लादेश, कंबोडिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ब्रुनेई जैसे देशों के लगभग 100% बुजुर्गों को असहनीय गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है।

दिल्ली को झेलनी पड़ेगी अधिक मार

दिल्ली, लाहौर और दुबई जैसे शहरों में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक होगी। 1.5°C वैश्विक तापमान (ग्लोबल वार्मिंग) वृद्धि पर ही इन शहरों के बुजुर्गों को सालाना करीब 1,000 घंटे असहनीय गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। 3°C तापमान वृद्धि की स्थिति में यह अवधि बढ़कर 2,000 घंटे से अधिक हो सकती है।

इन प्रभावों को देखते हुए रिपोर्ट में बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए प्रभावी हीट एक्शन प्लान और समय रहते चेतावनी व राहत व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया है। साथ ही, शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने, बेहतर वेंटिलेशन और ठंडी जगहों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा घरों को अधिक गर्मी-रोधी बनाने जैसे उपाय अपनाने की जरूरत बताई गई है।

यह भी पढ़ें – बढ़ते तापमान के बीच संकट में खेती, समय रहते संभलना जरूरी

वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन वैश्विक मुद्दे के रूप में उभरा है। यह कोई एक देश या राष्ट्र से संबंधित अवधारणा नहीं है, बल्कि एक वैश्विक अवधारणा है जो समस्त पृथ्वी के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन से भारत सहित पूरी दुनिया में बाढ़, सूखा, कृषि संकट एवं खाद्य सुरक्षा के साथ बीमारियों का भी खतरा बढ़ा है। पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें