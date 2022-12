G20 Chairmanship मेरे पास भी थी, तब चुपचाप काम होता था, आज प्रचार ज्यादा है- अटल सरकार के मंत्री का मोदी सरकार पर निशाना

G20 Summit: G20 समूह 1999 में अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य मिडिल इनकम वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है।

17 फरवरी, 1999 को नई दिल्ली में योजना आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष केसी पंत, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और विदेश मंत्री जसवंत सिंह।(Express archive photo)

