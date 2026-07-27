देश की राजधानी दिल्ली लंबे समय से लोगों की आवाज उठाने और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की सबसे बड़ी जगह रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर किसानों, छात्रों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों और ओलंपिक पदक विजेताओं तक, अलग-अलग वर्गों के लोग अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर यहां प्रदर्शन करते रहे हैं। हालांकि, दिल्ली आज भी विरोध-प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र है, लेकिन समय के साथ इन प्रदर्शनों की जगहें बदलती रही हैं।

एक समय था जब कर्तव्य पथ पर सत्ता के गलियारों के ठीक सामने बोट क्लब के बड़े लॉन में विरोध प्रदर्शन होते थे। आज ज्यादातर प्रदर्शन जंतर-मंतर पर होते हैं। हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के अनशन की वजह से सभी का ध्यान इस ओर गया है। आइए अब जानते हैं कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की मुख्य जगह बोट क्लब से जंतर-मंतर कैसे शिफ्ट हो गई।

राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था बोट क्लब

इंडिया गेट और विजय चौक के बीच राजपथ पर फैली यह जगह वह सब कुछ देती थी जिसकी हर विरोध आंदोलन को तलाश होती थी और वह था लोगों की नजरों में आना। प्रदर्शनकारी संसद, राष्ट्रपति भवन और देश के सबसे अहम मंत्रालयों के पास इकट्ठा होते थे। टीवी कैमरों में अच्छी खासी फुटेज मिली थी। सरकारें लुटियंस दिल्ली के बीचों-बीच जमा हुई भारी भीड़ को आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं।

सत्ता के इतने करीब होने की वजह से, 1990 के दशक से पहले लगभग हर बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बोट क्लब ही होता था। भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में पांच लाख से ज्यादा किसानों ने लगभग एक हफ्ते तक बोट क्लब लॉन और राजपथ पर डेरा डाले रखा। वे गन्ने की ज्यादा कीमत और बिजली-पानी के बिलों में राहत की मांग कर रहे थे। इस प्रदर्शन ने सेंट्रल दिल्ली को पूरी तरह ठप कर दिया।

इतनी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से अधिकारियों को यह एहसास हुआ कि संसद और राष्ट्रपति भवन के पास इस तरह की भीड़ से प्रशासन और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां बढ़ रही हैं। इस विरोध-प्रदर्शन ने राजधानी में होने वाले प्रदर्शनों के लिए सरकारों का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया।

बोट क्लब पर बड़े सार्वजनिक प्रदर्शनों पर रोक लगा दी

1993 में अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों और संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन के इतने करीब बड़ी भीड़ को संभालने में होने वाली मुश्किलों का हवाला देते हुए बोट क्लब पर बड़ी सार्वजनिक रैलियों पर रोक लगा दी।

बोट क्लब के बंद होने के बाद टॉल्स्टॉय मार्ग स्थित जंतर-मंतर विरोध-प्रदर्शनों का नया हॉटस्पॉट बना। अन्ना हजारे का ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलन और ‘निर्भया’ आंदोलन के शुरुआती दौर ने जंतर-मंतर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। इसके अलावा, जंतर मंतर 2023 में एक बार फिर से सुर्खियों में आया। ओलंपिक पदक विजेता विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने तत्कालीन भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए लंबे वक्त तक धरना प्रदर्शन किया।

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सुप्रीम कोर्ट ने आज मौखिक रूप से कहा कि शांतिपूर्ण और कानूनी विरोध का अधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित है और सिर्फ आंदोलन लाठीचार्ज को सही नहीं ठहरा सकता। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने पेपर लीक के मुद्दे पर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल के उपयोग का आरोप लगाने वाली याचिकाओं के एक समूह का उल्लेख करते हुए ये टिप्पणियां कीं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…