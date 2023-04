Former Attorney General Mukul Rohatgi wife Vasudha Rohatgi bought a bungalow worth 160 crores

Vasudha Rohatgi: पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की पत्नी ने दिल्ली के पॉश इलाके में खरीदा 160 करोड़ का बंगला, जानिये कौन हैं वसुधा रोहतगी

वसुधा रोहतगी, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की पत्नी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट हैं। उनके पिता भी नामी वकील रहे हैं।

वसुधा रोहतगी, पूर्व एजी मुकुल रोहतगी की पत्नी हैं। सोर्स- mcphagwara.com

देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल और सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) की पत्नी वसुधा रोहतगी (Vasudha Rohatgi) ने हाल ही में दिल्ली क पॉश गोल्फ लिंक इलाके में शानदार बंगला खरीदा है। 2160 स्क्वायर यार्ड के इस बंगले के लिए उन्होंने 160 करोड़ की भारी-भरकम रकम चुकाई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वसुधा रोहतगी के बंगले का रजिस्ट्रेशन पिछले महीने ही हुआ है। स्टांप ड्यूटी के रूप में 6.4 करोड रुपए चुकाए हैं। क्या है बंगले की खासियत? मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) और वसुधा रोहतगी (Vasudha Rohatgi) के नए बंगले का प्लॉट एरिया 1806.35 स्क्वायर मीटर और पूरी बिल्डिंग का कवर्ड एरिया 1869.7 स्क्वायर मीटर है। गोल्फ लिंक दिल्ली के सबसे महंगे और पॉश इलाकों में गिना जाता है। यह खान मार्केट से वाकिंग डिस्टेंस पर है। वसुधा रोहतगी के पड़ोसियों की बात करें तो Rategain के भानु चोपड़ा, मैक्सोप इंजीनियरिंग के शैलेश अरोड़ा और डीबी ग्रुप के पवन अग्रवाल भी यहीं रहते हैं। कौन हैं वसुधा रोहतगी? (Who is (Vasudha Rohatgi)) वसुधा रोहतगी की गिनती भी देश के दिग्गज वकीलों में होती है। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट वसुधा ने कुछ वक्त पहले परिवार की देखभाल के लिए वकालत छोड़ दी थी। वसुधा रोहतगी, देश के दिग्गज वकील रहे दिवंगत जीएल सांघी की बेटी है। वसुधा रोहतगी ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है। बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और कानून की पढ़ाई की। मूल रूप से नागपुर की रहने वालीं वसुधा रोहतगी और मुकुल रोहतगी के दो बेटे हैं और दोनों ही वकील हैं। लग्जरी गाड़ियों की भी हैं शौकीन वसुधा रोहतगी और मुकुल रोहतगी लग्जरी कारों के शौकीन भी हैं। दोनों के पास बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज (BMW 7 series) और बेंटले (Bentley) है। दोनों को लॉन्ग ड्राइव का शौक है और अक्सर नई जगहों को एक्सप्लोर करते रहते हैं। कौन हैं मुकुल रोहतगी? (Who is Mukul Rohatgi) वसुधा गुप्ता के पति और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi Biography) की बात करें तो साल 2021 में उनकी कुल नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा की आंकी गई थी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग के 35 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं। 17 अगस्त 1955 को जन्मे मुकुल रोहतगी दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज अवध बिहारी रोहतगी के बेटे हैं। मुकुल रोहतगी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स (ऑनर्स) की पढ़ाई की है। इसके बाद साल 1975 में उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई से लॉ की पढ़ाई की थी। https://www.jansatta.com/blank.html

